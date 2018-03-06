盤點90屆奧斯卡之最，這10部電影憑什麼奪得小金人？

來到第90屆的奧斯卡，《水底情深》囊括最佳影片、最佳導演等四項獎項成為最大贏家。而劇情曲折不已的《意外》則獲得女主角與男配角兩大演技獎項肯定。另外，縱橫籃壇20年的「小飛俠」Kobe Bryant，竟然連小金人也成為他的囊中物！

然而，最重要的是，這次最佳影片可沒再頒錯了，《水底情深》導演吉勒摩戴托羅上台後，還再度確認信封，擔心自己的最佳影片又是烏龍一場。究竟，還有哪些電影值得我們將目光聚焦在他們身上呢？就讓我們繼續看下去：

當Kobe Bryant脫下紫金戰袍，宣布高掛戰靴時，他親筆寫下對籃球的情書，述說著對籃球的情感，從小，看著魔術強森的傳奇湖人影帶，拼命練習著籃球，他知道他戀愛了，他無可救藥地愛上了籃球，享受著拚戰的喜悅，以及觀眾熱情的歡呼。而這樣對於籃球的癡迷，在手繪動畫中更是表露無遺，完全可以體會大男孩對於夢想的執著。儘管他的身體無法跟上他奔馳的心靈，但他無比的熱情，最終卻感動奧斯卡評審，決定將小金人頒發給這位無所畏懼的鬥士。

最佳動畫長片與最佳原創歌曲：《可可夜總會》/〈Remember Me〉《可可夜總會》

會將這兩個放在一起談，自然是因為這兩者打從一開始就密不可分。沒有〈Remember Me〉，可可夜總會不會如此動人，在充滿親情與尋覓的故事之中，最重要的始終是人們心中的記憶。唯有記得，才是曾經活過的證明。真正的消逝，是消失在人們的腦海中，不再憶起。

如同本片製作人所言：「最困難的永遠都是該如何把故事說對」，而《可可夜總會》做到了，經由述說人們內心最柔軟的角落，用親情讓觀眾哭得無法自己，跟著唱出一句句的 「Remember Me」。

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一開始的不經意與試探，卻將兩人之間的曖昧逐漸堆疊，最後無法壓抑的情感，終究一舉高漲，突破純友誼的界線。本片將素昧平生的Oliver與Elio，在義大利青春洋溢的夏天，相識相戀的過程，勾勒成一齣動人的篇章。

隨著兩人情感進展，觀眾彷彿重溫感情的曖昧與掙扎，回味著戀愛的酸甜滋味。而每一句蜻蜓點水的對話，都寄託著內心最深層的渴望。最後爸爸耐心而溫暖的開導，更為全片增添滿滿的暖意。身為以對話來構築世界的作品，獲得最佳改編劇本可說實至名歸。

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導演兼編劇的喬登皮爾，原本以喜劇出身，卻將反諷藝術發揮到極致，讓這部帶有黑色幽默的恐怖作品，從前段就給人不寒而慄的氛圍。塑造出如此詭譎氣氛的，正是佈滿糖衣的日常對白，正準備一步步讓男主角，陷入無法動彈的可怕境地⋯⋯

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作為諾蘭的最新作品，本作卻不像過去的諾蘭模式，擁有燒腦的劇情與不斷翻轉的驚喜。在陸海空三線的架構之下，諾蘭選擇展現自己的剪輯功力，透過一幕幕的畫面營造出戰爭的恐懼與徬徨。面對必然的失敗，能夠活命都是值得歡慶的功績。當對話與劇情不再占據作品的核心地位，操控時間的非線性敘事儼然成為故事的主幹。

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最佳攝影：《銀翼殺手2049》

雖然，《銀翼殺手2049》一片評價兩極，但本片的攝影絕對是無可挑剔的極致，將未來世界的冷酷與荒涼呈現的令人印象深刻。在光影之間的流轉，讓觀眾彷彿身歷其境，來到複製人存在的2049年，體驗著K的孤寂，Joi的情感，以及戴克的遺憾。

值得一提的是，本片攝影 Roger Dickens 已是第14次入圍奧斯卡，卻總是空手而回。儘管拍出《刺激1995》、《險路勿近》、《怒火邊界》等美不勝收的作品，但屢屢與小金人擦身而過。如今終於獲獎可說是實至名歸。

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在這部偽紀錄片裡頭，觀眾將見證譚雅哈丁充滿爭議的過往，即使曾是最好的滑冰選手，但她的童年就在欺壓與言語霸凌中度過。而給予其莫大陰影的卻是她的母親 LaVona。在狂放又極盡瘋狂的演出中，將這位嚴厲的母親扮演的相當出色。

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種族歧視、暴力傾向、媽寶、刑求，上述負面的詞語，卻通通具現於 Sam Rockwell 所飾演的警探 Dixon 身上，隨著他與女兒被姦殺的女主角不斷衝突，任誰都會認定他是無藥可救的壞警察。但即使是這樣糟糕的警察，卻因為警長的一封信開始相信自己能夠擁有愛的可能。然而，喚醒他警探本能的，卻是來自過去罪行所引發的熊熊大火。

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飾演女兒被姦殺的母親，Frances Mcdormand 從片頭看到棄置的告示牌開始，就一路呈現無比憤怒的模樣。可是，這樣的憤怒卻是出自於對女兒的悔恨與懊惱。為了追查真相，她只好隱藏內心的仁慈與溫柔，以兇狠與堅毅的模樣出現於眾人面前。這樣武裝的外衣，卻在警長咳血到她臉上以後瞬間軟化，讓觀眾看到身為女性的柔軟。

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擁有變色龍般的演技，無論是《終極追殺令》的邪氣警察，《哈利波特》系列的天狼星，《黑暗騎士》三部曲的高登局長，Gary Oldman卻始終與小金人無緣。這次，他捨棄增胖的形式，而以精湛的化妝技術化身為英國首相邱吉爾，並將邱吉爾的暴躁與喜怒無常演繹的相當生動。

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最佳導演： 吉勒摩戴托羅《水底情深》

毫無懸念的獎項！吉勒摩戴托羅打造出絕美的童話世界。經由古典場景與精緻的配樂，將啞女與魚人相戀的故事氛圍營造的讓人想縱身投入其中。當無法言說的公主遇上來自深海的王子，激盪出的火花如同魔幻卻帶點現實的《美女與野獸》。

導演憑著他對怪物的獨特情感，讓這段跨越種族的愛戀緊緊扣住觀眾的目光，相當值得到電影院一探究竟，遨遊於冷戰時期底下的復古童話。

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最佳影片：《水底情深》The Shape of Water

雖然在MeToo跟Time’sUp相繼成為好萊塢的主流運動，但《水底情深》仍以瑰麗絕美的愛情故事，一舉奪得最佳影片的殊榮！跟最大競爭者《意外》相比，《水底情深》劇情相對單純，卻透過美術與配樂創造出如同音樂盒般精美的作品。

然而，當音樂盒緩緩開啟，浮現觀眾眼前的卻是替代聲音的手語跟魚人的哀鳴。當魚人與啞女翩翩起舞的瞬間，人類認定的「完美」已然不再重要，只有兩人熱情洋溢的眼神才是最為真切的存在。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航