《上癮五百年》：在掃興的致癌證據出爐前，已經有上億人靠菸草業維持生計

文：大衛．柯特萊特（David T. Courtwright）

反對烈酒與麻醉藥物的運動都在19世紀晚期加快腳步，兩者使用的辭藻也很相似。指向烈酒的控訴──滅亡民族、敗壞道德、傾家蕩產──同樣指向麻醉藥物，英國嗜醉研究權威寇爾（Norman Kerr）曾說含酒精的飲品是「有害的麻醉品」，酒類卻安然渡過所有國家的禁酒措施，也從來不是國際間真正打算管制的項目。把酒類當作「藥物」討論，乃是相當晚近的事。

酒類的地位優越原因何在？最明顯可見的即是這個企業在主導世界經濟及外交的西方國家裡規模龐大，而且有財政上的重要性。以20世紀初期的法國為例，包括製造者、零售者、運輸者、軟木瓶塞業者，共有四百五十萬至五百萬人是靠酒維持生計，約佔法國總人口的13％。酒的課稅以前也一直是西方國家財政的基礎，例如俄羅斯，酒的稅收所得與整個軍事預算所需相等。非洲與亞洲的殖民政府也是如此。

在近代的世界秩序中，不分「核心」地區與「外圍」地區，酒稅都是不可或缺的。鴉片這時候的處境相反，重要性正逐漸衰減──至少在大英帝國範圍之內已經不如從前。印度對中國的鴉片貿易量在19世紀晚期與20世紀初期縮小了，這也簡化了英國人改變立場的過程──從力主關稅保護變成提倡國際管制。

酒工業賺來的錢不但可以支付公務員的薪水，還可以贊助高雅文化。丹麥釀酒業鉅子雅各遜（J. C. Jacobsen）於1887年逝世後，把他的「老卡爾斯堡釀造廠」（Old Carlsberg Brewery）遺留給一個推廣藝術、人文、科學研究的基金會。結果形成很微妙的籠絡作用。直到今天，多數丹麥人認為喝啤酒（丹麥人喝啤酒的習俗居斯堪地那維亞諸國之冠）是一種良好的、愛國的行為。對卡爾斯堡有益就是對丹麥有益，最起碼是對丹麥的學術的、藝術的機構有益，這些機構的經費都在靠卡爾斯堡基金會捐獻。

酒類生產的規模與地點也是重要因素。葡萄栽種、釀造、蒸餾一直普遍盛行於歐洲和伊斯蘭文化以外的世界各地。麻醉藥物的生產卻是有侷限的。鴉片大部分產自南亞的貧窮國家和殖民地。古柯葉大部分來自秘魯和爪哇。本來有少數幾個工業化國家在製造古柯鹼和嗎啡，其中以德國的生產量最大。

德國起初是反對管制政策的，其產能也威脅到1912年「海牙鴉片公司」制定的整個國際管制計劃。後來德國在第一次世界大戰中戰敗，英、美代表在巴黎會議上堅持條約中要強制戰敗的同盟國（德、奧、匈牙利、土耳其、保加利亞）遵守海牙鴉片公約。

德國、土耳其，以及另一個頑抗的國家必須在「國際聯盟」監督下同意管制出口。希特勒雖然在1933年令德國退出國際聯盟，德國政府仍然默默繼續配合藥物管制當局。納粹黨對於違禁藥物買賣是一貫堅決反對的。

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菸類的故事和酒類的十分近似。菸草業的經濟影響力和操作廣度都給自己帶來相當程度的豁免優勢，上了癮的吸菸者之眾多更是當然的優勢。香菸革命以及隨之而來的消耗量擴大、上癮程度加深、獲利性增高，都是在掃興的致癌證據未出爐之前就發生了。

按克魯格（Richard Kluger）估計，假如美國政府在1964年公共衛生局長發布報告之後就努力約束吸菸，影響所及的吸菸人口應該不下7,000萬（這個數目包括粗略計算的18歲以下的吸菸者，官方當時統計的18歲以上與以下的吸煙人口之中，已成年者有5,200萬），另外還有200萬人是香菸股票持有者、菸農、香菸工廠工人、零售商、接受香菸廣告贊助的出版業者和廣播業者，以及因其他緣故依附香菸業維生的人。這樣的奢望未免不切實際。（當時的美國已經主控著全世界的藥物管制政策，也不可能同意聽從國際間的出口管制。）

菸草類的種植與消費在開發中國家漸漸普及以後，菸草業的經濟得失的影響也越來越大。到了1983年，全世界的生產與銷售所提供的全職工作超過1,800萬個。如果把工作者的家小、兼差工作者、季節性的勞工也都計算進去，大約有一億人是靠菸草業維持生計的。

