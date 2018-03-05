用漂白劑醫自閉症？無效之餘更會傷害兒童

近年來，市民大眾對一些疾病的醫治抱有不同的想法。由於資訊發達，一般人可以從不同的管道獲得一些醫療資訊，幫助處理自己的情況。一些常見疾病，如果相關的治療成功率高，副作用少，自然沒有太多人爭議；但當遇到一些治療效果稍遜，又有些罕見但嚴重的副作用時，便會惹來不少揣測及懷疑，繼而尋求其他治療方案。

西方醫學近數十年開始循著實證醫學（Evidence based Medicine）方向前進，以科學統計方法來辨證那些醫療方案是否有效，有效的話又是否只是「碰巧」（by random chance），希望讓醫生理解資料是否適合病人。

實證醫學除了靠真憑實據，最重要是數據公開，無效的會被判為無效；即使有效，也會惹來其他學者評頭品足（peer review），所以即使西方醫學不是十全十美（也必須承認沒有一種制度是完全完美的）仍然可靠。在此，必須指出這些醫學研究不是寫給一般市民看的，如果只看一兩段而選取幾個吸睛的字眼來解讀，恐怕是非常危險的事。

拿一個例子，上個月有外國報章報導，有些英國家庭的子女患有自閉症，但由於自閉症是神經發展疾患（Neurodevelopmental disorder），沒有根治方案，這些家庭便採納一些另類治療方案，使用一種叫「神奇礦物質溶液」（Miracle Mineral Solution, MMS）的製劑來醫治有行為問題的兒童。

一個售賣MMS的網站截圖

MMS其實並不是新鮮事，早在幾年前就有人推介MMS能醫百病，包括愛滋病、癌症、瘧疾、肝炎、自閉症等等。MMS內含有亞氯酸鈉（sodium chlorite），與檸檬酸混合後產生二氧化氯（chlorine dioxide），有人聲稱自閉症是由寄生蟲引起，所以飲用後能夠把寄生蟲及其毒素排出體外，達到治療效果。有些用家更在討論區內發表用後感想，聲稱有少許改善，例如飲用變得較為平靜，為藥物的功效辯解。

但MMS其實是漂白劑的一種，用於工業用途，即使和檸檬酸混合後，釋放出來的二氧化氯（chlorine dioxide）也只是較輕毒性而已。由於有腐蝕刺激性，飲用後會出現肚痛、嘔吐、肚瀉等現象，嚴重的會導致缺水和侵蝕腸道，引發急性腎衰竭。

如果自閉症是由寄生蟲引發，那為什麼MMS能夠醫治癌症和愛滋病甚至瘧疾呢？如果真的有寄生蟲，為什麼不用專門殺滅寄生蟲的可靠藥物呢？英美警方已經就此進行調查及行動，保護這些兒童不再受到傷害。

其實透過行為治療和一些藥物協助，自閉症患者的一些症狀是能夠得到改善的，相信很多家長也是出於愛子心切，希望能夠幫助自己的兒女。不過，作為西醫，最重要的格言是不作傷害（Do No Harm），但在某些人的眼中，可能認為有機會就要試試。（編按︰MMS除了危險外，亦沒有證據證實其療效。）

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