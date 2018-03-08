《上癮五百年》：從瘟疫到蛇毒，人們相信沒有蒸餾酒治不好的病

文：大衛．柯特萊特（David T. Courtwright）

葡萄酒是歷史最久遠的醫藥之一，凡是有釀酒葡萄農業的社會都曾用它來治病。古希臘羅馬的醫生用酒處理傷口、退燒、利尿、補充體力。猶太經典《塔木德》（Talmud）上說，「適度地飲葡萄酒可提振胃口且有益健康。……葡萄酒是最佳良藥。」古人也用葡萄酒和啤酒為沖調其他植物藥物的溶劑，按埃伯斯氏的古埃及紙草（Ebers Papyrus）記載，西元前1500年就有用酒沖藥的做法。

中古時代與近代歐洲幾乎到處都有用酒調藥的方子。一個典型的英國藥酒方子是：「分娩前六週起每日早晨以三匙甜杏仁油調入半品脫白葡萄酒服下，可保順產。」美國麻州的牧師兼醫生麥瑟（Cotton Mather）建議用研碎的綠龜陰莖調入啤酒或麥酒、白葡萄酒，可迅速治癒腎結石。

17世紀以前，蒸餾的酒類價格昂貴，通常只在藥舖有售。它有如「奇蹟」般的起死回生神效，從要命的瘟疫到精神憂鬱，沒有一種病是不能治的。例如，白蘭地的別稱就是「生命之水」（Aqua Vitae），威士忌的原文Whisky（源自蓋爾語的uisge beatha）也是同義。曾有一位醫生說，每天早上服半匙白蘭地的人一輩子不會生病。現代流行病學研究雖然沒有這麼這麼熱烈的措詞，卻也證實烈酒的殺菌功能，有助予防止肝炎等經由食物傳播的疾病。

酒精的經歷和菸草一樣，曾經引來醫生們對於其醫療用途的辯論。在18世紀晚期與19世紀早期，辯論趨於激烈，但各家說法幾乎都肯定酒精可以當作救難的興奮劑。19世紀的澳洲醫生彭凱瑟（Julius Berncastle）曾說：「足量酒精似乎是對付蛇咬中毒的最佳特效藥，它能克服心臟麻痺的狀態，迫使心臟迅速恢復自然動作。」他給蛇咬中毒者開的藥方是：每15分鐘喝一滿酒杯的白蘭地，至袪除蛇毒為止。

1904年的奧運馬拉松賽跑冠軍希克斯（Thomas Hicks）在賽跑中喝下調了番木鱉精的白蘭地，才克服疲憊一馬當先。我們可以從希克斯跑全程的時間推知這麼做（當時是不違規不違法的）的利弊。他總共用了3小時28分鐘，大約每8分鐘跑一哩（1.609公里）。

為了消遣娛樂而喝烈酒卻要另當別論了，這種區分早在希克斯藉酒增力以前就有了。歷史學者特魯斯蒂（Ann Tlusty）研究了奧格斯堡（Augsburg，在今德國南部）16、17世紀的烈酒相關法規，證實主管當局堅持醫藥與消遣區分有多麼頑固。1614年有這麼一條規定：「白蘭地不可以無節制地飲用，只可為補充體力或醫療目的而飲。」光顧白蘭地酒舖的人買了白蘭地必須當場立即服下，與350年後服美沙酮（methadome）的病人差不多。在酒館裡或其他休閒娛樂場所喝白蘭地是不准的。

杜松子酒（琴酒）既是浪費穀糧釀製的東西，又容易醉人，所以法規約束更嚴，只有四位領有證照的藥劑師可以出售穀類釀烈酒供醫療用。然而，民眾的需求漸漸瓦解了法律規範的基礎。軍人非喝白蘭地不可；寡婦和窮工匠會偷偷地自製琴酒。奧格斯堡市政府眼見違抗規避的事例不斷，終於先後首肯對白蘭地和琴酒的非醫療消費課稅。到1683年，這兩種烈酒都是完全合法的了。

琴酒能引顧客上門的原因之一是價格低廉，與啤酒或麥酒的售價相差不多，因此曾在18世紀早期掀起英國人喝琴酒的風氣。當時的畫家霍嘉斯（William Hogarth， 1697-1764）因而有「琴酒巷」與「啤酒街」之作留傳後世。至於史莫萊特（Tobias Smollett）與費爾定（Herry Fielding）之兩位作家（分別具有醫生及法官的身份），都指責琴酒之易醉烈性是空前危險的。

史莫萊特不滿地表示，琴酒「售價太便宜，以至於最低下階層的人都可以恣意買醉，導致敗德、懶惰、失序。如今行為不檢的歪風到了恬不知恥的地步，這毒物的零售者公然撐起彩色招牌，引誘人們花一便士的小錢喝到醉；還向人們保證，兩便士就能醉到醒不過來，吸管奉送。」

