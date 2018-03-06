奧斯卡最佳影片《水底情深》：美麗「魚人」設計，關鍵在於性感的屁股

文：劉家寧（DCFS編輯部）

「這是一部關於孤獨、愛與同情的電影。」

《水底情深》入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳攝影等13項提名，為今年備受矚目的強力軍（按：本屆奧斯卡《水底情深》最終共獲得最佳影片、最佳導演、最佳美術設計和電影配樂四項大獎）。電影由鬼才導演Guillermo del Toro（吉勒摩戴托羅）執導，以1962年為故事背景，講述一名啞女清潔工，戀上兩棲動物男人的故事。

《羊男的迷宮》、《腥紅山莊》導演Guillermo del Toro，擅於將童話故事與恐怖元素融合，打造極具魔幻色彩的暗黑童話世界。《水底情深》亦是如此，電影中真實打造的「魚人」造型、藍綠色調的呈現，與如詩如畫般的影像畫面，皆值得探討。

文章將分享電影的創作靈感來源、怪物造型設計、鏡頭濾鏡的選用，以及如何透過「Dry for wet」（濕片乾拍）的技巧，巧妙利用燈光與煙霧，模擬虛幻美麗的水下世界，一同沉浸於《水底情深》的影像魅力之下。

深埋心中多年的期盼——《水底情深》的創作源起

圖片來源：imdb, deadline, shopirvinespectrumcenter, forbes, slobodnadalmacija

「我認為這部電影非常美麗，它與我的情感聯繫在一起。」

電影的創作靈感，源自於1954年的電影《黑湖妖潭》，導演Guillermo表示，《水底情深》是他為《黑湖妖潭》想像的幸福結局。他回憶，當他於六歲時，第一次看到劇中的兩棲類生物，深深著迷的感受：「某個星期天，當我正在看電視播放的《黑湖妖潭》時，我看見這個生物，在Julie Adams的白色泳衣下游泳，不知道為什麼，我認為那是我見過最美的畫面。我愛上了他們，希望他們可以在一起，但他們沒有。所以，我在46年後去修正這個錯誤。」

花費六年時間製作電影，「自掏腰包」真實打造怪物造型

電影從前期構思、設計角色，到實際拍攝，總共花費六年才製作完成。Guillermo甚至自費花了10萬多美元，聘僱雕塑家與藝術家團隊，在他「Bleak House」工作室設計兩棲生物造型，從素描、初步模型，到成型的生物服裝，花費兩年時間才完成。

美麗「魚人」設計——關鍵在於性感的屁股

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「伊莉莎必須愛上他，而觀眾也是。」

「我們想創造出，如游泳健將般完美的身材。」為了確保觀眾也能愛上這個七英尺高的「魚人」，Guillermo認為他必須要有幾樣重要特徵，如一雙生動大眼、強壯下巴、細長腰圍、寬闊肩膀，以及可以親吻的嘴唇。「最重要的是，他要有一個性感的屁股。」

特效總監Dennis Berardi說：「這個角色必須看起來很強壯，有英雄般的感覺，但也有一些怪物的特質。但當你看著他的時候，觀眾需要明白他是可愛且吸引人的。」

與道格瓊斯長達20年的合作

魚人一角，由在《羊男的迷宮》中飾演潘恩及瞳魔的Doug Jones（道格瓊斯）擔任，他從1997年《秘密客》開始，就一直扮演Guillermo電影中的怪物角色。導演說：「我們合作了20年，他在我的電影中，總是扮演一些最關鍵的角色。他是少數能扮演生物，又同時具備驚人演技的演員之一。不論有沒有扮成怪物，他都是一名非常棒的演員。」

結合特效與實體模型

雖然怪物造型是實際製作，但眼睛、眉間、額頭等部位的臉部動作，仍透過特效，使角色可以更生動表達情感。水中怪物皆由動畫製作，為了真實捕捉魚人姿態，特效團隊大量研究各種不同生物，瞭解牠們如何在水下游泳，最後以運動員Michael Phelps的泳姿與海豚混合，呈現電影中看到的畫面。

