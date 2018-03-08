生鏽的鐵飯碗：馬克宏強推鐵路改革，犧牲全年無休的勞工權益

從《勞動法》、大學入學考試到移民政策和農業補貼，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）自上任以來已經推行許多具頗爭議性的改革措施，而近期法國政府又大動作召開記者會，矛頭對準法國國家鐵路局（Société nationale des chemins de fer français，SNCF），表明希望在夏天之前國會能夠投票通過SNCF的改革法案。

記者會中，總理菲力普（Édouard Philippe）訂出了緊湊的時間表，政府預計花兩個月的時間與鐵路工會協商，然後提出草案送交國會討論，若三個月內國會無法達成多數共識，則政府將仿照去（2017）年9月通過《勞動法》改革的方式，用行政命令（ordonnance）先行實施部分改革內容。

消息一出，國會內左右派的在野政黨立刻大力抨擊，說政府使用行政命令規避國會辯論、強行實施改革計畫是在侵蝕法國民主體制。相關鐵路工會也在第一時間宣稱，不惜罷工抗議要政府退回改革法案。雖然交通部長波恩（Élisabeth Borne）在三天後趕緊約了主要的鐵路工會成員：CGT鐵路工會、UNSA Ferroviaire、SUD-Rail和CFDT鐵路工會協商，試圖補救與社會夥伴的關係，但鐵路工會目前還是對政府的改革案充滿疑慮與不滿，預計3月15日開會再決定是否要在3月22日舉行罷工抗議。

法國鐵路公司改革計畫

這次法國政府的鐵路公司改革計畫主要包含三個項目：第一項，是重新將SNCF國有化，回到1982年之前一樣成為100％由政府出資的國營企業；第二項是開放部分鐵路營運市場讓私部門參與，包括高速鐵路跟部分的區域鐵路；最後一項則是政府將停止授與SNCF新進人員鐵路員工的特殊法律身份。

而這三項措施當中，鐵路人員身份刪除是鐵路工會反彈最大、也最不願意讓步的，CGT的秘書長馬丁內斯（Philippe Martinez）在接受法國媒體「France 2」專訪的時候就表明「鐵路員工的身份是不可被談判的」。到底為什麼擁有鐵路員工的身份如此重要呢？

最初設立於1920年，在近20萬SNCF的雇員中，目前有超過80％的人有鐵路員工身份，擁有這個身份，代表你可以比一般勞工更早退休、並享受更優渥的退休條件（SNCF辦公人員的退休年齡為57歲，司機為52歲，而私部門的法定退休年齡則是62歲）。除此之外，還有醫療諮詢免費、比《勞動法》規定還多一天有薪假（28天）、搭火車免費或是打折、每年自動加薪等好處。

最重要的是，鐵路公司不得因為經濟不景氣因素開除擁有鐵路員工身份的員工，因此除非自己犯下重大錯誤，不然鐵路員工就像一般公務員一樣是拿鐵飯碗。不過享有這些好處的同時，鐵路員工也必須全年無休、辛苦地維持火車營運和保養鐵路基礎設施。

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改革原因：服務品質不佳？負債？

不過為何突然要改革SNCF呢？政府提出的理由，是因為SNCF的服務品質每況愈下，過去幾年火車誤點、故障事件頻仍，去年2017年巴黎南邊的蒙帕納斯車站就發生過兩次大故障，影響數千名旅客的權益，面對日益下降的服務品質，法國人民卻要付越來越昂貴的火車票價，非常不合理。

另外，SNCF過去20年從2,000萬歐元成長到4,660萬歐元的高額債務，也是政府不得不積極介入的原因。2007年為了建造高速鐵路的支線，SNCF大幅舉債，但高額的建造經費讓很多支線到目前為止都虧損連連，而連年的虧損造成鐵路設施更新經費不足，法國政府每年必須補助SNCF約1,050多萬、支付350萬鐵路員工的退休金，並承擔300萬歐元的債務，加總起來，等於法國政府每年必須為了SNCF支出1,700萬歐元，對國家財政造成不小的壓力。

鐵路員工身份雖然並不是法國鐵路公司債務問題的主因，但拿鐵飯碗的鐵路公司員工沒有動機提升營運效率讓公司更賺錢，沒有賺錢償債，因此債務大洞才會越補越大。

政府沒講原因：歐盟要求的鐵路市場自由化

然而法國政府急就章的原因，或許與SNCF本身關係不大，畢竟債務和經營效能不佳的問題一直存在，馬克宏沒有必要選在此刻進行如此棘手的改革。

改革的關鍵因素，其實是為了配合歐盟指令，要求法國在2019年底進一步鐵路市場自由化，正式結束超過80年的鐵路國營獨佔事業。

自1937年鐵路事業國有化以來，法國政府就一直認為鐵路運輸應該是一種公共服務，不能用市場經營的邏輯來看，不然很多不賺錢的小支線就會因此被淘汰。但到了1980年代中期，歐盟為了建立貨品、服務、人員、資金流通自由的歐洲單一市場，開始推動會員國國內多個產業的自由化，其中就包括了鐵路市場的自由化。

法國鐵路市場自由化的過程因為國內政治因素一直進行的非常緩慢。1997年為了替日後自由化做準備，SNCF拆成兩個事業體，分別經營鐵軌（SNCF Réseau）和火車營運（SNCF Mobilités），並預計僅開放火車營運服務的部分給私有企業加入，就好像台灣的中華電信一樣，開放讓私有企業可以跟中華電信租借他們的基地台，並提供自己的電話方案。

之後，法國也陸陸續續開放跨國的商品貨物運輸市場（2003年）、國內的商品火車運輸市場（2006年，SNCF因此喪失了40％的市佔率）和旅客的跨國火車運輸（2009年。但第一輛非SNCF經營的私人跨國火車要到2011年才開始營運）

現在因為歐盟指令規定，法國2019年到2021年之間必須再開放高速鐵路跟部分區域火車市場，以後法國中央政府和區域政府將可以自由選擇，該由SNCF或是其他私營鐵路公司的火車來提供運輸服務。

法國總統馬克宏身為歐盟的堅定支持者，未來幾年更有與德國聯手深化歐洲統合的企圖心，自然不希望法國人民因為鐵路市場自由化所需進行的改革而怪罪歐盟，只好將改革的原因包裝成是因為SNCF營運效能低落和政府財政負擔太大。

雖然目前與工會的關係仍然緊張，但法國政府這次顯然有從1995年鐵路改革失敗的經驗中學得教訓，不斷強調SNCF改革是為了維護法國乘客的權益，沒有了人民的支持，工會日後所籌劃的罷工抗議是否能成功讓政府退縮，還有待觀察。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航