以上這段不實的記述在發表後不久就受到質疑，但不實與否尚屬次要，重要的是這件事的政治意涵。縱飲琴酒的風氣令正經人感到憂慮。費爾定認為這種行為乃是犯罪的直接起因。喝琴酒爛醉的人不但沒能力工作，也喪失了恐懼感與羞恥心。其後果即是偷竊搶劫──他審問的這類案件就是接連不斷的。費爾定還問：縱飲琴酒的人孕育的孩子將還會怎樣？「這些倒霉的嬰兒（如果我們假定他們能夠活到成年）會成為我們未來的水兵、步兵嗎？」包理擔心菸草和含咖啡因的飲品毒害歐洲人，費爾定也有相同的顧慮：恐怕便宜的琴酒會危害英國的前途。英國國會與他所見略同，於1751年大幅提高了執照費、增加了申請條件，也把烈酒進口的關稅提高。

苦艾酒的遭遇同樣與國民健康國家安全的顧慮有關。這種淺翡翠色的酒是以苦艾溶於酒精再加大茴香等調味劑製成，裡面含有致幻覺的崖柏酮（thujone），如今一般人印象中的苦艾酒只是昔時詩人畫家們特別偏好的烈酒──土魯斯．勞特萊（Henri de Toulouse-Lautrec）還以特製的手杖隨身攜帶，其實此酒在19世紀趨於大眾化，法國的喜好者格外多，1910年的消耗量達到3,600萬公升。

銷量大的關鍵在於大量生產與廣告宣傳。法國蓬塔列（Pontarlier）的佩諾酒廠（Pernod）的效率驚人，僅170名員工──半數為女性，就有每天15萬5,000公升的生產量──都是完成裝瓶、加瓶塞、貼標籤、裝進大柳條箱，準備運往智利的瓦巴萊索（Valparaiso）、美國的舊金山、越南的西貢。

然而，禁酒的呼聲激烈，加上懷疑飲苦艾酒可能導致肺結核、癲癇、可遺傳的心智錯亂，以及犯罪行為，瑞士、美國，以及其他國家都明令禁飲。法國政府也因為擔心苦艾酒影響軍隊的意願和士氣，而於1914年8月發布緊急禁售令。次年，法國眾議院正式公布，苦艾酒之生產、供銷、出售一概均屬違法。

回顧苦艾酒的由來歷史，情況與上述的完全不是一回事。古代人的苦艾是一種藥──常與酒一起服用，可以驅除腸內寄生蟲、退燒、治癲癇、醫痛風。有人說，耶穌被釘上十字架之後，有人拿東西給他喝，那不是鴉片而是苦艾。以苦艾調入白葡萄酒再加香料，是古人防止接觸傳染病的方子。釀酒者也會在酒中添加苦艾枝以防變味，德文的Wermut（苦艾）即是英文的Vermouth（苦艾酒）的字源。乳母若要給孩子斷奶，會在乳頭上塗苦艾油。這種種看法用法，都不曾有過任何爭議。

相關書摘 ►《上癮五百年》：在掃興的致癌證據出爐前，已經有上億人靠菸草業維持生計

書籍介紹

本文摘錄自《上癮五百年》，立緒文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：大衛．柯特萊特（David T. Courtwright）

譯者：薛絢

藥物流通史最完備的一部著作

一八八一年間，一位西班牙醫生接生了一個死嬰，他狠狠吸了口雪茄朝嬰兒臉上一噴，本來死寂的嬰兒開始抽動，接著臉部一扭，哭出聲來。這嬰兒即是畢卡索。

為什麼咖啡、菸草和大麻在世界各地都有供應，而檳榔和咖特（qat，阿拉伯茶的萃取物）卻不然？為什麼酒和菸是合法的，而海洛英與古柯鹼就是非法的？是什麼力量在推動這些改變精神狀態的物資貿易，而這些物資的貿易又怎會形成如今這樣龐大而光怪陸離的模式——正常使用與異常濫用、醫療用與消遣用、合法商用與非法禁用的相互交錯？

本書從頭詳述這些效果愈來愈強之藥物是如何取得的，並將各種藥物——不論是茶葉、可樂果、鴉片、安非他命——如何被發現、交易與圖利的過程放大特寫，是藥物史觀的第一部世界史。

從社會與生物的角度說明影響精神狀態的物資為何具有誘惑力的同時，作者追蹤出大眾化藥物進入全球貿易主流的來龍去脈。商人與殖民地栽種者如何致力於擴大全世 界的供應量、降低價格、吸引手頭並不寬裕的百萬計消費者走進市場，從而將藥物消費徹底平民化，舉凡以上種種，作者都一一予以揭露。

對於當年的歐洲人如何利用酒來誘迫原住民拿出獵得的動物皮毛來進行交易，並將俘虜賣入奴隸市場換錢買酒，甚至把這些原住民被騙得割土讓地，而殖民帝國的君主又如何利用藥物課稅所得的金錢作為發動戰爭與擴張勢力的經費，讀者也將歷歷在目。

本書探討深入，見識均衡，文字雅潔，是迄今有關精神作用藥物流通史最完備的一部著作，堪稱橫跨世界史與藥物史兩個領域的必讀傑作。

Photo Credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航