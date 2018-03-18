三種「手足風險」及早準備，別讓「手足情深」變成「拖累人生」

文：朱國鳳

我在LINE群組收到一則影片連結，是全國電子拍攝的《手足情：長不大的弟弟》，很多人看了影片後紛紛留言：「有洋蔥」、「很感人」、「手足就是靠山」。同一天，我也是在LINE群組讀到一則演講訊息：「手足情深，不拖累人生：《手足風險》如何找回親情與現實的平衡點？」原來是日本的新書在台上市，出版社舉辦了一場新書演講。

怎麼家電廠商的影片中，讓網友感覺手足像是「靠山」；日本新書作者的眼中，卻變成了「風險」？我抱著一肚子的好奇，去聽了這場演講。

這一天，台北陽明山上已經進行交通管制，因為連低海拔的陽明山都快要下雪了。主辦單位原本還擔心天寒地凍、車馬冷落，沒想到會場坐了大約八成滿，而且大多上了年紀。顯然這些人應該都在擔心，自己的手足不僅不是「資產」、還可能是「負債」（被認為是「負債」或「風險」的手足，應該也不會來吧）。

多子化世代，才會有手足風險

主辦單位邀請了兩位講者，一位是知名媒體人蔡詩萍，一位是諮商心理師周慕姿。有趣的是，這兩位講者正好代表了兩個世代，蔡詩萍有三個弟弟妹妹，是多子化世代的縮影；周慕姿是獨生女，是少子化、獨子化世代的代表。

這兩種世代相較，有幸也有不幸。多子化世代不幸的是，可能會面臨這本新書所謂的「手足風險」。

少子化、獨子化世代幸運的是，因為沒有手足，不用擔心「手足風險」。但不幸的是，也因為沒有手足，未來勢必要獨立扛起父母的長照重擔，以及自己未來的長照重擔。

我想，未來等少子化、獨子化世代進入中高齡後，類似「手足風險」的書籍，肯定會賣不動，因為沒有手足，當然也就沒有手足風險了。但是目前的多子化世代，確實正面臨著逐漸逼近眼前的「手足風險」。

講者蔡詩萍就準備送一本給仍然單身的大弟，他用半開玩笑的語氣說，「希望他未來不要變成我的『負債』」。

演講結束後，我開始深思這個議題。本是同根生的手足，是甚麼時候開始變成風險？或是說，是甚麼時候讓手足間開始有風險意識？

我認為是以下三種狀況，最容易讓手足之間，開始產生了風險意識，那就是：一、要長照父母時；二、要分遺產時；三、要長照手足時。

手足風險，不能全靠長照福利解套

就像是全國電子《手足情：長不大的弟弟》影片中的台詞：「時間，有一天把我們變成了大人，但是有沒有把我們變成更好的家人，互相了解、互相照顧、無話不談？沒有。長大之後，我們只會更沒有交集，我們會變得很有禮貌，連打攪對方都會不太好意思…...」。

確實很多手足離開原生家庭後，互動頻率減少，如果沒有太多的權益糾葛，大家就會繼續客客氣氣下去。但是當有權益糾葛時，特別是面臨遺產分配時，客氣瞬間變怒氣，遺產爭奪戰的參與者，往往會讓外界誤以為是陌生人，而不是曾經相濡以沫的家人。

家庭如此、國家更是如此。這也是為何歷史上的戰爭，內戰的殺伐總是比外侮還要慘烈。小時候，只有手足才會與你爭搶父母的愛；長大後，也是只有手足才會與你爭搶父母的財產。

但是手足爭產風險，自古有之，為何近年來，從日本到台灣，都開始意識到所謂的「手足風險」？都認為應該要正式面對風險，並且積極建立所謂的「新手足關係」？

我認為最重要的是，前述的第一種狀況與第三種狀況，讓當前已經成年、尤其是進入中年的手足們特別有感。因為高齡化社會的眾手足們，開始感受到父母的長照壓力、自己未來的長照壓力，甚至是可能要長照手足的壓力。

講者們都認為，手足風險不是「茶壺裡的風暴」，國家力量應該要進來，要能提供一個可負擔得起的長照制度。雖然長照福利政策已經從1.0版演進到2.0版，但是講者認為，目前的長照福利，只是「要一塊，給兩毛」。

台灣從「高齡化社會」、進入「高齡社會」，並且快步奔向「超高齡社會」，目前的高齡趨勢，只是剛拉開了序幕。當大賣場的成人紙尿布銷售額，已經正式超過嬰兒尿布時，我認為要期待長照福利從「要一塊，給兩毛」，變成「要一塊，給五毛」，或是「要一塊，給一塊」，這種期待恐怕是太過樂觀。

