《最強網路交友聊天術》：發生麻煩時也能順利解決的「意外回訊法」

文：白鳥麻紀

朋友聚會和約會撞期，該怎麼辦？

先選自己想去的那一個

終於可以和喜歡的人約會了，這時如果先有別的邀約，你會如何處理？又或是已經和第二喜歡的對象約好了，第一喜歡的對象卻說同一天有空，這時你會選擇哪一邊？上班族如果先排定的行程是工作，就不得不優先處理，但是同性和異性的約會撞期時，又該怎麼辦呢？這時，請優先選擇你想參加的那一邊。

必須請對方變更行程時，最好立刻打電話或當面告知，若用訊息告知，萬一惹對方不開心，就不會再有下一次了，因此必須特別小心。記得在文字中加入誠意、好感與敬意，表現你對對方的重視，避免破壞心理學中的投契關係（信賴關係）。誠心地道歉，對方就會覺得「雖然這個人拒絕了我的邀約，但是很重視我」進而對你產生好印象。

×「那天我很忙。」

→這種說法會讓對方覺得你的態度隨便，還擅自想變更別人的行程，就會惹人生氣。若讓對方覺得你根本不想赴約，就會就此出局。

○「我很期待和妳的約會但卻必須取消了，真的很抱歉。」

○「我很想以妳為優先，但是明天的行程安排有困難（＋行程內容）」

→表現出誠意、好感與敬意，才不會傷害對方的自尊心。

現代是網路社會，說謊很容易穿幫，當對方發現「你不肯和我約會，原來是跟別人一起出去玩！」那就無法挽回了。與其如此，不如一開始就老實招認比較好。

詢問對方可否變更行程，必須稱讚並尊重對方！

各位或許認為變更約會行程的同時必須提出替代方案，其實若事先詢問再讓對方做決定，才是比較好的做法。方法是請對方變更行程時，在表達誠意、好感與敬意的文字中加入問句，把決定權交給對方，這樣不但能幫對方保留面子，還能得到對方的信賴。和約對方碰面的方法與原則都是相同的，大方向由你決定，最後的細項再請對方決定。每個人都討厭別人強迫自己，但如果是自己決定的事就絕對不會討厭，請各位一定要謹記這個道理。

×「我跟朋友有件非做不可的事，所以明天的約會先取消，改成下周可以嗎？」

絕對不要擅自決定！若是面對面商量，還勉強可以接受，但傳訊息時絕對不能用這種說法。

○「我跟朋友有件非做不可的事，所以明天的約會不得不取消了，妳這麼忙還撥出時間給我，真的很抱歉。下周什麼時間有空呢？」

先表達敬意再詢問，一定要幫對方保留面子。

確認對方說的話＋再次安撫，給對方留下好印象

當你請對方變更行程，首先要再次確認內容後並安撫，可以給人好印象。

男性：「我跟朋友有件非做不可的事，所以明天的約會不得不取消了，妳這麼忙真的很抱歉，可以改其他的時間嗎？」

女性：「下周六好不好？」

○男性：「謝謝妳！下周六，收到。」

→接著就轉移到下個對話，回到平常的互動。

◎男性：「下周六嗎？抱歉還讓妳調整行程。謝謝妳！」

→沒有好好體貼對方，對方可是會生氣的，必須做到安撫這一步。

對方心裡其實很在意自己是不是太輕易答應你變更行程，所以必須充分安撫對方並表達感謝。

POINT 重要的約會也可以重新安排時間，只要別讓對方覺得你沒禮貌就好。

對方正在氣頭上，該怎麼辦？

「不要再傳訊息來了」背後的真心話是？

「因為我喜歡你所以難過，我在等你的訊息。」

「你不要再傳訊息來了。」

「我不想再見到你。」

「這樣啊，那算了。」

「要我說幾次你才懂？」

「你真的很差勁。」

各位男性是否曾莫名收到對方這樣的訊息呢？不過，當你收到上述訊息時，可別以為對方就像這些句子一樣真的在生氣，請先不要感到害怕，原因在於，對方傳這些不是因為討厭你，而是因為喜歡你。這些文字背後真正的意思是她正在期待你的回覆，想了解女人心，在這些訊息前加上「因為我喜歡你所以難過」，解釋起來就比較淺顯易懂。

「（因為我喜歡你所以難過）你不要再傳訊息來了。」

「（因為我喜歡你所以難過）我不想再見到你。」

「（因為我喜歡你所以難過）這樣啊，那算了。」

「（因為我喜歡你所以難過）要我說幾次你才懂？」

「（因為我喜歡你所以難過）你真的很差勁。」

對方傳這些訊息，就是希望你主動親近她，因此不能逃避，必須好好面對。兩人從相識到交往，吵架是必經過程，每次的和好都會讓你們的關係愈來愈深厚。請告訴自己「女性的生氣＝喜歡」，一定要勇敢地回覆訊息。

用「對不起三明治法」讓對方消氣

這一篇，我要教各位惹對方生氣時可以使用的正確道歉法，這個方法稱為「對不起三明治法」，把道歉放在最前面和最後面。學會這個方法，就可以大幅減少道歉時使用的金錢和時間，各位的心情也會更輕鬆。

方法如下：

道歉 認同對方的感受（難過、悲傷） 承認自己的錯誤 今後的處理方式 道歉

我在職場上也是用這個方法應對顧客，以下是案例示範，當對方生氣你沒有聯絡她時可以這樣用。

女性：「我不想理你了。」

男性：「對不起，妳一定很寂寞吧。」（1、2）

女性：「才沒有。」

男性：「對不起，我沒有主動聯絡妳。」（3）

女性：「沒差啦，你根本不在意啊。」

男性：「以後我每天晚上都會跟妳聯絡。」（4）

女性：「你根本做不到嘛。」

男性：「對不起，我真的在反省了。」（5）

女性一定要看到對方因自己困擾好幾次才會罷休，所以他們會故意說出沒禮貌又讓人生氣的話試探你。男性朋友或許無法理解，但這就是女性心理，所以千萬不能中途氣餒。當對方說出「不想理你」時，即使你耐著性子跟她說你的處理方式，她也不會聽，因此必須不斷道歉，直到對方消氣。當對方問你「打算怎麼辦？」時就是拿出解決辦法的時候，如果你的道歉不到位，會讓對方無法釋懷，請先完成「對不起三明治法」再進入下一步！

書籍介紹

本文摘錄自《最強網路交友聊天術：這樣「寫」，沒有約不到的人》，三采文化出版

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作者：白鳥麻紀

譯者：劉淳

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Photo Credit: 三采文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