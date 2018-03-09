《像芬蘭這樣教》：下課時間的主要目的是讓孩子的大腦休息

文：提摩西．沃克（Timothy D. Walker）

安排時間讓大腦休息

山米（本書所有學生名字皆為虛構）——的一個五年級學生——像頭發狂的喪屍般衝了過來，聲嘶力竭地對我大吼：「我要爆炸了！我受不了這種課表！」他的額頭因為憤怒而脹紅，因此我相信他是說真的。

我心裡想：「糟糕，開學才第三天，我已經把一個學生逼得要崩潰了嗎？在芬蘭教學的第一年竟這麼出師不利。」我連忙把他帶到一邊，很快就發現他為什麼這麼生氣。

開學第一週，我發揮創意安排了五年級的課表。如果你還記得，一般的芬蘭學生上課四十五分鐘後，會有十五分鐘的下課時間。孩子們會到室外玩耍、交朋友。

起初我不了解為何學生們需要這麼長的下課時間。我是美國教師，通常會一個小時接著一個小時地連續授課，在芬蘭，我也嘗試這麼做。我認為孩子得有更長的上課時間，才能達到最佳學習效果，但芬蘭的教學方式似乎太過溫和，因此，我決定讓學生留在教室裡，連續上兩堂四十五分鐘的課程（上課九十分鐘）後，再一次享有兩個下課時段（休息三十分鐘）。

現在我知道為什麼山米的額頭會脹紅了。仔細想想，我其實不知道美國式的教學做法是否有效，但我的確見過幾位美國學生在（終於盼到）下課後，慢吞吞地拖著沉重的腳步走向外頭，只是他們從來沒有像這位小個子的芬蘭男孩一樣找我抗議。開學才第三天，山米已經受不了啦！於是，當下我決定把下課時間改回一般的芬蘭模式。

神奇的是，下課時間回歸正常後，課堂上就再沒看到拖著腳步、行屍走肉般的學生了。那一年裡，上課鐘聲一響，所有的學生都會心滿意足、蹦蹦跳跳地進入教室，無一例外。最重要的是，他們在課堂上的專注力明顯提升了。

一開始，我認為自己有了驚人的發現：經常休息可讓學生整天精神抖擻。但之後想想，其實芬蘭人早在多年前就已有先見之明——從六○年代開始便讓學生經常下課休息。

我四處尋找文獻紀錄，試圖理解芬蘭教育做法的價值，最後終於在《下課時間：在教育與發育上的角色》（Recess: Its Role in Education and Development）一書中尋得答案。本書作者為明尼蘇達大學（University of Minnesota）教育心理系榮退教授安東尼．佩萊格里尼（Anthony Pellegrini），他發現，在遠東地區，許多小學每上課四十分鐘，就會提供學生十分鐘的休息時間。佩萊格里尼觀察到我在芬蘭看到的同樣現象：短暫休息之後，學生上課似乎更能專注。

光有觀察的證據還不夠，佩萊格里尼和同事在美國公立小學進行一系列的實驗，檢視下課時間與課堂專注力的關係。在每項實驗中，學生經過下課休息後都比之前更為專注。他們也發現，如果延遲下課，學生的專注力就會下降。換句話說，上課時間一旦拉長，學生便顯得比較無法專心。

芬蘭的小學老師似乎老早就了解這一點，他們會讓學生經常到戶外休息——無論晴雨，由孩子自己決定下課時間要做什麼。雖然我比較喜歡芬蘭模式，但我也知道，對大部分美國學校而言，每個小時都讓五年級學生到操場自由活動，是一項很大的改變。然而，根據佩萊格里尼的研究，下課休息不一定要到戶外才能收成效。他在公立小學所做的一項實驗顯示，孩子們下課時待在室內，結果和待在室外是一樣的。當下課時間結束後，學生們上課的精神都能更為專注。

藉由本節開頭那位挫折的五年級學生湯米，我在芬蘭學到的經驗是——準時下課是種可提升學習效果的策略，我不必因為縮短上課時間而有罪惡感。佩萊格里尼的研究也證明了，經常下課可強化學生課堂上的專注力。有了這個觀念，身為教師的我們不需要再擔心，儘管每天數次中斷學習，學生也不會因此沒學到他們應該習得的知識。

