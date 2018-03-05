曾有成員公開反同，台北市性平會為什麼「不得不」獨厚「家長會聯合會」？

（中央社）

台北市政府性別平等教育委員會今（5）日開始受理推薦，但1日公布的遴選簡章，卻將「家長會聯合會推薦成員」納入資格，引起台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）等團體不滿，批評台北市教育局護航聯合會成員進入性平會，降低專業門檻。

伴侶盟與多個學生組織今天上午在台北市政府門口召開記者會，伴侶盟秘書長簡至潔指出，被推薦進入性平會者必須滿足七項資格中的兩項，不過，有一項竟是「台北市家長會聯合會現任會員，並具一年以上成員身分且經家長會聯合會推薦者」。

簡至潔批評，其他六項資格都是性別平等教育相關，這樣的遴選簡章，代表只要是家長會聯合會成員，滿足一項性平專業資格即可，根本就是獨厚家長會聯合會，降低性平專業門檻。

簡至潔說，曾有家長會聯合會代表公開發言反婚姻平權與同志教育，她擔憂，家長會聯合會推薦進入性平會人選恐不具性平意識，台北市的性平教育將大開倒車。

她要求教育局暫緩性平委員遴選程序、取消將家長會聯合會成員納入性平委員推薦資格，並公開說明未來性平會各代表比例，以及未來如何確保性平委員的性平意識。伴侶盟也發起連署尋求民眾支持。



文化大學性別平等委員會學生代表郭稟翰說，相當遺憾遴選辦法中沒有學生代表，「這幾年當中，大學也發生許多性平案件，因沒有給這些學生正確的性平教育，而延燒到大學。」要求教育局增列學生代表。

《新頭殼》報導，台灣青年性平聯會代表巫彥輝表示，《性平法》實施14年，校園中的性別意識仍不足，大學性別社團推廣受阻，更有因師生間權力關係而壓迫LGBT族群的事件。如今北市府隨反同勢力起舞，不但在性平會中不納入學生代表，更獨厚具有保守意識的家長聯合會，根本是大開性平倒車。

台北市性平會委員共23席，其中主任委員1席為台北市長柯文哲；副主任委員2席分別為台北市政府副秘書長李文英、教育局長曾燦金；局處代表2席；專家學者、民間團體代表及實務工作者11席；校長、老師、家長、社教機構代表等7席。

對於家長代表可能在七人中佔有四席以上，北市教育局主任祕書謝麗華表示，家長代表在各領域也有其專業，所以要相信遴選委員會會考量是否具有性平意識選擇人選。至於是否會在簡章中刪除此項資格？謝麗華則說，「基本上這個方向不會變動」，推薦遴選名單預計會在3月中公布。謝麗華也表示，學生雖非代表，但可在性平會列席。

性平委員遴選簡章獨厚「家長會聯合會」，來自台北市議員的提案

台北市性別平等教育委員家長代表由家長會聯合會推派，最早可追溯到2017年1月。

2017年1月，台北市議會審查教育部預算，當時國民黨籍議員王欣儀提出，希望教育部的「性別平等教育委員會」 應增列四大學層（國小、國中、高中、高職）各一名家長代表，各學校的性別平等教育委員會也應增加家長參與人數或比例。王欣儀也要求，學校如果邀請校外團體進行性平宣導課程，應開放家長參加公開觀課，並提早告知家長觀課日期。會議最後做成附帶決議，並要求教育局2017年6月30日前，彙整前述各校執行情形送議會備查。

《風傳媒》報導，2017年5月12日，反對同志及性解放的民間團體「守護台灣及台灣全國媽媽護家護兒聯盟」（簡稱「媽媽盟」）在教育部前抗議，當時他們除了批評課本過早教授孩子性愛相關知識，也質疑課本出現「性別光譜」、「恐同」等字眼，讓學生以為性別可以流動。

當時，媽媽盟也主張，教育部的性平會委員有人連當好幾任，這樣的委員卻讓如此不堪的內容變成性平教材，應該要檢討，希望教育部改選「萬年性平委員」。也呼籲教育部應修正《性別平等教育委員會設置要點》，將性平領域學者名額刪減至1/3，增加家長團體代表至少五人。

《上報》報導，但當時王欣儀跟媽媽盟都沒有指名，家長帶表該由哪個團體推薦，直到2017年9月，台北市教育局草擬的《台北市政府性別平等教育委員會設置要點》草案在條文對照表的「說明欄」明指，所謂家長代表就是「家長會」代表。當時引起社民黨、台灣性別平等教育協會等團體質疑。

2018年1月，台北市議會審查年度預算時，再度增列了新的附帶決議，明確規定家長代表由本市國小、國中、高中、高職家長會聯合會推派。而就在新版附帶決議出爐後，反同團體的LINE群組上還特別點名感謝北市議員包括汪志冰、吳世正、王欣儀、洪健益、許淑華、黃向羣、陳重文、葉林傳等人。

根據《臺北市中小學校學生家長會設置自治條例》，台北市每個學校都能設置家長會，由學校在學學生家長組成，而這次能推薦性平委員的台北市國小、國中、高中、高職家長會聯合會分別由台北市各個中小學校家長會組成。

伴侶盟：為何只有家長代表能綁定特定團體？

《風向新聞》報導，台北市國小、國中、高中和高職的學生家長會聯合會1月10日強調，四學層的家長會聯合會是北市唯一的法定家長團體代表，理應代表北市家長實行教育參與權，出席增設的性平會委員會席次。

學生家長聯合會也批評，兼任北市女委會委員的伴侶盟理事長許秀雯數度提案反對，質疑家長會的性平意識不足。學生家長聯合會批評，女權會不但阻撓家長會聯合會代表成為性平委員，還藐視議會，不尊重家長會之教育參與權。

1月26日，台北市府教育局針對性平委員遴選召開專案會議，聽取各界意見。《上報》報導，當時北市女委會委員、台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯也質疑，現在的作法，不只家長有四席保障名額且還綁定特定團體，只能由他們推薦，那專家學者、性別團體要不要也比照，綁定特定團體推派？

她更質疑「限家長會聯合會推派」的適法性，她說，根據《台北市政府府級任務編組委員遴選作業原則》，條文雖規定民間團體可直接「推派代表」，但前提是這個民間團體必須是「依《人民團體法》立案」，然而，現在草案直接賦予「家長會聯合會」推派權，但家長會聯合會卻非依人團法立案的「民間團體」，所以照理來說不該適用。

北市女委會委員、台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉也問家長代表，釋憲已通過同性婚姻，最慢2019年學校就要教，但他擔心家長代表對同婚並不支持。家長會聯合會代表吳宜倫則回應，他們是談性別平等教育，與同婚無關，「家長個別可以有自己意見及看法」。

根據《台北市政府性別平等教育委員會設置要點》，台北市性平委員工作包括：

研擬台北市性別平等教育相關法規、政策及年度實施計畫。 協調及整合相關資源，協助學校、社教機構落實性別平教育。 督導考核台北市學校、社教機構性別平等教育工作。 推動性別平等教育之課程、教學、評量的研究。 提供學校、社教機構性別平等教育相關事項之諮詢服務及調查、處理與性別平等教育法有關之案件。 辦理學校教育相關人員及本府相關人員之在職進修。 推動有關性別平等之家庭教育及社會教育。 推動學校、社教機構預防性侵害、性騷擾及家庭暴力之防治教育。 其他有關於台北市的性別平等教育事務。

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核稿編輯：楊之瑜