Photo Credit: geralt @Pixabay CC0

因為台灣有一個「老」在前面的日本經驗告訴我們，不管是「稅收制」、或是「保險制」，老人國度勢必面臨長照福利政策永續與否的嚴苛挑戰。也就是說，長照福利就算是再進化到5.0、甚至是10.0，都不能作為長照壓力、或是手足風險的唯一對策。

但是這本書、或是這場演講，至少發揮提醒的功能，提醒社會大眾提早正視「手足風險」。

我認為現在的中年手足們，應該要用兩種身分去思考所謂的「手足風險」，第一種身分是為人父母，第二種身分是為人手足。

小心你的偏心，正醞釀下一代的手足風險

如果你是兩個以上小孩的父母，最好早點意識到，小孩長大後的「手足風險」，源頭可能就是來自於你。

《紅樓夢》裡有一個關於父母偏心的橋段。賈母有兩個兒子：賈政與賈赦，中秋夜，家族團聚賞月，賈赦講了一個笑話。

一家子一個兒子最孝順，偏生母親病了，各處求醫不得，便請了一個針炙的婆子來。這婆子原不知道脈理，只說是心火，一針就好了。這兒子慌了，便問：「心見鐵就死，如何針得？」婆子道：「不用針心，只針肋條就是了。」兒子道：「肋條離心遠著呢，怎麼就好了呢？」婆子道：「不妨事。你不知天下作父母的，偏心的多著呢！」

賈赦有意無意用這則笑話，暗示母親偏心，比較疼愛哥哥。父母的偏愛，多少都會對手足關係造成陰影。陰影不會自動消失，當要照顧年邁雙親時、或是繼承分產時，那些早年心中的陰影，手足間的矛盾，就會浮上檯面。

《紅樓夢》裡的賈政個性正直勤勉，賈赦一門心思，都在想著納妾、或是強取民產，換做我是賈母，也會偏愛哥哥多一些。但是賈母有把賈赦講的笑話聽進去，分產時，運用智慧，考量細膩，讓各房都心服感激。

而且不只是分產時，要注意是否會釀成未來的手足矛盾、手足風險，建議父母也要提早認知，「那些你認為是光耀門楣的兒女，可能會離家十萬里；那些你認為不成材的兒女，反而可能會隨侍在側、陪你到老」。

日片《東京家族》就有類似的情節描述，老父母從鄉下到東京探視三個小孩。從小就很優秀，擔任診所院長的長子，與從小最受疼愛的長女，都忙到無暇陪伴老父母。反而是被認為最不成材的小兒子，抽空陪著兩老來個東京一日遊。當老媽媽猝死後，也是只有小兒子陪著傷透心的老爸爸，把母親骨灰送回家鄉。

如果你正擔心自己這一代的「手足風險」，是不是也要回頭省視，自己是不是正在醞釀下一代的「手足風險」。

演講會上，有一位女性觀眾現場提問，她的父母都已八十多歲，她剛送父親住院。她雖然有四個手足，但是很擔心有一天兩老同時倒下的話，長照的擔子就會是仍然與父母同住的她來扛。

這位女士目前有一個國外的工作機會，她不知該如何抉擇，因此不畏天寒，專程到現場請教講者。這位女性觀眾，只是很坦誠地說出心底的擔憂，擔憂父母的長照重擔。而且從她的擔憂中可以窺知，她的手足雖多，看來並沒有減輕她對於父母長照重擔的焦慮。

前面提到，有三種情況，會逐漸浮現所謂的「手足風險」：1. 要長照父母時、2. 要分遺產時、3. 要長照手足時。先撇開內容更複雜的第二種狀況，先聚焦第一種與第三種。

要長照父母時，手足要能協調出錢與出力

全國電子《手足情：長不大的弟弟》廣告片裡，小姐姐從小就照顧弟弟、容忍弟弟，但是那個長不大的弟弟，似乎從未領情。直到姐姐要外派異國的前一夜，弟弟送了姊姊一個電子鍋。姊姊打開電子鍋的紙箱，拿起一張姊弟小時候的合照，相片後面寫著：「我會好好照顧爸媽，不用擔心…」。旁白接著念出，「那天我才知道，原來我們一直是很重要的家人…...」。

相信很多人看到這裡，就已經喉間若梗。但是我不禁會想，廣告片裡的爸媽都還身強體壯，弟弟可以很豪氣的承諾，「我會好好照顧爸媽」，要遠行的姊姊不用擔心。如果影片裡的父母，都已經老弱臥床，這部廣告片是否還有一樣的說服力，就很令人好奇。因為2017年11月間上檔的電影《順雲》，就從另一個角度，敘述手足之間在面對父母長照壓力時的互動。