休息過後，產能與創意更佳

我搬到赫爾辛基的前一年，美國研究者兼運動機能專家黛比．里（Debbie Rhea）參訪了芬蘭學校，當地經常下課的做法給了她啟示。回到美國後，她設計了一款一天中有許多下課時間的課表，並著手研究這種芬蘭式課表對於學習的益處。

如今，美國有幾個州的學校已採用黛比．里的課表，初步結果令人振奮。德州沃斯堡（Fort Worth）鷹山小學（Eagle Mountain Elementary School）的教師，在報告中表示學生改變很大。自從每天都安排十五分鐘下課時間後，孩子學習更能專注，彼此告狀的現象顯著減少。一位一年級教師也說，學生不再咀嚼鉛筆了。

雖然教育氛圍逐漸在轉變，仍有許多美國教師和學生缺乏自主性，無法完全仿效芬蘭做法。黛比．里的研究令人興奮，如今全美國的教育家都對重新安排下課時間有高度興趣。即使不全盤採用芬蘭模式，也可藉由經常下課的做法得到益處。

一開始，我以為芬蘭下課時間的真正價值在於自由玩耍，但現在我有了新的認知，芬蘭下課時間的主要用處，是讓孩子的大腦有機會休息，如此一來，他們才有精神專注學習。麥基爾大學（McGill University）心理學、行為神經學和音樂教授丹尼爾．萊維坦（Daniel Levitin）認為，學生經常下課，可讓大腦充分喘息，帶來更好的產能與創造力。他在接受電視節目《腦的轉變》（MindShift）訪談時說：「人們需要讓大腦有時間整合所有湧進來的資訊。」其實，即使學校沒有安排下課時間，孩子也會藉由做白日夢，自然地讓大腦休息。萊維坦說：「這麼做可重新充電、有效釋放專心時過度緊張的神經迴路。我們不該把孩子的時間規定得滿滿的，他們應該要有時間發揮自主性與創意。」

有很多不同的方式可讓大腦休息，以下我會一一敘述。重點在於必須有規律地安排休息時間，學生才能因此獲益。一開始或許可以在上課四十五分鐘之後，讓全班一起下課，就像芬蘭學校一樣。但這樣的頻率並非唯一的準則，你得仔細注意學生的狀況。如果還不到四十五分鐘，孩子們看起來就一副疲累、精神渙散的模樣，此時就可以立即讓他們休息一下。

讓孩子自由選擇休息時要做什麼

美國記者布里吉．舒爾特（Brigid Schulte）在著作《精疲力盡》（Overwhelmed）中探討了過勞議題，以及在工作與生活之間保持平衡的掙扎。舒爾特提出了各種獲得幸福的策略，其中她最喜歡的是「維持工作和休息之間的脈動」。脈動的基本概念就是，人們在工作和休息時的節奏並不相同，如果你整天都在工作，就會擾亂讓身體茁壯的自然節奏。

在不同的脈絡中，脈動會有不同的樣貌。舒爾特強調每天一定要有規律的休息（正如芬蘭學校的做法）。她本身是媒體記者，每天必須寫作，每次寫一個半小時，這中間她不接電話，也不看電子信箱。

那麼在課堂上，脈動又是什麼樣子呢？我認為就是在漫長的教學中，安排規律的下課時間，讓學生知道自己什麼時候可以休息。我不認為休息時間一定得玩耍，老師可以在一天裡提供許多時段，讓學生能在數種選擇中決定自己要做什麼，例如：十分鐘自由閱讀、自由寫作、玩有趣的數學遊戲等。

我認為，在休息時間中選擇「做什麼」，應該要有三個核心品質：高度的樂趣、獨立、新意。強迫每個人安靜閱讀十分鐘並不算休息，尤其是在學生才剛上了一小時的閱讀課之後；我相信，上完閱讀課，為每個人提供新的活動，才能讓孩子重新充電。無論接下來要上何種課程，都能有最好的銜接。

