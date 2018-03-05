原能會准許重啟核二，反核團體控告經濟部、台電「公共危險罪」

（中央社）

原能會今（5）日審查通過台電公司核二廠2號機申請再轉，副主委邱賜聰指出，審查案依法不需到立法院委員會專案報告，但立院是最高民意機關，只要有提出專案報告的需求，會尊重辦理。

核二廠2號機2016年5月機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，立法院要求重啟前需要向立法院報告，台電公司在修復後提出相關報告，經原能會完成審查，但一直未能赴立法院進行報告。台電同年9月提出歲修計畫，經原能會審查，10月2日同意，迄今停機超過600天。

台電2月5日向原子能委員會提出第二核能發電廠2號機啟動申請，原能會收到申請後，找來內部人員及外部專家組成審查團隊，進行為期一個月審查，總計召開3次審查會議，確認有無程序、設備等需改進注意之處，並實際到核電廠了解狀況。

由於核二廠2號機已有逾600天未啟動運轉，原能會針對核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等三個面向，分由原能會核能管制處、輻射防護處、放射性物料管理局進行審查，並到現場查核以進一步檢視機組整體性維護成效。

其中核能安全管制部分，另聘請具有電氣儀控、機械熱流、核工燃料及結構等各領域11位專家學者協助審查及現場視察。

原能會綜整員工及專家學者各項審查與視察結果，確認核二廠2號機現場狀態，包括核儀電設備、機械管路、核燃料、重要安全設備測試（偵測）試驗及現場設備配置、地震監測、啟動規劃及品保作業與人員訓練、廠務管理及廠內輸配電鐵塔塔基、廠房輻射偵測作業、工作人員輻安管制作業等都符合再啟動運轉要求。

另外，人員污染防範管制作業、輻射偵測儀器品質、監測區環境輻射監測、廢氣及廢水排放管制、機組大修輻安管制作業及廠外的環境輻射監測、廢棄物營運三級品保作業及廢料處理系統等，也都符合再啟動運轉要求。

原能會表示，台電已訂定再啟動各階段關鍵步驟管制點，原能會也將嚴格管制。

原能會核能管制處副處長李綺思向中央社記者說，經審查及現場視察確認核二廠2號機現場狀態符合再啟動運轉要求後，會尊重立法院意見，只要立院提出要求，就會到教育及文化委員會專案報告，完成後才會讓核二2號機再轉，時間上仍需看立院何時安排專案報告。

核一廠1號機2014年底進行大修期間，發生燃料棒連接桿鬆脫意外，因遲遲無法到立法院教委會報告，已停機至今，未能重啟動，核二2號機組假使碰到類似情形，可能無法趕上5月提早開始的用電高峰期。

立法院各委員會3月8日將改選召集委員，一旦選出，委員會就可以排議程，但核二2號機組專案報告何時排入，要看輪值召委的態度。

原能會副主任委員邱賜聰指出，核二2號機審查案依法不需到立法院專案報告，但立院是最高民意機關，有提出專案報告的需求，會尊重立院意思辦理。

台電發言人徐造華表示，今天原能會公布的是總結報告，不代表同意啟動文件，要等到原能會給台電正式公文，台電才能啟動核二廠2號機。他指出，如果不估計行政程序時間，台電接到正式同意啟動文件後，需要五天測試，機組四天升載可至滿載狀態。

立法院民進黨團總召柯建銘說，沒有關係，一切照程序來，「沒有時間表」。不過，他說，今天是今年用電量備轉容量率的新低，核二廠2號機再轉的處理，必須考量缺電情形、空污等問題，民進黨團也需要與經濟部、台電進一步討論後，整體評估要在何時進行專案報告。

核二廠2號機裝置容量98.5萬瓩，如以夏天尖峰用電3600萬瓩估計，約影響備轉容量率約2.7%。根據台電提供資訊，民國2015、2016年6至9月夏月亮起供電警戒橘燈的天數，分別為42次及66次，等於每兩天就亮起一次供電警戒橘燈。

環團指控審查報告有問題，按鈴控告經濟部、台電「偽造文書」

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅今天批評，核二廠2號機停機已逾600天，一般家電用品超過那麼久時間沒使用都必須重複檢視確認安全無虞，更何況是攸關輻射安全的核二廠2號機，原能會卻只花費一個月審查就核准再轉，審查會議紀錄仍顯示許多問題未釐清。

蔡雅瀅說，根據審查第三次會議紀錄，核二廠2號機總共有八個管件過薄，但都未提到是否該更換或維修，恐存在風險。此外，上個月花蓮大地震後有多起餘震，審查會議紀錄也有提到2月4日及6日兩次大地震，核二廠2號機也只有兩個地震儀有動作。

蔡雅瀅表示，過去核二廠2號機的爐心側板有破裂情況發生，但此次審查會議記錄卻說爐心側板超音波檢測可延到下次大修時才測，也讓人質疑並沒有詳實審查，呼籲原能會應揭露完整資訊、釐清相關爭議才能同意核二廠2號機再啟動。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰則表示，行政院曾說過若要重啟核一廠1號機及核二2號機，必須符合先窮盡一切手段維持電力，且取得社會共識、確認安全無虞三個條件，雖然核二2號機重啟並沒有違反總統蔡英文非核家園中「不延役」的承諾，但卻與大家期待的非核家園精神有落差。

洪申翰指出，非核家園的精神應該是優先用其他做法來解決能源所需，包含節能、開發其他電力等，但政府的節能政策等並沒有推動得很積極，「恐怕還有很多能做卻未做的事情」，卻優先考慮重啟核二廠2號機，「蠻遺憾的」。

而綠色消費者基金會祕書長方儉等人今天到台北地檢署按鈴控告經濟部長沈榮津、台電董事長楊偉甫等15人，涉嫌違反偽造文書、公共危險罪。方儉表示，公民團體2月6日已到北檢告行政院長賴清德，下令重起核二廠2號機的行為涉嫌放逸核能、放射線公共危險罪。

方儉指出，不過這座機組在2016年5月16日第24次大修後啟動運轉，就發生避雷器箱爆炸事故，此後迄今都無運轉，依《核子反應設施管制法》24條，停機一年以上的核電機組，未提停役計劃，即視同永久停役。

方儉說，核二廠2號機在沒有運轉下，未依法辦理停役，就進入第25個週期的大修，史無前例，經濟部長沈榮津完全不了解核能安全，還公開要求台電核二廠2號機不准跳機，這將使老朽不堪的核二廠在不當的長官指示下，「該跳機而不跳機」，恐造成爐心融毀的事故。

方儉質疑，核二廠2號機明明是停役機組，卻還是報第25次大修，相關報告根本有問題，涉及偽造文書罪嫌；若日後核災發生，危害民眾生命健康財產，這部分涉犯公共危險罪，因此提出告訴。

《中央社》報導，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，之前講非核家園，但現在擔心缺電又要讓核二廠2號機再轉，能源不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，整體能源政策、經濟政策、產業政策應要做一個全面性的討論。

中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷表示，核二廠2號機是事隔600天後再轉，原能會說是經過專家學者確認安全無虞，如果現在能夠證明是安全無虞，當初民進黨杯葛核電更證明是民粹的作為。

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核稿編輯：楊之瑜