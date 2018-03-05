1987黎明到來的那一天：他們的歷史，我們的啟示

當片尾曲《被遮掩的道路》響起，我在想，1987那一年，香港人在做什麼？



我記得，那一年，電視上常見南韓群眾示威，無懼催淚彈，退了又再向前，散了再聚。1987年，南韓的什麼什麼，香港大概無人關心，對新聞片段上的激情，基本上無知無感，最多聽到壁上觀講一句：「嘩，這些學生這麼勇猛……」



1987年的香港人，無論要移民或不移民，對前途有信心或無信心，都不會直接於日常生活中感受到專制的壓逼。



那些年，一方面殖民地政府開始放權，不敢作惡；未來主人還未來，香港人還未見到1989年赤裸裸的專制本質。一個殖民者快要退下，另一個殖民者還在熱身；一進一退之間的真空，造就了難得的自由安逸。



看《1987：黎明到來的那一天》（1987: When The Day Comes）最唏噓的是，這段歷史韓國人三十年前已經走過，今天拍成電影，回味細思，闊步前行；而我們這一方？三十年前生於安逸，毫無知覺，到今天感同身受，暗地在電影院裏眼濕濕，是因為我們深知，南韓人的歷史，他們經歷過的一切掙扎，就在我們前方轉角處。



《1987》，由一個被「秘密警察」施酷刑殺死的大學生開始，主調壓抑沉鬱，卻有如童話故事。沒有主角，每個人都是主角。



（以下有些少劇透，可跳至最後五、六段）

photo credit: 1987 電影劇照, IMDb

檢察官，堅持要驗屍，不受利誘，冒死也要依程序辦事。



醫生，不肯簽字捏造死因；驗屍官，堅持道出真相。



一大群記者，死纏爛打，誓不放手；報館編輯，不顧上頭指令，明知直搗強權痛處，無畏無懼。



小小獄卒，毋忘初衷，冒險犯難；一位獄長，堅守崗位，做了應做的事。

還有教會的牧師、佛寺的住持、學校裏的大學生、不離不棄的家人。每個人，都是一顆微塵，營營役役，但到關鍵抉擇時，良知未泯；每個人，都只是歷史長河中的小水滴，能匯成激流，洗擦大地；每個人都只是風中之燭，但一起燃燒，可以星火燎原。



沒有主角，每個人都是主角；一個人改變，世界隨之改變。逆權者，不再是一個律師、一個司機、一個記者，而是每一個人，每一個公民。電影塑造「逆權」的群像，每個人不分彼此，為自由與尊嚴而戰。When the day comes, 他們改變世界。

photo credit: 1987 電影劇照, IMDb

三十年前的韓國，和今天的中國，當然難以類比。



強權永續，吸收失敗經驗，學懂了終身學習。軟的更軟，硬的更硬，練就成完美獨裁。

1987年的韓國，教會活躍，佛寺沒有被收編，成為公民社會的紐帶；新聞媒體縱受打壓，仍然奮力發聲；秘密警察殺人，仍有避忌，領導人還會顧全顏面。後來的獨裁者學精了，硬的更硬，信仰要強力打壓，十字架要拆；公民社會民間組織要消滅於萌芽階段；新聞媒體要姓黨，網路監控先發制人領世界潮流之先。



1987年的韓國，暴力太赤裸，易激起民憤。後來的獨裁者學精了，軟的更軟；不會赤裸祼地打死人，只會被癌症被失蹤被旅遊；有強大經濟實力作後盾，可以利誘，可以麻痺群眾；所謂經濟發展，集中於眩目基建與便利享樂，打造豐衣足食的獲得感。暗地裏，黨取代國，一切人權、尊嚴、自由，統統放下，無人敢再提起；一切難堪的抉擇與掙扎，已滲入生活與工作的每一部分。



我們不知道when the day comes，但請抓着今天仍然擁有的自由，看一齣戲，說一句話，投一個票。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