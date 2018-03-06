韓國泰國跨部會整合國際宣傳，台灣觀光局「找不到符合查詢條件」？

文：高洺塗（義守大學觀光系講師）

這次花蓮地震造成重大傷亡，影響在地觀光產業。行政院長賴清德表示現在震災已過，花蓮的美麗不變，除了政府的協助外，花蓮需要更多溫暖，希望國人有出遊的規劃，請到花蓮走走，以具體行動來支持花蓮，不要讓花蓮孤單。並表示面對地震的重大損失，政府承諾會和花蓮站在一起，一步一步解決賑災與重建工程的挑戰，也請國人朋友多給花蓮鄉親加油打氣。

於是2月26日交通部觀光局提出「花蓮遊、花蓮加油」觀光產業振興實施計畫，鼓勵業者組團，鼓勵民眾自由行前往花蓮觀光。交通部觀光局斥資1,000萬元，補助旅行社組團赴花蓮觀光，每團上限三萬元。另也補助民眾自由行，三天兩夜住宿每人補助500元，總額是500萬元。這項措施追溯自2月23日起生效。觀光局並規劃提撥3,000萬元貸款信用保證金，提供受災旅宿紓困，總計投入6,050萬元來振興花蓮的觀光。

細看此次交通部觀光局補助旅行業推廣花蓮縣旅遊實施要點有五項：

提供誘因鼓勵旅行業者包裝當地套裝旅遊商品並組團赴當地旅遊，創造消費帶動當地經濟發展。 經費來源為觀光發展基金。 補助對象及條件為舉辦赴花蓮縣團體旅遊之合法設立旅行業；其旅遊天數應為兩天一夜以上，每團應有20人以上，住宿於花蓮地區。 補助項目為住宿費及交通費，額度為每位團員每日最高新台幣500元。每團為每日交通租賃車輛及搭乘火車費用二分之一（採計每日最高新台幣6,000元）。 每家旅行業最多申請五團為限，每團最高補助新台幣三萬元。

然細看觀光局所訂的要點似乎不夠嚴謹，到底是僅限於國人旅遊補助？還是國外遊客亦有？實施辦法未予註明。

業者致電觀光業務組所得答案為僅「限國人」花蓮旅遊，且會於「計劃總表」標註，這樣的輕乎態度，未於實施辦法言明，還要業者、民眾再看計畫總表，還要讓民眾丶業者致電觀光局、同業間互相打聽，著實讓人傻眼，明明就是一件對振興花蓮觀光產業有助益的事，就這樣就打折扣了。難道花蓮不歡迎新南向遊客？特別陸客因震災因素藉口避開花蓮，盛傳3月起縮減赴台配額，觀光局理應張開雙臂歡迎外國旅客才對，如因揣模上意或將振興花蓮觀光產業又導向意識形態，真的是不智的下下策。

韓國泰國積極宣傳整合，台灣的觀光局卻「找不到符合查詢條件」

在國際宣傳上交通部觀光局大多是找外國明星代言，買廣告，參加國際旅展等方式，筆者以為其效果有限，舉韓國的娛樂影視文化外銷為例，吸引了無數觀光客赴韓；泰國亦曾推動「世界廚房」，用一套泰國菜的認證制度，有策略的拓展海外泰式餐廳，以具有獨特風味的泰式料理，讓外國人還沒到過泰國之前，就已經跟泰國有了味覺體驗的接觸，既能將國家形象行銷，也將該國食材、農產品推向全世界，旅遊畫面於是產生在遊客腦海中。

這都是政府跨部會整合資源，向國際品牌行銷國家的成功案例，我們要促進台灣觀光旅遊，其實應該多多透過流行美食、文化、音樂、等方式來發揮國際宣傳力道。

Photo Credit：AP/ 達志影像

台灣也有客委會「客家美食HAKKA FOOD」認證，但這事似乎在台灣就只跟客委會有關，除了在客委會網站上看得到相關資訊以外，在主推廣觀光的交通部觀光局網站完全看不到，更別說有國際宣傳計畫。這類行銷要是客委會、農委會、文化部、交通部、經濟部、外交部、衛福部等單位，從食安要求、食材選擇、廚藝文化跟業者一起到國際宣傳才有辦法推動，然而台灣連最根本的資訊共享都如此各行其事了，遑論跨部門整合。

沒有跨部會整合，很難進行資源共享，沒有資源共享，台灣觀光產業要有開創性的大幅提升實在很難。

舉交通部觀光局要推動「2018台灣觀光年曆」來說，它除了用月份導引每個月的活動以外，也提供浪漫、文化、樂活、購物、美食、生態等七類推薦行程，網站除了中文版，也有英文、日文、韓文版本，似乎該有的都有了，但遺憾的是，一旦點入各項主題深度瀏覽，其推薦行程中還是有許多重複，其中購物推薦行程就僅有台北「東區時尚文化遊＆五分埔平價流行」更遺憾的是，若是使用英、日、韓指引，則是找不到符合查詢條件的資料，就連台北東區都沒有，這又是觀光局的輕乎態度另一例子。

缺乏政府和業者的共同努力，台灣觀光評比十年停滯

近年台灣不斷強調來台觀光人數提升，但是，台灣的觀光競爭力並沒有進步。「世界經濟論壇」全球觀光競爭力調查顯示，台灣在2007年跟2017年的排名都是第30名，然韓國在2007年是第42名，到2017年已經是第19名，再論日本是由2007年的第25名，到2017年已然是第四名了。

這些鄰國評比，說明影響觀光的層面頗廣，其評比的四大指標、14類別及近百項社經指標，包括了環境永續、文化資源、衛生、價格競爭力等等，台灣觀光要升級，不能單ㄧ部會，要跨部會整合資源，否則無法帶動觀光產業。

誠然觀光業者要將其競爭能力提升，但惟有政府、業者一起努力，才能共同將台灣行銷全世界。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航