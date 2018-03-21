走過阪神大地震考驗，野田北部社區如何讓市民安居？

文：黃靖玫

座落於大阪灣畔的神戶，緣於得天獨厚的地理環境，使其成為日本自古以來對外交通的聯絡要津。從平安時代開始對宋貿易，成為日本與中國交流的樞紐，乃至於1868年對西方國家開港，轉而化身為日本接觸西方的新起點，東西洋文化於此交錯融合，讓這座城市在古典和風中平添許多異國氣息。

而在二次大戰時期，神戶並未遭遇嚴重的空襲，有不少二戰之前建造的木構建築保存下來，街廓也沒有太大的改變，搭配傳統的磚瓦房屋，讓許多街區都留有昭和初期的風情。狹小彎曲的巷弄與櫛比鱗次的木造民居，成為神戶的一大特色，卻也因為這些特點，在1995年的阪神淡路震災中造成救援困難，引發不斷蔓延的火災，導致大規模的財物損失與人員傷亡。

這樣一座古老而又現代的城市，是如何走過震災期間的種種考驗，汲取教訓後復原重建，營造出令市民安居的生活呢？帶著這樣的疑問，我們來到了位於神戶市南端的長田區，在曾經主持過阪神淡路地震重建工程的垂水英司先生引介之下，造訪目前負責野田北部地區協議會事務的河合節二先生。

社區間的居民群體意識

神戶市的長田區屬於密集住宅區，各家戶的房屋緊鄰，住宅空間也不大，所以居民之間往來相當頻繁。河合先生打趣地說，當時鄰里間的關係已經是處於一種「再多就不行了」的緊密狀態。加上地震發生的時間為清晨五點多，多數人都還在家中尚未出門，因此可以比較容易斷定家中成員是否都平安、左右鄰居還有沒有人受困尚未救出。

對照神戶市此次震災的資料，遭逢建築物倒塌而受困的民眾裡，大約有1,900人是由消防隊等救援，而由鄰近居民救助的民眾則有1萬6千人。河合先生解釋說，日本人是很注重群體的社會，加上鄰里關係往來密切，一旦發生災害的時候，左右鄰居一定會伸出援手。他也舉2016年的熊本地震為例，當時有很多的學生犧牲，是因為沒有掌握到外地學生的資料，在救災的時候無從得知有哪些人還受困沒有救出、要去哪邊尋找這些外地學生等等，「一定要讓大家知道你（住）在這邊，這是最重要的防災工作。」

災後重建過程中的公共參與

在野田北部地區，有高達95%的房屋因為地震或火災而毀損，因此後續的重建也就分外重要且急迫。然而政府未曾考慮到原先土地、建築物的產權關係，就迅速地清除掉所有的瓦礫與廢棄物，使民眾產生不少疑慮。河合先生回憶道，當時隔壁的社區，就因為居民們對於個人產權較為保護，不願意和政府或相關單位進行協議，反而使重建工作難以開展；而野田北部社區居民的共識是希望能盡快開始重建，因此對於土地權份以及重劃的工作抱持較為開放的態度，希望能夠早日達成協議，也引入建築法規，讓重建後的街區市容能夠整齊而一致。而在這段重建的期間，政府也安排學者專家擔負起顧問的角色，和協議會配合，一同規劃並推展重建工作。

「嘴巴說說當然很簡單，好像只要依照那個條例趕快把它做好就行了，可是真的執行的時候，你必須要得到這邊所有住民的同意。為了達到共識，就必須不停地去開一些集會說明，讓他們知道、取得認同，所以其實花費了非常多的時間跟精力。」加上舊市區中原先有許多違章建築，同樣面臨居住與財產權的問題，協調工作也就格外辛苦。

左圖為現今社區的街景，對照右圖地震前居民們各自佔用的情景，巷道顯得開闊許多。

以社區內部的巷弄為例，在地震發生前，原本的巷道寬度大約是三公尺，加上居民們習慣在自宅前種植花木，擺放盆栽等作為裝飾，巷弄也就更形狹窄，不僅造成安全與空間上的不便，視覺上也有雜亂無章的感覺。因此在規劃重建時，協議會便與居民達成共識，各個家戶都讓出了50公分的空間做為道路，再將大門與圍籬往後撤退50公分，並要求住戶們不能在路邊擺放或堆置私人物品，讓巷道變得清爽開闊許多。在土地產權的爭議尚未落定前，先將道路的部分構築出來，不僅讓街區的外觀看起來整齊、具一致性，也有利於推動後續的重建進行。

社區內令人印象深刻的，還有步行街道的鋪設與美化工作。社區範圍內共有28條巷道劃為步行區，地磚上裝飾著各自的代表花卉，然而完成的時間卻從2000年橫跨到2007年。河合先生解釋，這些巷道的鋪設工作，是由這一段的居民全體同意之後才會進行，假若沒有取得所有人的共識，鋪設的順序就會越來越往後。這在我們看來有些不可思議，但也說明了在社區事務中，民眾的參與是相當重要的部分。或許也是藉由這樣的安排，讓居民更加有公共事務的意識吧！