對於小學生而言，這些排在課表上的下課時間特別重要，因為學生和老師通常要一起相處好幾小時。至於國中和高中生，安排下課時間可能不那麼必要，因為學生每天只和各科老師在課堂裡相處四十五到五十分鐘，然後在這一堂與下一堂課之間，有好幾分鐘的自由時間可以喘息。

我發現有些孩子會比同儕更需要休息時間。照顧這種學生的方法，就是在教室裡設置一個「安靜角落」（calm spot）讓他們休息。研究者亞曼達．莫里諾（Amanda Moreno）率先注意到安靜角落的價值。教師們告訴莫里諾，有了安靜角落後，以前每天發好幾次脾氣的學生，現在都不再發作了。

你可以主動邀請學生，告訴他們你正在重新擬定課表，每天預計安排數次固定的下課時間以幫助他們學習，因此你希望學生給你回饋，並協助你設計課堂裡的安靜角落（這個地點可以用來進行他們認為有新意且有趣的獨立活動）。這種做法不但可與學生分享學習的主導權，同時也能讓你獲得更多有價值的建議。

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書籍介紹

本文摘錄自《像芬蘭這樣教：快樂教、快樂學的33 個祕密》，遠流出版

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作者：提摩西．沃克（Timothy D. Walker）

譯者：丁凡

在台灣教書，每天趕進度、拚成績，回家還得備課……你，也累了嗎？本書作者沃克是美國教師，同樣曾被教學壓力逼到超崩潰，直到2013年隨著妻子遷居芬蘭，並於當地小學任教，才重新看見希望。四年多來，沃克憑藉過去在美國的教學經驗，與芬蘭學校兩相對照，歸納出5大重點，以及33個快樂教、快樂學的實用策略，可套用在任何課堂，甚至另一個國家的教育體系，絕不是只在芬蘭適用：

首先，於課堂內外營造幸福感

充分休息、準時下班（每天6小時），教學或學習者都更有動力：在芬蘭學校裡，老師和學生每個小時都有15分鐘的休息時間。老師都在休息室喝咖啡、聊天、翻閱雜誌，理由只有一個：讓大腦休息。

教室空間營造，同樣力求極簡：空白牆面越多，學童就越能保持專注；此外，芬蘭超注重空氣流通，室內多一個學生都不行，為什麼？

想讓孩子更親近大自然，可以分三階段進行：走出戶外之前，先把大自然帶進教室裡。你可以怎麼做？

接著，打造歸屬與自主感，把樂趣帶進學習裡

想凝聚學生向心力，你得強化班級裡的歸屬感：每天早上可和學生握拳互擊、握手、拍掌，藉此培養默契。這麼做不但能讓孩子覺得自己受到重視，還能預防霸凌問題。此外，芬蘭教師認為，開學頭幾天最需要保持鬆散，為什麼？

自主是學習的最大樂趣——就從讓學生自己上下學開始：教師從一開始就給予自由，提供更多低風險的學習機會，例如：閱讀一本超過孩子閱讀程度的書，或是解決極為複雜的數學問題。

芬蘭也用教科書上課（極少開電腦）、期末照發成績單，卻仍讓學生享有高度學習自主權，怎麼辦到的？

最後則是心態調適，你得擺脫競爭心，以「互助成長」為目標

芬蘭教育鼓勵學生（教師也需要）追求「心流體驗」，而非競爭：當人們極度專注，自我就會消失、時間快速流逝，致力做出最佳表現。

教師之間也可互助合作，藉此培養豐足的世界觀，例如：偶爾邀請具有某領域專長的教師到班上講課，向專家學習。此外，面對來自上級、家長、學生的挑戰，做老師的更得「臉皮厚一點」，以專業人士自居，怎麼做？

不同於以往的芬蘭經驗書籍，本書不談教育理論或教養觀點，提供立即可用的實際做法，任何國家、所有課堂都適用！現在就透過這33個課堂策略，體驗芬蘭教育帶來的樂趣與改變。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航