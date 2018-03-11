淺背線與柔軟度測試：為什麼膝蓋微彎就能向下大幅伸展？

從小到大我們測柔軟度的時候最常做的就是向前彎，然後被要求膝蓋要打直。像好痛痛兩位創辦人柔軟度都不是很好，膝蓋打直手就是摸不到腳趾頭，超遜～

但是只要讓膝蓋向前微彎，一點點、一滴滴就好，兩公分，就能大幅增加向前向下的伸展，摸到腳趾頭。這是為什麼呢？今天就要來帶大家解開這個謎團。

Photo Credit：好痛痛

和柔軟度測試有關的筋膜線就是淺背線，淺背線從頭頂（含額頭）、脖子後面、經過背部中間、屁股、大腿後側、小腿後側一路到腳底。因為筋膜會傳遞力量，影響到你的姿勢、動作、甚至可能影響到身體結構，所以非常值得我們好好研究。淺背線有問題的話，連帶著可能會有的問題抱括腳踝的踝關節背屈受限、膝蓋過度伸直、大腿後側的膕旁肌幫別人打工而代償性縮短、骨盆前移、薦骨屈垂、腰椎前凸等等。

Photo Credit：好痛痛

在我們每次簡介解頗列車筆記之前，都要好好複習以下事項：

本筆記只是簡介、有趣化解剖列車這本深奧的書，網誌內容不及原書的十分之一，其實非常非常推薦大家去買來讀讀。 書中第二章節尾段寫道：解剖列車不是徒手治療的全面性理論、解剖列車不是肌肉動作的全面性理論、解剖列車不是人體動作的全面性理論、解剖列車不是解析身體組成的唯一方法、解剖列車不是完整的解剖內容、解剖列車並不是具有科學依據的理論。 解剖列車依據的是多年的臨床操作，僅是一個理論與看待人體運作的其中一種角度。千萬不要深陷其中，看什麼都變筋膜。

特快車的腓腸肌&平快車的比目魚肌

在上一篇介紹了足底筋膜後，我們今天將往上介紹小腿後側的筋膜、大腿後側的筋膜，還有屁股的筋膜。足底筋膜在腳跟處與阿基里斯腱連結，阿基里斯腱往上連接著小腿最重要的比目魚肌和腓腸肌。在第二篇筆記裡提到肌肉有分特快車與平快車，比目魚肌是平快車，意思是他指跨越一個關節，也就是踝關節，雖然嚴格來說踝關節有兩個關節，但就肌肉分類上我們先算一個。而腓腸肌則是從股骨（大腿骨頭）下方，也就是膝蓋後側，沿著外層和阿基里斯腱連結，跨越了膝關節和踝關節兩個關節。

特快車與平快車有什麼差別，跨一個關節和跨多個關節有什麼差別？差在功能不太一樣，不能說完全不一樣但不太一樣。當一條肌肉跨越兩個關節以上的時候，他一收縮就能大幅拉動骨頭，改變身體動作；而只跨越一個關節的肌肉，雖然也能改變身體動作，但是他的效率比較低，其實他主要的功能是穩定你的身體。

大部分的特快車肌肉在淺層，所以又叫做淺層肌群，他幫助你做動作；大部分的平快車肌肉在深層，被特快車覆蓋著，又叫做深層肌群。這些也有在喚起核心深層肌群的Redcord文章裡有提到。

圖片改自 oi5ukhrpz.qnssl.com 和 ss0.baidu.com 圖片改自oi5ukhrpz.qnssl.com 和 ss0.baidu.com

有名的膕旁肌（Hamstring）

由下往上看的話，腓腸肌從腳跟附近的阿基里斯腱一路往上到膝蓋後面，也就是股骨（大腿骨）下緣兩顆圓球上。而再往上就是大名鼎鼎的膕旁肌，膕旁肌下方的起始點是脛骨（小腿骨頭的上緣），往上結束在屁股那邊的坐骨粗隆。膕旁肌是許多運動經常拉傷的地方，也是基礎運動，例如橋式運動要去鍛煉的重點地方之一（另一個重點地方是屁股肌肉）。

圖片改自 static1.squarespace.com 圖片改自static1.squarespace.com

重點來了，淺背線的筋膜在膝蓋後側那邊，也就是腓腸肌和膕旁肌交匯處，是個特別的地方。有多特別？他可以連接起來也可以斷掉！這邊指的斷掉不是你筋膜真的斷掉，是指力量傳遞上的斷掉。

當你把膝蓋打直的時候，膕旁肌下面朝兩側分開的肌腱，會和腓腸肌上面往兩側分開的肌腱連結起來。就像拉緊的兩個鉤子一樣。這時候筋膜在力量上的傳遞就連結起來了。

Photo Credit：好痛痛

當淺背線連接起來時，你向前彎的幅度會被整條完整的淺背線拉住。當你膝蓋稍微彎曲一點點時，腓腸肌和膕旁肌在筋膜傳遞力量上的連結就會打開，這時候就可以減少淺背線的張力，脊椎還有髖部可以向前彎更多。

不過，這件事也有另一個解釋方式。當膝蓋過度打直卡死的時候，你的核心肌群會進入比較難召喚的狀態。核心肌群比較難叫出來工作時，淺背線也會比較難被伸展開來。這部分是和王元慶物理治療師聊解剖列車時，他提出的一種看法，他認為筋膜和控制能力都會影響到前彎。

關於柔軟度的問題，也可以參考一下之前的鄉民101問，有人問柔軟度和健康有沒有關係？以及和運動表現有沒有關係？

淺背線長長兩條對稱在身上，我們一次聊一點，另外很推薦大家去看書中提到的一些解決肌肉骨骼問題的章節，好痛痛這邊就不提了。下次我們要來聊聊屁股那邊的淺背線。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航