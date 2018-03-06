義國會大選僵局有解？不要選出新政府或許就是最佳解

懸宕多時的德國聯合政府，終於在3月4日塵埃落定，梅克爾（Angela Merkel）開啟平紀錄的四連霸之路。梅克爾的組閣談判之所以會困難重重，很大的原因是去（2017）年德國大選，極右翼的德國另類選擇黨（AfD）異軍突起成為第三大黨，增加梅克爾組閣障礙。

然而，才剛從這場極右派噩夢中清醒的歐洲大陸，又再度迎來義大利反體制夢魘。

五星運動一枝獨秀，北方聯盟選出創黨最佳成績

這場五年一度的國會選舉，是義大利2016年底修憲公投後最重要的全國性選舉，選前各家民調有著極高的一致性，都導向同樣的結果：反體制的五星運動（M5S）將成第一大黨，以民主黨（PD）為首的左派執政聯盟席次將大跌。

義大利新版的選舉法規定，三分之一的國會席次改成單一選區相對多數制，剩下的是比例代表。各黨取得比例代表的門檻是得票達3％，或是選前組成政黨聯盟，聯盟選票超過10％就可分配席次。

由前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領銜的義大利力量黨（FI），與疑歐派的北方聯盟（LN）、義大利兄弟黨（FdI），還有我們與義大利（NcI）共組四黨右派聯盟，也是最具勝選相的政治勢力。

根據最新的開票結果，大致上符合選前預測，五星運動約拿下32％的選票，但進一步分析各黨的得票，即可發現狀況十分複雜。讓問題複雜化的關鍵，在於右派聯盟的選票數字。

力量黨身為右派最大勢力，卻在最新的開票數據中落後給北方聯盟，以14％的得票率落居國會第四大黨，選得比民主黨的19％還慘。北方聯盟則是選出1991年創黨以來最佳成績，得票率一舉衝上17％，比上屆大選的4％翻了四倍以上。

民主黨、力量黨這兩大傳統左右大黨，得票總合只和五星運動打成平手，這也是過去幾年反體制政黨勝選的特性：得票未過半但一支獨秀。

這樣的結果，最大輸家不是丟失政權的民主黨，而是老謀深算、高齡81歲的貝魯斯柯尼。

老兵不死，只是凋零：貝老最後一役灰頭土臉

雖然力量黨在新國會中仍然佔有一定席次，但對比上次拿下21％選票的光景，這次貝魯斯柯尼選得非常不理想。貝魯斯柯尼的大本營是義大利南方、西西里島（Sicily）和薩丁尼亞島（Sardinia），上次大選由貝魯斯柯尼領先的三個南方大區，這次全部被五星運動攻佔，力量黨在南方近乎潰敗。

貝魯斯柯尼選前信心滿滿，為何會在最後一刻敗下陣來？這與他在選前做出的一項重大決定有關。

貝魯斯柯尼在2013年因逃漏稅被判決六年內不得出任公職，所以這次大選他無法「御駕親征」，便在3月1日公布力量黨的總理人選，是貝魯斯柯尼的親密戰友、現任歐洲議會議長塔亞尼（Antonio Tajani）。

貝魯斯柯尼這一招算是走得相當漂亮，一方面跟疑歐派的北方聯盟並肩作戰，又找上在歐盟任職的塔亞尼擔任總理候選人，等於反歐、親歐兩股勢力都不得罪。但貝魯斯柯尼千算萬算，就是沒算到如流水的民意走向，最終毀了自己的一盤好棋。

民主黨之所以會在大選慘敗，很大的原因就是過去五年的經濟表現不佳，導致義大利失業率居高不下。加上非洲難民通往歐洲最快的路徑，就是從義大利上岸，每年數十萬難民的壓力，讓義大利社會再也受不了。

這股民怨，將矛頭指向歐洲區域統合，也就是五星運動、北方聯盟等疑歐派政黨成長的養分來源，此時貝魯斯柯尼再找來歐洲議會議長擔任總理，顯然與民意相違背，最終讓期盼這位媒體大亨拯救義大利經濟的民眾卻步，把票投給五星運動和北方聯盟。

由此來看，北方聯盟得票的大幅成長、五星運動在南方的大勝，都是貝魯斯柯尼算盤打得太精、聰明反被聰明誤的結果。

貝魯斯柯尼曾四度登上大位，其中在2001年至2006年，更是二戰後首度做完完整五年任期的義大利總理，一直是義大利右派「喊水會結凍」的靈魂人物。此番帶領力量黨和右派聯盟打選戰，貝魯斯柯尼「希望退休前再贏一次」的願望，恐怕會落空。