而在神戶市內，也透過土地重劃、住宅地區改良計畫及密集街區整建促進計畫等等方式，試圖改善舊城區中房屋街道過於密集的狀況，並針對震災中造成嚴重損害的因素，提出重建時的規定與要求。如提升住宅的耐火性、以提高防災力為目標進行新的區域規劃等等，以及在城市街區整建計畫中，建立以街區居民為主體的支援體系。讓防災成為城市規劃中的考量重點，也特別凸顯出民眾在防災體系中的重要角色。

野田北部地區內步行街圖，左側也標識出每一條巷道的代表花卉與完成的時間。

災後日本社會中，自助、共助與公助的角色

對於日本社會來說，阪神淡路地震包含有許多重要的意義。由於初期政府對於救災的整合投入不夠迅速，救援行動倚仗地區內居民的互助；加上重建時期全國各地的志工團體紛紛投入復原工程，因此阪神淡路地震被認為是日本的「志工元年」。在此之前，日本社會對於「市民社會」（shimin sakai，英譯作civil society）的認識，幾乎是全然的政治想像，多半會被解讀為西方自由主義影響下的政治思想，亦或是二戰後左派知識分子倡議的社會主義政治模式。然而在震災的救援與重建過程中，志工團體與非政府組織（NPO）扮演了至關重要的角色，使得日本社會開始廣泛重視志工與非政府組織的功能；新興的自治意識和更強的社區團結意識，也讓社會大眾對於「市民社會」有了不同層面的定義跟想像，延伸出更加貼近現代「公民社會」的意涵。

在大型災害發生時，政府與外界的援助或許無法及時到達災區，此時地區內部的防災力就顯得至關重要。有鑑於在震災的受害者之中，高齡者佔有相當大的比例，神戶市從1997年開始，便將防災減災教育與長者的福利活動相結合，並以市內的中小學為核心劃分區域，由其中的各種民間協會、組織通力合作，市政府則提供小額資助，進行防災與減災的培訓活動。居民與專業救災人員一同編制社區安全地圖，也學習遇到災難發生時，除了自保之外，還能如何援助長者或殘疾人士等有特殊需求的人。

日本政府在平成14年（2002）版的白皮書中，就加入了個人與居家日常的防災準備工作，以「自己守衛自己」為基礎，進行對於災難的準備工作，如加強住宅抗震、準備急難物資、參與防災訓練等等。從居民保護自身安危的「自助」，進而到社區鄰里、社會內相互支援的「共助」，以及政府與公共團體提供的「公助」，三者間有不同地方的分工與職責，也申明了每個人都應該有直接面對災害的準備。而居民、組織所共同生活的城市空間，也仰賴軟體與硬體的改造，由市民共同參與，構築起具有社會連帶、能共同抵禦災害的城市。

人與防災未來中心內，列出防災與重建工作中自助、共助、公助的重要性。

尋找人與自然和諧共存的可能

參觀神戶海濱的「人與防災未來中心」（人と防災未来センター）時，該中心高級研究員小林郁雄老師向我們介紹，這裡不但展示了阪神淡路地震的紀錄與資料，每年春秋兩季，日本國內的專家學者也聚集於此，交流各種關於防災的新消息與想法；遇到災變時，此處的防災設計也能提供空間，作為救災的指揮應變中心。而在野田北部地區的大國公園，在震災中被火災波及燒焦的樹木，剝除外部燻黑的部分後，至今仍然屹立在公園中。公園內的廣場也展示許多舊照片，呈現震災前的街區樣貌，以及地震時房屋傾倒的受災程度，為當年的事件留下記錄。

其實我們有考慮過，因為時間都過這麼久了，有人提起說是不是該把它撤掉，可是我們很不希望這麼慘痛的經驗就完全風化掉，讓大家都忘記也不見得是好事，所以我們還是保存原來的想法，把照片放在這邊，當時受到一些影響的街燈，也都保留在這邊，讓大家可以看到曾經有這樣的事。

河合先生這麼解釋。儘管阪神淡路震災已經過了20多年，位於大陸與海洋之間的島國依舊面臨許多災害的考驗與威脅，且以過往的經驗為鑑，不敢有一絲輕慢。

能讓人們具備防災意識、降低災害風險的，並非是過往遭受災難的經驗，而是社區與家庭內的教育，鼓勵民眾不斷進行防災工作。然而隨著安穩無災的時日漸久，個人對於災害的防備心可能也會逐漸下降。或許在社區工作中，也應該持續提醒社區內的居民保持防災意識、協助規劃防災的對策，做好隨時應變的準備。不僅對於未來可能降臨的風險具備警覺心，也帶領大家思考，在面對極端氣候日增的情況下，發展出和大自然共存與共生的韌性，找回人與自然和諧共處的可能。

參考資料

Rajib Shaw，Community Practices for Disaster Risk Reduction in Japan，Kyoto：Kyoto University，2014。

大谷順子，《災難後的重生：阪神大震災對高齡化社會的衝擊》，臺北：南天書局，2010。

梶秀樹，冢越功，《城市防災學：日本地震對策的理論與實踐》，北京：電子工業出版社，2016。

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責任編輯：潘柏翰

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