用光線說故事——如詩幻夢的影像呈現

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「走進場景就像走進一幅畫，這就是我的感覺。」 ——Sally Hawkins《水底情深》飾演伊莉莎

Guillermo原本想用黑白拍攝電影，但發行商福斯探照燈影業以削減預算作為回應，他才妥協改以彩色拍攝，並以1,960萬美元的低成本預算進行製作。雖然無法完成黑白拍攝的夢想，但攝影指導Dan Laustsen仍仿1950年代，黑白片的打光技巧，利用單光源照明，形成電影中對比鮮明的畫面階調。

運用濾色片改變電影色彩

片中所有顏色，都是透過濾色片控制，直接拍攝而成，並非倚賴DI調色。Laustsen以Alexa XT拍攝，使用Master Prime鏡頭，並在鏡頭後方加上Black Pro-Mist（黑柔焦濾鏡），呈現電影柔和夢幻的色調。

Guillermo說：「我希望電影呈現單純色調，所以大部分時候用藍色、綠色，及琥珀色加以平衡，紅色僅作為血和愛的顏色。」包含伊莉莎的公寓在內，電影大多以深海色調為主，呈現神祕浪漫氛圍；但當人物墜入愛河時，則改以暖色調呈現，如浴室場景。

如何創造水中場景——「濕片乾拍」的技巧

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「這對我來說是一項巨大的挑戰。」 ——攝影指導 Dan Laustsen

為了避免演員長時間在水下睜開眼睛，「Dry for wet」（濕片乾拍）是一種利用煙霧、濾色片或燈光，模擬在水下拍攝的底片技術。可以透過慢動作及風力裝置，使衣服和頭髮看起來像在水中漂浮著。現代更能後製增加泡沫，提升畫面真實感。而《水底情深》的水下場景，即是使用此手法拍攝。

「我們做了大量關於濕片乾拍的研究，從每秒該使用幾格，到該如何創造水中的懸浮微粒，以及怎麽在角色身上，製造出柔焦投影。」Guillermo表示，為了使畫面更具流動感，他們使用Steadicam拍攝，捕捉在水中的氣息。

「我們用煙霧填滿了工作室，再將電影放映機的光影投射至環境中，模擬流動水波。並將伊莉莎懸吊，仿照水中飄浮之感。」Laustsen說：「導演想讓伊莉莎的頭髮順流而下，但風扇把它吹得太亂了，所以我們採用後製，部分漂浮家具也是如此。」無論是怪物設計，還是水中場景，皆結合傳統與現代技術，成功創造《水底情深》中的奇幻世界。

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「我們都需要在故事中，再次找到自己的力量。」

「這是一部很難製作的電影。」Guillermo表示，要在有限的預算及時間內，創造出《水底情深》中的影像質感，是一項挑戰。「除了好萊塢，我不知道還有哪些地方，會產生這麼多痛苦和摩擦。」他說：「身為講故事的人，我毫不羞愧。為什麼我不能做我想做的事？這就是我！我從沒動搖過我的信念，而我也付諸行動，無論結果如何。」

「這是一部治癒我的電影......我之前的作品，都是在描述關於我童年時代的恐懼及夢想，這是我第一次作為成年人在說故事，講述一些令我擔憂的事情，信任、人性和愛。」他說：「當我們每天早上醒來，都必須在恐懼和愛之間做出選擇，而選擇『愛』才是最終答案。這也是我為什麼讓伊莉莎沉默的原因，因為言語無法表達那種深刻之情。」

「《水底情深》是目前我拍過的電影中，最喜歡的作品。」Guillermo表示，這是一部關於愛的電影，無論是對說故事的熱愛，還是對電影的熱愛，都希望能傳遞給觀眾明白。

參考資料：nofilmschool、indiewire、forbes、deadline、indiewire

圖片來源：imdb、deadline、shopirvinespectrumcenter、forbes、slobodnadalmacija

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航