使徒保羅發現羅馬體制的不公義，看似和平卻靠兇狠暴戾維持

文：凱倫．阿姆斯壯（Karen Armstrong）

腓立比是馬其頓國王腓力二世（Philip）在西元前356年所建，後來成為採金中心，是腓力之子亞歷山大大帝進行遠征的重要資金來源。至保羅之時，金礦已經枯竭，但腓立比的地位仍然重要，是伊那提安大道（Via Egnatia）上的主要羅馬前哨站（該大道連接首都與東部省份）。

西元前42年，安東尼與屋大維（即後來的奧古斯都皇帝）在腓立比西邊打敗布魯圖斯（Brutus）與卡西烏斯（Cassius）的聯軍，此後，腓立比成了羅馬殖民地。一些退伍軍人被安置於該處，並獲賜田地。西元前31年的亞克興角戰役（Battle of Actium）後，奧古斯都成為帝國唯一統治者，更多退伍軍人定居在腓立比。因此，腓立比是個族群混雜且非常羅馬化的城市。

然而，考古挖掘顯示，在保羅來到之時，腓立比仍是非常小的城市，面積僅四分之一平方英里，只是個行政中心。其人口大宗住在四周的務農村莊和聚落。腓立比的羅馬公民不用繳稅，也唯有他們有資格出任公職，負責向鄉村和莊園榨取農產品、收稅和向欠債的農民追討債務。

腓立比熱烈相信羅馬皇帝是神。當保羅在馬其頓傳道之時，登基之初曾禁止人民建廟拜他的克勞狄皇帝轉而在外省鼓吹皇帝崇拜，並像奧古斯都那樣被尊稱為「世界救主」。有些學者主張，羅馬推行的皇帝崇拜只是一種「純世俗性」政策，毫無「宗教」內容，僅為鞏固羅馬國家和地方貴族的權力而設。

但在保羅的時代，宗教生活和政治生活緊密交織，讓人不可能說出兩者的起迄處何在。

耶穌的追隨者不是唯一宣布「好消息」（一個新時代正在揭幕）的人。羅馬詩人維吉爾（Virgil）一樣大聲歡呼：「一個偉大的新循環開始了！正義回到了世界，黃金時代去而復返。」出土於普里埃內（Priene，位於今土耳其海岸）的一篇銘文聲稱，「最神聖皇帝」（指奧古斯都）的誕生標誌著一個新紀元的開始；他的誕生日「不無道理可與萬物的開端相提並論，因為它讓瓦解為混亂的一切恢復秩序，給世界以一個新的外觀。」

事實上，這位皇帝的作為「超過了那些預言福音者的所想所求。」整個帝國的神廟、錢幣和銘文都把每位新任皇帝謳歌為「神之子」、「顯現的神」、「主」和「世界救主」。

這種主張在古代世界要比現代世界更容易讓人入信，因為當時的觀念並不認為人神之間有著巨大的本體論鴻溝：男人或女人變成神祇的傳說所在多有，神祇變成凡人的傳說亦所在多有。研究顯示，對皇帝的「神聖靈魂」（divine spirit）獻祭並不是一種空洞儀式，而是可以讓人們理解統治著他們的權力的方法。奧古斯都因為把和平和安全帶到一個先前備受戰爭蹂躪的世界，在在看來都像維持宇宙秩序的奧林匹亞諸神那樣，是在執行一項神聖任務。

最重要的是，皇帝崇拜受到地方貴族階層的主動熱烈歡迎，無須羅馬元老院以強制手段加於外省。達官貴人紛紛競相為在位的皇帝建立神廟、神龕和歌功頌德的紀念碑，唯恐落於人後。富有的自由人亦復如是，利用皇帝崇拜來贏得肯定和地位。在希臘化社會，精英階層全都被「愛名之心」（philotimia）攫住，如痴如醉地以神格化皇帝的建築、神龕和銘文求取美名。

促進皇帝崇拜是贏得羅馬青睞的最佳方法之一，所以貴族人士莫不卯足勁，要把別人比下去。崇拜皇帝的儀式深植外省公共生活的每個方面，侵入到公共空間，情形頗類似於今日西方國家聖誕節的光景。貴族不只為獻祭品買單，還出任祭祀皇帝的祭司（最高的地位象徵）。這種崇拜如此大行其道，以致到了奧古斯都統治晚期，把「神聖榮譽」（isotheoi timai）歸給皇帝以外的任何人都是一種政治不正確。