五星運動領導人迪馬尤。│Photo Credit:Reuters/達志影像

北方聯盟＋五星運動＝民粹政府？

表面上右派聯盟在貝魯斯柯尼領導下獲得勝利，但力量黨與北方聯盟在選舉前曾達成一項共識，為選後的組閣埋下最大變數。這項共識就是，只要右派聯盟獲勝，就由聯盟中得票較高的政黨主導組閣。

貝魯斯柯尼之所以能在選前拋出總理候選人，很大的原因就是他深信力量黨將在組閣上有較大發言權；選前的民調顯示，力量黨民調穩定高於北方聯盟，但最後開票數字卻完全翻盤。北方聯盟的「逆轉秀」，讓貝魯斯柯尼拱手交出組閣權。

由此可知，貝魯斯柯尼在這場選戰真正的敵人，從來就不是民主黨或五星運動，而是亦敵亦友的北方聯盟領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）。

目前右派聯盟的席次，仍不足以取得議會多數，因此薩爾維尼下一步的動向就值得密切關注。雖然薩爾維尼宣布會以右派聯盟為組閣的核心，不會考慮組成大聯合政府，但國會席次不足以過半也是事實，選舉法雖然鼓勵政黨結盟競選，卻未禁止選後拆夥，所以薩爾維尼最終很有可能找上朝野都避之唯恐不及的五星運動。

五星運動的反體制訴求，近幾年在義大利政壇不斷成長，雖然在這次大選中批判歐盟、歐元的言論減少許多，但反對移民、抱持歐洲懷疑論的基本立場，其實與北方聯盟非常接近。原先外界關注義大利大選，就是擔心這兩股政治勢力合流，現在來看不能排除、甚至不能低估這樣的可能性，因為五星運動領導人迪馬尤（Luigi Di Maio）已敞開大門，歡迎各黨來商討組聯合政府。

從開票數據來看，五星運動、北方聯盟、兄弟黨等三個疑歐派政黨獲得的支持度，已超過總得票的一半。無論組閣結果如何，光是這個開票數字，就足以讓歐盟顏面盡失、無地自容。

懸滯國會怎麼解？不要選出新政府或許是最佳解答

五星運動、右派聯盟、左派聯盟在新國會中三足鼎立，形成無人過半的懸滯國會。依照義大利的組閣程序，會由義大利總統商請國會多數黨組閣，若宣布組閣失敗再由第二大黨依序協調。由於需要國會參、眾兩院過半數同意才能通過內閣信任案，以現在新國會的結構，在不更動聯盟關係的狀況下，根本無法組成多數政府。

依照薩爾維尼的說法，在不考慮籌組大聯合政府的前提下，等於關閉和五星運動合作的空間。若薩爾維尼能夠以右派聯盟內閣的陣容，說服民主黨攜手共阻五星運動執政，在信任案中投下贊成票，則以北方聯盟為首的少數政府就是薩爾維尼目前最好的選擇。

但義大利當下棘手的經濟和難民問題，少數政府的不穩定性將會成為非常大的障礙，等於處處要看在野黨臉色。因此從國家利益的角度來說，現階段最好的解決方法就是不要選出新政府、重新舉行大選。

若朝向這個方案進行，義大利就勢必要再修改選舉法，讓國會可以比較容易形成過半多數的政黨。至於能扛起這個重責大任的人，就是現任總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）。

簡提洛尼在2016年臨危受命，接下時任總理倫齊（Matteo Renzi）修憲公投失敗的爛攤子，沒想到施政穩健反倒贏得不少掌聲，義大利經濟數據也有好轉的跡象。朝野各黨若無法籌組出穩定多數的內閣，或許讓簡提洛尼續任臨時內閣總理，會是最大公約數，由他來主導新的選舉法。

今年義大利國會選舉結果，顛覆過往義大利政治版圖，極端的疑歐主義已成為義大利多數人的選擇，已充分抵消梅克爾成功籌組大聯合政府對歐陸的鼓舞之情。如同法國極右派國民陣線（FN）主席馬琳勒龐（Marine Le Pen），在選舉結果公布後第一時間所說：「歐盟今晚可難受了。」

核稿編輯：翁世航