火與火的見面：遇見你的「族人」，激發出如太陽般炙熱的力量

航海王的主角魯夫，為了實現和別人的約定而出海，在邁向偉大航道的路上不斷號召夥伴加入。每個夥伴認同並加入的原因也許不同，但最後他們組成一支很棒的隊伍，冒險犯難、互相扶持。

在職涯發展的道路上，其實也很需要尋找自己的「族人」。

隱者最近主動跨出生活圈、接觸許多新朋友，年齡層雖然有大有小，但都有著不同的共通點：對生涯規畫的重視、熱心助人或追求信仰。曾經聽過一句話叫「火與火的見面」，很適合用來形容這樣的場面；遇見你的族人，真的可以激發出如太陽般炙熱的力量。

朋友和族人的定義不同，「族人」這個詞特別想表達的是：在某個比較深刻的點和我們有所共鳴的人。（當然，也因此比較容易成為好友）

具有相同天命的族人，會了解並肯定彼此存在的價值，不斷確認並強化每個族人追求天命的決心和毅力。族人中的前輩會成為導師，這些先驅者比其他族人更了解前方的道路，願意分享他的經驗，引導其他人脫離迷惘。

心胸遼闊的族人，優先想到的是互助合作而不是勾心鬥角，這樣的夥伴可以相互支持、彼此激勵，他們對於天命的熱愛，甚至會超過個人利害關係的考量。

獨自一個人努力鑽研，很容易感到辛苦或侷限，有夥伴一起才能走得長遠。我們天賦和熱情的發展，需要支持性的環境，才能不斷滋長茁壯。很多人無法好好發揮特質，多半是因為過程中的家庭、經濟、社會等因素，阻擋了他進一步的成長。

你的族人可以和你的天賦或熱情共鳴、可以和你的價值觀或信仰共鳴，你們每一次的見面與對話，都會激發出炙熱又燦爛的火，讓你能夠具體描繪未來的輪廓、發掘自己無限的可能性，更重要的是：這股力量會成為源源不絕的動力，陪伴你堅持下去。

Photo Credit：https://stocksnap.io/ 大概有這麼炙熱。

那麼，該怎麼尋找自己的族人呢？有兩個關鍵：主動展示自己的創作和尋找社群。

A.主動展示自己的創作，是「讓其他族人找到你」的方法：具體的創作和產出，例如個人網站、部落格、作品集、甚至是臉書文章，都是讓其他族人可以找到你的線索。

B.尋找社群，是「主動去找其他族人」的方法：在網路上蒐尋關鍵字、加入社團、朋友介紹，都是常見的管道。

尋找族人的論點，並不是要大家區分出各式各樣的小團體、或是找自己喜歡的小圈圈取暖。我們身邊的朋友並不全都是族人，只跟族人當朋友也會有點狹隘。即使個性不同，如果懷抱相同的夢想、想要看見一樣的未來，還是可以成為結伴同行的族人。

「族人」概念的核心在於：我們並不是獨自一人。我們身上都有不止一種的天賦、熱情、價值觀或信仰，因此每個面向都有我們的族人：天賦的族人、熱情的族人、價值觀的族人、信仰的族人......

如果暫時還找不到其他族人，可以把自己當作先驅者來經營，你會喚醒其他族人的感覺、找出隱藏在各個角落的族人。最近很有名的「高敏感族群」，就是因著少數先驅者的呼籲，才開始為人所知的。

最後，一定要保持信心、選擇相信，信心的聲音會帶領你前進。很多事物都要先假定其存在，才能在某一天發現或感受的，有些科學發現就是如此。要先相信一定會有族人存在，我們才會願意付出努力伸出觸角，最終找到他們。

先相信，才會遇見。信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。

謹以此篇，送給我的夥伴、我的族人們。

本文經陳韋丞授權刊登，原文刊載於此

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