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「雅佛之地」的膜拜皇帝風氣遠超過敘利亞和奇里乞亞。保羅對此想必相當苦惱，理由除了是這風氣在宗教上教人憎厭，還因為其所包含的政治和社會意涵。就像朱迪亞和加拉太那樣，馬其頓和阿哈伊亞（Achaea）當初都是被鐵蹄征服，不同的是這兩個地區相當順服，讓羅馬無須駐軍，儘可放心倚靠地方統治階級的忠誠。在恩庇關係（patronage relationship）的輔助下，皇帝崇拜起著把整個龐大帝國黏合在一起的作用。

成為帝國唯一統治者之後，奧古斯都提倡復興羅馬的傳統價值觀，特別是提倡「忠」（pietas）——即出於家和忠於國。他標榜自己是人民的慈父和恩主（patron），以事事關心公共福祉表現自己的父愛。反過來的，他希望人民以「忠」做為回報。在外省地區，地方精英同樣把皇帝形容為慈惠的和平締造者，其統治是受命於諸神，所以被征服地區的人民應該熱愛自己的臣虜地位。

但保羅很快就意識到，羅馬體制的結構性不公義已在貴族統治階級和普羅大眾之間，創造出一條無法橋接的鴻溝。貧富雙方穿著不同，飲食內容不同，說的也幾乎是不同的語言。普羅大眾被要求以千百種制度化的儀式向在上位者表示恭順。無處不見的十字架足以提醒他們，逾越身分界線的人會有何種下場，也袒露出號稱良性的羅馬體制是靠兇狠暴戾維持。

腓立比因為是羅馬殖民地，習俗上仿照羅馬和義大利，所以崇拜皇帝之風想必特別熾烈。

日後，保羅在寫給腓立比信眾的信中引用了「基督頌歌」（Christ Hymn），其中描述了耶穌的「虛己」和上帝對他的顯揚。在把「神聖榮譽」給予皇帝以外任何人都是一種犯忌的當日，唱這首頌歌可能大有危險。歌中清楚指出，與企圖「等同於神」的羅馬皇帝不同，耶穌會得到這項殊榮不是來自「強奪」。他被提升到天界完全是上帝旨意，是要獎勵他謙卑接受死於羅馬人的十架。

保羅在腓立比吸收的信徒當然都是來自社會的較貧窮階層，這些人並不擁有羅馬公民的同等權利。但保羅呼籲他們在實質的層面宣布獨立於帝國的體制。他指出，腓立比固然是羅馬殖民地，但信眾們的「議會」卻是「天國殖民地」。這殖民地分享母國的精神而非本土文化的精神，所以其成員都是「天國的公民」，而他們的「救主」不是克勞狄而是耶穌基督。只要創造出一個相互扶持的社群，他們就可以把這一點變為現實。他們不應該參與精英階級不知疲倦的自我促銷，反倒必須效法耶穌的虛己：「不可留餘地給自私的野心或虛榮，而是應心存謙卑，把別人看成強於自己。各人不要單顧念自己的事，也要顧念別人的事。」這種態度將可讓他們在面對當局的騷擾時站得穩健，如同「黑暗世界的星星」般照耀「這個彎曲悖謬的世代」。

保羅創造出一個「同工」網絡以幫助他把相距遙遠的各個信眾社群結合起來。他在腓立比的同工包括革利免（Clement）、以巴弗提（Epaphroditas）、循都基（Synteche）和友阿爹（Euodia）。後兩人都是女性。

在保羅的信眾社群，男女領袖的人數看來大約相等，這是因為「活在基督裡」除意味著階級平等和種族平等，還意味著性別平等。在寫信給腓立比信眾時，保羅刻意打破希臘羅馬成規，特別提到女性，指出她們「在福音的事業上曾與我一同勞苦。」腓立比人將會成為保羅最忠實的門徒：當他離開時，他們把他們稀少的錢財湊在一起，支持他到下一個地方傳道。