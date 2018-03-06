台灣青年西進求職，與其投履歷不如找台商實習

作者：吳順圓

惠台31條政策提出後，在兩岸之間瘋狂轉發。近年來台灣年輕人大舉西進，一方面因為中國惠台政策不斷的推出，另一方面則因為現在中國發展速度之快，站在如此的平台之上，不僅可以接觸到來自全世界的人才，更能接觸到第一手世界最新消息。讓台灣青年無不前仆後繼前往挑戰自我。

青年前往對岸實習就業的管道其實不少，包括自我透過招聘求職網站、相關民間機構安排對接以及台灣企業外派等，比比皆是，本篇則針「台商」的部分與各位分享。

台商，也就是中國官方所稱的台資企業，其實一直以來是台灣年輕人西進求職的第一選擇，畢竟在異地能有一間充滿台灣人的公司，除了較好融入，自己也比較安心。而現在台商類型分兩種，其一是比較大宗的情況的大型台商企業，包括了傳統的製造業、科技業等，其二算是廣義的台商，是台灣人創業的新創企業，但其背後大多是中資。

為什麼台灣青年在中國企業吃香？

在大型的台商工作通常都較有保障，包括所謂的五險一金，或是直接比照台灣的勞保健保等等，在薪水的部分更是願意給社會新鮮人到一萬塊人民幣（約46,000台幣）以上的高薪，甚至在食宿方面都會包含在福利當中，是到對岸發展非常好的第一步。

曾經跟一位台商企業高階經理人聊過天，問到他說：「為何在中國人才崛起的情況下，還願意花較高的人事成本聘請台灣人呢？」他回答：「理由很簡單，因為台灣人忠誠。在那裡，挖腳的情況很嚴重，很多時候你花相當長的時間栽培了一位當地人擔任儲備幹部，但他卻會因為其他公司多付了一點錢挖腳他，就選擇跳槽了，最後不僅公司要重新培育人才，自己的Know How都被帶走了。」

在這樣的情況下，中國更願意培育台灣青年。

大企業或新創，看自己追求福利或是夢想

近幾年台灣人在中國創業的比例如指數函數般上升，原因便是因為那裡的資金相對起來較豐沛，再者是惠台政策，鼓勵台灣年輕人前往創業的優惠越來越多，所以相當多懷有創業夢的台灣人赴對岸追夢，雖然其背後的投資人，大多是中資。

而就我的觀察來說，新創其實就是個看實力的地方，如果你是他需要的互補性人才，他會瘋狂的追求你，但如果你不是，不管你是中國人還是台灣人，都不分內外被視如「芻狗」，一視同仁。

另外，新創企業相較來說福利不會那麼好，可能薪水只有6,000人民幣左右，又沒有食宿補貼，頂多基本的五險一金會有保障而已，但他確實會給你一個夢想，當這間公司成為未來的獨角獸時，你就是大股東之一，富甲一方。

Photo Credit: Mstyslav Chernov @ Wiki CC BY SA 3.0

介紹完廣義台商的兩種型態後，大家一定更關心的是要怎麼找到這樣的職缺吧。

其實現在台灣的求職網都可以看到相當多對岸職缺，大部分刊登的都是台商，但我個人比較不建議運用這個管道，因為這就像在一缸米中尋找刻有你名字的那一粒米，能成功配對機率很低。所以大型台商的部分，我更推薦透過實習轉正的方式，最有效率。

大型台商們都會有個圈子，屬於內部的人才網，這些網絡都會有合作的在台相關協會或是基金會，透過每年固定寒暑假招聘實習生，工資大多落在2000到3000左右，並提供住宿跟餐補。如果你真的很想到對岸求職，付出的就是時間成本而已，如果表現得夠好，一般而言兩個月的時間就能轉正，其實十分划算。此外，當你發現這間公司並不是你所嚮往，也可以利用近水樓台的機會，多找其他企業面試。

至於台灣新創企業，我認為比較困難—但也不是沒方法—建議要有所布局跟展現決心的態度。

台灣目前有相當多的民間機構專門做青年交流，包括去青創基地參訪，以及新創企業家的分享會等等，都有機會可以當面接觸那些創業家，直接加微信並保持連絡是最好讓對方記住你的方式，當你成功展現了「What you've got」，就很有機會一起共事，即使薪資保障比較難掌控，但賭的就是一個夢。

至於台商以外的中資以及外資企業的求職與實際工作狀況，還有兩岸履歷表的差異撰寫，又是另一個故事了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航