影片女主角順雲，年屆六十、仍然小姑獨處。兄姊都已移民國外，因此老母親由順雲獨力照顧。母女之間，雖然相互依賴，但也相互折磨。壞脾氣、並且不良於行的老母親，總是扯著喉嚨，不斷地喊著「韓順雲」、「韓順雲」，不耐煩地要女兒立刻幫她做這、做那。兄姊雖然有負擔孝養金，但顯然經常遲寄，讓心力交瘁的順雲抓狂。

電影《順雲》很寫實的呈現出長照父母的一種模式，遠在天邊的手足，負責出錢；近在身邊的手足，負責出力。出錢與出力的手足，對彼此都有很深的不滿。電影裡的韓順雲，至少還工作到六十歲時才申請提前退休。真實世界裡，有不少家庭是傾向由經濟弱勢、仍然單身的手足，辭職照顧父母，但往往也醞釀出未來需要被長照的「手足風險」。

我有一篇專欄文章〈兄弟姊妹感情要好「家庭照顧協調會議」越早開越好〉，就曾提醒，家族聚會不要只是吃吃喝喝，搞定父母長照需求的「家庭照顧協調會議」越早開越好。

因為家人之間，如果平常並沒有培養良善溝通的機制或習慣，一旦遭逢變故，譬如父母中風、瞬間變弱，倉促之下、或是意氣之下的決策，往往是最糟的決策。譬如直接送去老人院，或是要求經濟弱勢的單身手足辭職照顧，不管是對於「被照顧者」、或是「照顧者」，都可能帶來傷害。

只有早一點面對父母的長照問題，早一點蒐集現有的長照資源，因為長照父母而產生的「手足風險」，才有可能降到最低。

要長照手足時，不只牽涉感情、也牽涉法律

要長照父母，就已經很令人愁了，怎麼還要擔心長照手足呢？因為已近中年的手足，也會逐漸面臨失能與失智的威脅。

在中化銀髮公司主辦的一場失智症演講中，就有一位女性觀眾敘述，她的小叔原本是一位計程車司機，目前才53歲，就已經出現明顯的失智症狀。小叔會在洗碗槽裡小解，吃喝拉撒睡都需要專人照顧。對於手足來說，這位罹患「早發性失智症」的小叔，就是所謂的「手足風險」。但是小叔還算幸運，仍然有大家族的後援，而且還有一位熱心的二嫂，到處聽演講，想要找到幫助小叔的方法。

另一個案例，則是姊姊有精神障礙，必須送進精神病院長期療養，還好妹妹負責支付住院的費用。當母親過世後，姊姊也分到一份母親的遺產。理論上，長期支付住院費用的妹妹，應該才擁有支配姐姐分到遺產的權利，沒想到，其他過去不聞不問姐姐的手足們，卻也想來分一杯羹。

對於這位妹妹來說，先是面臨了姊姊需要長照的「手足風險」，接著又面臨了其他手足要爭產的「手足風險」，聽來真是令人唏噓。在「手足情深，不拖累人生」的演講會上，面對長照手足的負擔時，其中一位講者：心理諮商師周慕姿提到，「在感情上，不能不管，但是又無力管時......」。

我很想提醒，長照手足的風險，不只是感情層面，其實已經牽涉到法律層面。情感層面可以躲避，法律層面必須面對。

民法第五章是關於「扶養」的專章，大多數人會以為法律規定的扶養義務僅限於直系血親，譬如扶養父母、扶養兒女。但是民法1114條的內容，互負扶養的義務，也包括「兄弟姊妹相互間」。只是根據民法的1115條，扶養義務順序是排在第四順位。

甚麼狀況下，才會需要扶養手足呢？根據民法1117條，「受扶養權利者，以不能維持生活、而無謀生能力者為限」，也就是說，當手足喪失謀生能力，日子也過不下去了，如果沒有優先順位的親人扛起扶養義務的話，就會輪到手足來扛負了。如果手足眾多，還可以慶幸能夠分攤壓力，因為當「負扶養義務者有數人，而其親等同一時，應各依其經濟能力，分擔義務。」。

你有手足嗎？手足已有配偶嗎？手足已經生兒育女了嗎？如果答案都是「否」，而且手足沒有甚麼儲蓄，也沒有甚麼遺產可以繼承的話，未來一但面臨長照需求時，這位手足就可能是你的「風險」，你可能就要當他／她的「靠山」了。

（民法關於扶養手足的法條內容請見下方下篇原文連結）

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本文經愛長照授權轉載，原文合併（上）、（下）兩篇後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航