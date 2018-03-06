「他道了歉，當晚他又再犯」文在寅「接班人」4次性侵女秘書下台

被譽為南韓政壇的清流、甚至有望成為南韓總統文在寅接班人的的南韓知事安熙正，被指控曾四度性侵女秘書，今（6）日已辭去知事職務，成為南韓「#MeToo」運動影響下，因性侵醜聞離職最高的職務。

在出面揭發自己曾遭遇性騷擾或性暴力的「#MeToo」運動於南韓持續擴散後，被視為接棒文在寅成為下任南韓總統有力人選─忠清南道知事（省長）安熙正，被前秘書金志恩出面指控性侵。

我最怕的人，就是安熙正知事



（中央社）新加坡《海峽時報》報導，金志恩昨夜現身南韓JTBC電視新聞節目，在節目裡公開指控，她並表示計劃今天對安熙正提出法律控告。



金志恩指控現年54歲的安熙正，從去年6月到今年2月間，8個月內性侵她4次，並在許多場合對她性騷。她表示是與安熙正前往瑞士、俄羅斯及其他地點進行商務行程時被他性侵。



金志恩表示，即便「#我也是」（#MeToo）運動1月底在南韓引發回響後，安熙正仍在2月性侵她，才決定站出來揭發此事。



她說：「我本來沒有勇氣站出來，是受到這些參與『#我也是』運動的人所感召。」金志恩指出，由於權力不對等，在為安熙正工作期間，極難拒絕他的要求與命令；她還說很怕下了節目以後會發生什麼事。



金志恩在節目上眼眶泛淚說：「我最怕的人就是安熙正知事。我想今天之後我會消失個幾天，我覺得上電視是少數能保護自己的方法之一，我希望同胞們能保護我。」她也指出，安熙正辦公室內，還有其他的性侵受害者。

已婚的安熙正今天在臉書貼文，坦承有不端行為，並表示他會停止全部的政治活動。安熙正寫道：「這全是我的錯，我對自己愚蠢行為尋求原諒。」也進一步說明，指原先辦公室聲稱相關性關係為你情我願的說法「是錯誤的」。

安熙正是自由派裡最突出的政治人物之一，常被形容為執政的共同民主黨下一任黨魁或總統候選人，部分支持者還幫他起了個「南韓歐巴馬」的綽號。



諷刺的是，就在金志恩跳出來公開指控的同一天，安熙正竟還表達對「#我也是」運動的支持。



聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，金志恩在電視上公開指控安熙正2小時後，安熙正所屬共同民主黨的官員昨夜立即表示，他們將開除安熙正黨籍。

金志恩長期以來一直跟隨在安熙正身邊，安熙正去年原先計畫要選南韓總統，金志恩成了文宣部祕書，但安熙正退選後，黨內人士一同改為支持文在寅，於是金志恩又與安熙正回到忠清南道，成為該行政道最能幹的女祕書。

他道了歉，但當天晚上他又再犯了

《紐約時報》報導，金志恩於昨日播出的JTBC節目中表示，安熙正在2月25日晚間打電話給她， 他抱歉地說，在韓國的「#MeToo」運動開展之後，他意識到「他一定有傷害到她。」

「但他那天晚上，卻又再犯了。」 金志恩說， 她知道還有其他的受害者，她希望她的受訪，也會鼓勵他們說出來。

安熙正的辦公室最初否認性侵指控，稱安熙正與金志恩之間是「自願性行為」。不過 ，隨著金志恩的指控在社交媒體上擴散，也受到當地新聞媒體的重視，安熙正收回了他的辦公室聲明，並發表致歉。

「#MeToo」運動在南韓的發展緩慢，但卻越來越烈。今年年初，女檢察官徐智賢開出了第一槍， 在檢察廳系統的通訊網上發佈題為「我希望」的文章，揭露了發生在2010年10月的性騷擾事件，也在JTBC節目上談論此事。

徐志賢的舉報，在南韓是特別勇敢的， 因為檢察官被認為是南韓社會等級最嚴格的組織之一。而 從那以後，類似的指責開始湧現，主要是透過社交媒體，包括 知名導演、演員、歌手甚至是詩人，都曾涉案。

影視圈：包括了《舉重妖精》曹惠晶的演員爸爸曹在顯、《市政廳》資深演員崔日和、《與神同行》演員吳達庶等人，被爆出曾性侵或性騷擾女演員。南韓資深演員韓民國、《步步驚心：麗》演員趙敏基（兼任首爾藝術大學教授），也被指控在學校時性騷擾女學生。

音樂界：嘻哈歌手Don Malik對未成年的女粉絲伸出魔爪，隨後他坦承犯行並公開發文道歉，目前已被經紀公司開除。

藝文界：多次被指有機會奪下諾貝爾文學獎的南韓詩人高銀，被女詩人崔泳美在新作品中暗指他性騷擾，甚至還是慣犯。事件爆發後，高銀的作品從教科書撤除，展覽也被南韓當局取消。

宗教界：南韓天主教神父韓滿山，遭控多次性騷擾女信徒，甚至破壞門鎖闖入房間內，試圖將她囚禁在房內性侵。韓國天主教主教會議發表了道歉聲明，而該教士已從教區中被刪除。

不過，早前被踢爆的性侵事件，多數仍在娛樂領域。而安熙正的事件，使他成為第一個倒下的政治家。《紐約時報》指出， 他的倒台，令許多韓國人特別不安。

高道德標準政治新秀，卻成為「#MeToo」第一個下台的政治人物

52歲的安熙正，在80年代投入學運，隨後進入政界。安熙正原本被南韓政壇視為「清流」，獲得年輕族群的大量支持，一度被南韓媒體視為「神級人物」。上次總統大選，他在共同民主黨的黨內選舉中，不敵文在寅位居第二，外界看好是下任熱門的總統人選。

《紐約時報》指出，像是安熙正這樣在獨裁統治下、爭取民主的前學運領袖，通常被認為比起有軍事背景的同行，擁有更高的道德標準。

Photo credit: AP/達志影像 2017年5月，文在寅當選南韓總統時，安熙正激動的擁抱文在寅。

而即將到來的6月份的市長、州長選舉，安熙正隸屬的共同民主黨（現為執政黨），面對昨日的醜聞，已迅速採取行動。《 韓國國際廣播電台》報導，在安熙正性侵秘書案曝光後，共同民主黨昨日晚間召開緊急最高委員會會議， 在當天的最高委員會會議上，全場一致決定開除安熙正黨籍。黨代表秋美愛在記者會上說，發生了不應發生的事情，她謹以黨代表身份向受害者和全體國民致上深深歉意。

專家認為，在仍以男性為主導的南韓社會，女性容易受到性虐待和偏見。世界經濟論壇《2016年全球性別差距報告》顯示，南韓的性別平等在145個國家中排名第116，比日本（第111名）、中國（第99名）還低。

電影導演申喜珠1月份在首爾的一場論壇上說，南韓存在著一種「強暴文化」， 其他女性主義倡議者也認為，雖然受害者聚在一起發言，但她們很少引起注意，常常遭受誹謗，並在工作中受到排擠。

注意到這個現象，南韓總統文在寅也在今年2月公開表態，支持南韓反性騷的運動，並下令當局積極調查，嚴懲性暴力犯罪。只是沒想到，他將調查的第一個政治對象，卻是同黨的政治新秀。

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核稿編輯：羊正鈺