不要以為「郊山沒什麼」，多帶這六樣小東西讓你遠離山難威脅

文：雪羊視界 Vision of a Snow ram

南投水社大山山難今天落幕，雖然結果讓人遺憾，但還是很感謝南投消防局與所有出動的搜救人員一週來的努力。其實，郊山也有迷途甚至山難風險，就像這起事件是發生在常人皆可一日往返的路線上，只是我們常常輕忽了登郊山的準備。

這起山難中有幾個可以從中吸取經驗、讓主角能走得更有價值的地方，就讓我們來看一看吧。噢對，如果有人說「郊山沒什麼」，請幫我K他一下。準備不足而上山，就算是十八羅漢山也很有什麼啦！

這邊，是爬不用過夜的小山時，可以大幅增進你安全的六樣小東西。

如果你只是想去鳶嘴山、無耳茶壺山等知名山峰走走，拍拍美照，還沒想過認真「學習登山」；又或者是你年邁的父母想跟團去馬那邦山等健行、卻因為年齡難以接收／學習新知的話，你可以自己準備／幫他們準備：

手機，笨蛋型智慧型都可以。 充飽的「小」行動電源和充電線。 1L的水，爬郊山最常忘記帶就是水了，缺水很痛苦。 小頭燈＋電池，這樣不小心摸黑的時候，還看得見。 雨具，最起碼輕便雨衣／雨傘，大山小山天氣一樣爛。 塑膠袋或夾鏈袋，把怕水的東西都裝起來。

只要這六個，這六個就好，還不用到花腦袋學習的地步，你的郊山踏青就可以安全很多喔。

多帶這六樣可以更安全，是因為：

手機

一日郊山通常都很有訊號，這次山難手機沒電真的是讓人懊惱到不行的一件事（人家都自己打電話出來求救了）。這時，若有一顆滿電行動電源或備電，那就太棒了，無論是自己描述位置，還是救難人員給予心理支持、技術指導，都是能大幅提升生存機會的良方。

「小」行動電源和充電線

為什麼是「小」行動電源？因為郊山一日往返，通常充1～2次電的量就夠用，帶太大的只是多背多重而已，說不定還會被抗拒「我幹嘛背那麼重」呢。除非你是網帥網美要沿路直播，那就帶個20000mAh的吧！我沒意見⋯⋯然後，記得帶充電線。

1L的水

郊山真的超容易忘記帶水，如果帶的水夠多，你可以撐久一點，或者讓自己在等待的時候舒服一點。1L其實只是建議值，可以視個人耗水量多帶。為什麼我沒說要說帶食物？因為人沒食物可以撐超級久，可以看看李明翰，再低頭看一下自己的肚子，你就會明白我在說什麼了⋯⋯當然，如果你是隻駝獸，爬郊山帶越多食物越好，這樣登頂時其他山友會很開心的。

小頭燈＋電池

非常多人以為爬郊山「沒什麼」，但體力、天候等因素都決定著行程的順暢與否，天黑了還下不了山是「時有所聞」的事情。所以只要有頭燈或手電筒，你就比較能平安下山。不要頭燈也行，手機手電筒可以用，但你必須有貓頭鷹般的夜視能力，不然迷路是早晚的事喔⋯⋯。

雨具

我相信一定有很多人有爬一日郊山被淋成落湯雞的經驗⋯⋯這跟帶水一樣是一件非常非常容易輕忽的事情，真的要記得，就算是輕便雨衣也好，「乾燥」在山裡是很重要的事，無論遠近。

塑膠袋或夾鏈袋

呃，你如果不想因為下雨而失去你的手機或行動電源，請帶一下，山上遇到下雨是沒得躲的喔！

以上，是什麼都不用學，只要「帶東西」就可以爬得更安心的郊山指南。如果你還沒有很想認真學習登山、學習智慧型手機，看到這裡就可以了，你已經比「什麼都不知道」的人好太多了。什麼？你說你有上進心？

好吧⋯⋯那請繼續⋯⋯以下，是你想學點知識讓自己更安全，給不吝嗇再多看幾個字的人。廢話少說，以下幾點：

呃，打完發現爬個郊山也要動這麼多腦，好累，大家還是回上面看帶那六樣東西就好了（喂，更正，Android有的機種沒有內建羅盤，傻眼，請Android系統的朋友們可以安裝這個軟體喔：

「台灣大地羅盤」——有時候會聽到一些爬了幾座大山的人用不屑的語氣說一些郊山不是山、沒有過夜就不難等等的話。我個人是覺得每座山都有自己獨特的面貌和風險，只差在大小時間，沒有準備好的話，風險是一樣的高，郊山吞噬的生命不會比大山少。

山爬得最久的，不會是最強的人，而是最謹慎的人。——台中市發起的《登山自治條例》完全對登山安全沒有幫助，那只是拿來懲罰你、把登山者當罪犯看待的戒嚴條例，非常反智反民主。「登山險」更是對登山安全完完全全沒有幫助，那只是強迫你當盤子，浪費五倍錢保永遠理賠不了的險，官員為了面子而把全民拖下水的政策而已，保旅平險即可。

最終能增進登山安全的，是你學到的知識、態度，還有帶上山的東西。尤其是前面那六樣東西。——願事件主角安息，山人們的旅行都能平安順利。

本文經雪羊視界 Vision of a Snow ram授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航