這麼大規模的生產與所得，給了跨國菸草公司籠絡吸收的力量。他們也很樂意運用這種力量來作公關、賄賂媒體、提供政治捐獻、贊助藝術與體育活動，以及收買遊說者、專門作證的人、律師。菲力普摩里斯公司和雷諾茲公司甚至提供「美國公民自由權工聯」（American Civil Liberties Union）的工作場作隱私權小組90％的經費，這個小組發起的運動之一即是爭取員工的吸菸權。

製藥公司也相當擅長藉遊說保護瀕臨絕種的產品。甚至能做到把管制刺激精神藥物的國際協商延遲到1971年推出，而且趁未推出之前促使協商在內容上給予多項讓步。

製藥公司對於國內的管制政策也發揮了同樣的影響力。是醫生也是藥物歷史研究者的葛林斯朋（Lester Grinspoon）說明了製藥公司的運作方式。當時他在麻醉藥品及危險藥物管理局（Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs，為1968年至1973年間的聯邦主管單位，也是藥物加強管制處〔Drug Enforcement Agency，簡稱DEA〕的前身），等候為大麻的醫療使用作證，正好聽到另一樁行政法庭聽證。該案有關溫士洛普製藥公司（Winthrop Pharmaceuticals）生產的噴他佐辛（pentazocine）的管制問題，而這種藥物已經有相當多的上癮、服食過量、濫用的證據：

製藥公司的六名律師提著公事包向前，要阻止將噴他佐辛列入管制，即便列入也要放在比較不嚴格的順位。結果他們算是部分成功，噴他佐辛列入第四順位藥品。 下一個審核項目是大麻，作證過程中沒有任何過量致死或上癮的證據，只有許多證人──包括病人和醫生──說它確實有醫療上的用途。政府人員拒絕將它從管制最嚴的第一順位改成第二順位。假使大麻關係著某個財力雄厚的大製藥公司的商業利益，情況會不會因此改觀？

以藥物而言──應該說是一種民俗的、非主流文化的藥物而言，大麻始終沒有像菸酒類那樣得到跨國公司的支持或財力庇護。這個事實，再加上按官方記述的大麻與犯罪和偏差行為的關係（以及近年來在文化戰爭中被互踢皮球的地位），都使大麻容易成為管制措施開刀的目標。

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書籍介紹

本文摘錄自《上癮五百年》，立緒文化

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作者：大衛．柯特萊特（David T. Courtwright）

譯者：薛絢

藥物流通史最完備的一部著作

一八八一年間，一位西班牙醫生接生了一個死嬰，他狠狠吸了口雪茄朝嬰兒臉上一噴，本來死寂的嬰兒開始抽動，接著臉部一扭，哭出聲來。這嬰兒即是畢卡索。

為什麼咖啡、菸草和大麻在世界各地都有供應，而檳榔和咖特（qat，阿拉伯茶的萃取物）卻不然？為什麼酒和菸是合法的，而海洛英與古柯鹼就是非法的？是什麼力量在推動這些改變精神狀態的物資貿易，而這些物資的貿易又怎會形成如今這樣龐大而光怪陸離的模式——正常使用與異常濫用、醫療用與消遣用、合法商用與非法禁用的相互交錯？

本書從頭詳述這些效果愈來愈強之藥物是如何取得的，並將各種藥物——不論是茶葉、可樂果、鴉片、安非他命——如何被發現、交易與圖利的過程放大特寫，是藥物史觀的第一部世界史。

從社會與生物的角度說明影響精神狀態的物資為何具有誘惑力的同時，作者追蹤出大眾化藥物進入全球貿易主流的來龍去脈。商人與殖民地栽種者如何致力於擴大全世 界的供應量、降低價格、吸引手頭並不寬裕的百萬計消費者走進市場，從而將藥物消費徹底平民化，舉凡以上種種，作者都一一予以揭露。

對於當年的歐洲人如何利用酒來誘迫原住民拿出獵得的動物皮毛來進行交易，並將俘虜賣入奴隸市場換錢買酒，甚至把這些原住民被騙得割土讓地，而殖民帝國的君主又如何利用藥物課稅所得的金錢作為發動戰爭與擴張勢力的經費，讀者也將歷歷在目。

本書探討深入，見識均衡，文字雅潔，是迄今有關精神作用藥物流通史最完備的一部著作，堪稱橫跨世界史與藥物史兩個領域的必讀傑作。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航