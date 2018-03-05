網路那麼發達，為什麼瑞士人還願意每年拿出一萬元支持「公共媒體」？

在瑞士，每戶家庭每年必須繳納台幣1萬多元的「公共媒體税」，四分之三的税金會被撥給瑞士的公共電視廣播集團，4日， 瑞士針對是否要繼續收税進行公投，結果有超過70%的選票投給了支持續收「公共媒體税」。

該國年銷售額超過50萬瑞郎（約台幣1,567萬元）的企業，必須根據銷售額的多寡，每年繳納365瑞郎～3萬5,590瑞郎（約台幣1.1萬～111萬元）不等的「公共媒體税」，而每戶家庭每年也都必須繳納451瑞郎（約台幣1萬4,138元）的公共媒體税，這樣的 收費在歐洲屬第二高，僅次於挪威。

這些稅收大部分約有四分之三會撥給國營的瑞士廣播電視集團（SRG SSR），另外一小部分用於資助一些同樣提供公共內容的私人廣播電視台。

瑞士廣播電視集團 提供瑞士四種官方語言的廣播內容，包括德語、法語、義大利語及羅曼斯語（Romansh），也經營許多地區性電視台和電台，還有對外廣播的國際廣播電台，除了收税外，瑞士當局還允許 瑞士廣播電視集團 有限度的接受商業廣告和贊助。

支持者：有了網路，誰還需要公共電視、公共電台？

日前，右翼的 瑞士人民黨和 中間偏右的自由民主黨青年派提出「 廢除公共媒體税 」的提議。 提出 從2019年1月1日開始，全面取消廣播電視公共媒體税，並禁止瑞士聯邦在和平時期對廣播電視進行資助。4日， 瑞士國內針對「是否廢除公共媒體税」舉辦公投。

支持者認為，如今網路和社交媒體資源豐富，人們有權力選擇自己要接受哪些資訊，而不是被迫為他們完全不需要的服務繳税，對他們而言，公共媒體税已經不再符合時代需求。

提出動議的人也強調，取消收聽收視税後，將迫使公共廣播和公共電視提升競爭力，公共廣播和公共電視仍然可以透過廣告和訂閱存活，不會就此滅亡。取消公共媒體税後，還會讓電視廣播界具活力。

反對者：我們需要素質優良的公共媒體

但反對者擔心，廢除公共媒體税 ，幾乎代表公共媒體的末日。反對者認為， 瑞士作為人口只有840萬的小國 ，視聽市場非常小，如果沒有國家資助，媒體幾乎無法生存，廣播事業將可能被外國電視台控制，未來媒體素質堪憂。

此外，取消公共媒體税，瑞士的多元文化也可能跟著瓦解，缺少國家的資助，媒體只會「向錢看齊」，不再有電視台、電台願意製作以少數族群語言為主的節目（在瑞士，2/3的人以德語為主、20%法語、6.5%意大利語還有0.5%人羅曼斯語）。 瑞士銀行執行長塞爾吉奧 ・ 埃爾莫蒂（Sergio Ermotti）就反對這項提議，他們表示瑞士財富的絕大部分集中在德語區，如果廢除國家財政支持，節目將越來越傾向德語區的觀眾。

此外，反對者也擔心， 瑞士廣播電視集團擁有大約6,000名員工，是瑞士最大企業之一。瑞士廣播電視集團若倒閉，瑞士國內經濟也將遭受嚴重衝擊。瑞士廣播電視集執行長 馬爾尚（ Gilles Marchand ）也警告，若取消公共廣播徵費，集團將會逐步取消各項節目製作並遣散員工。

瑞士國會和聯邦委員會也反對廢除公共媒體税，但計劃改革現有收費方式，2019年起將家戶公共媒體税減至每年365瑞郎（ 約台幣1萬1,443元 )，企業的公共媒體税則不變。

7成選票願意支持公共媒體

由於這項提案涉及憲法更動，因此，需要超過一半的瑞士公民和瑞士一半以上的州支持，才可能成立。民調顯示，約65%的瑞士民眾反對廢除公共媒體税。但最後，有71.6%的投票者反對廢除公共媒體税，而瑞士所有州也都反對。

瑞士聯邦委員多麗絲 ・ 洛伊特哈爾德（Doris Leuthard）在投票之後的新聞發布會上表示：「54.4%的投票率和71.6%的高反對率，證實我們的民主非常進步，結果顯示，我們的民眾願意為了公共媒體付費。」

瑞士廣播電視集團同時也聽到了批評的聲音，集團執行長 馬爾尚 表示，未來集團將進行改革，並具體落實三個重點：實施節約計劃；將工作重點集中在新聞、文化和數位化上；加強與私人媒體的合作。

由於瑞士政府財政的絕大部分需要由國民每15年投票決定，因此除了針對公共媒體税進行公投，這一天瑞士還通過公投決定，未來的15年內，聯邦能繼續收取直接稅和增值稅，84.1%的選票支持該動議。

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核稿編輯：楊之瑜