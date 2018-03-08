來自中國公安的問候：「給我個資，不然每天去找你住新疆的父母」

文：Bethany Allen-Ebrahmian 《外交政策》

譯：觀念座標

離開中國、已成為法國公民的維吾爾人，近來發現中國公安仍然不放過他們：他們被要求交出個人資料、照片、護照，甚至被要求交出法國配偶的個人資料，否則他們在新疆的父母親就有危險。

遠在中國新疆的地方公安警察局，近日來要求住在法國的維吾爾人交出他們住家、學校、工作的地址、照片、法國與中國護照掃描，有時甚至要求他們繳交法國配偶的身份文件。假如他們在法國結婚的話，結婚證書也必須掃描傳送回中國。

《外交政策》取得了微信（WeChat）的擷圖、電話錄音，證實中國公安利用電話或著微信直接與在法國的維吾爾人連絡，要不然就是拜訪他們仍在中國的親友，要求親友轉達新政令。

一位已是法國公民、住在巴黎的維吾爾人，一開始拒絕從命，但在家人的請求之下，不得不屈服，已經把家庭住址、學校名稱與住址、公司與住址、法國護照的掃描圖像交給中國公安。

不願具名的該名維吾爾人告訴《外交政策》：「我非常、非常生氣。我不是中國人，我是法國人，中國跟我一點關係都沒有。但我的家人說：『沒錯，但你是維吾爾人，而我們住在這裡。』」

中國大使館不願就此事發表評論。法國大使館也一樣沉默。

維吾爾人是講突厥語、住在中國新疆的少數民族。近年來，因為中國政府的政治迫害，維吾爾人用刀在中國幾個大城市發動多次攻擊，但都是中國官方說法。在新疆地區，他們受到公安情治人員的沈重壓力，近來已有數百人死亡。

去年，中國政府大大強化對維吾爾人的監控，建立數位化的監督系統，所有的街道與巷弄都裝設了具臉孔辨認軟體的攝影機，並且建立了一個DNA資料庫，企圖涵蓋每一位居民。公安把他們分成「安全」、與「不安全」兩類，被標識為「不安全」的人，無法進入巴士站、火車站、購物商場等等。

成千上萬的維吾爾人在缺乏正當程序（due process）的情況下被送入勞改營，一關就是幾個月、甚至無限期。很多人死在勞改營裡。

中國政府對在國外工作、讀書的維吾爾人的盤查，不只限於法國，還包括美國、土耳其、澳洲、埃及與其他地方。有時候命令他們回國，如果不從，家人就會遭殃。許多回國的人遭到逮捕、羈押、或者失蹤。埃及警方似乎跟中國合作，羈留並遣返了多名維吾爾學生。

《外交政策》已取得四起中國公安要求法籍維吾爾人交出個人資料的證據，最早的是在2017年。住在巴黎的維吾爾人表示，真正發生的案例更多，但許多維吾爾人不敢作聲，擔心他們的親友會被送到勞改營。

《外交政策》所見到的微信訊息中，中國公安作出十分露骨的威脅：「嗨！我是（某某）警察局的公安警察。我們好好聊聊，否則我每天去你父母家拜訪很麻煩。」

接下來，該名警察要求收信人交出連絡資訊、法國學校的畢業證書、公司與家庭的住址、工作證明、以及護照。

該名警察又要求他們前往當地著名的景點自拍，以證明他們所在的地點，並且跟公司與學校的照片一起上繳。

《外交政策》還取得了一則電話錄音：電話中，一名公安警察要求一位住在法國的維吾爾人交出個人資料，後者表示他已經是法國公民，然而公安置之不理，堅持他一定要繳出個資。

其他的案例，是住在新疆的人透過微信轉達公安的要求給法國親人。《外交政策》見到的一則訊息，是一位母親傳訊息給她旳女兒：「妳要寄的是國籍證明、身份證等等、妳的工作合約、妳的房契、妳的碩士證書、博士證書，以及所有相關的證件。」

住在海外的維吾爾人曾經以為，他們一旦離開中國就逃離了中國政府，但在過去一年裡，迫害的壓力繼續如影隨形。所有仍然住在海外、未返回中國的維吾爾人都擔心：他們的親友會被送去勞改、失蹤。

一位住在巴黎的維吾爾人表示：「我每天很早就起來禱告，然後打電話給我媽。每個在這裡的人都祈禱他們還可以聽到父母的聲音。」

文章來源：Chinese Police Are Demanding Personal Information From Uighurs in France（Foreign Policy）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航