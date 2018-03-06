台北市長藍營大亂鬥，張顯耀參選的政治意義為何？

文：龐青雲（台大博士候選人）

前國民黨立委、陸委會副主委張顯耀在2月21日宣布參選台北市後，不僅引發輿論關注外，更掀起藍營一股參選熱潮。這可從隔日孫大千隨即宣布投入選戰、資深媒體人胡忠信近日爆料「馬吳聯手五月徵召蔣萬安」、洪秀柱前主席透過媒體測試參選可能以及邱文祥躍躍欲試態度得到解釋。一時之間，國民黨台北市黨內初選剎那間成為全台鎂光焦點。

正面看待，多人表態參選反映了藍營群眾對於民進黨執政的不滿，以及對於柯文哲市政荒廢的憤怒，正所謂「情勢大亂、局面大好」，藍營支持者急需要一場政治及時雨來緩解心理的焦慮，因此在情緒上更需要一位年輕活力、國際觀與具有執行力的政治人物解決這些問題。

這個現象在近日尤為顯著，特別在年改爭議、總統陵寢遭獨派青年潑漆、北京提出惠台31項利多政策等事件發生後，群眾情緒已經累積到最高點，連民進黨前台南市長蘇煥智都感受到這樣的群中氛圍，這可從其脫黨退選的動作得到解釋。

但深入來看，這樣的參選熱潮其實「熱鬧有餘，精彩不足」，其中還有許多短線的政治操作與個人算計。這不利於國民黨的選舉佈局，更不符合市民的期待。

首先，作為政治人物，孫大千不僅疏於桃園的選區經營，許多評論者認為他的參選其實只是為了日後立委的佈局，外界始終質疑其參選決心。至於蔣萬安已經確切表明不參與這場選戰，好事者何需透過媒體放風試水溫，運作傳統勸進宮廷大戲，其動機引人非議而且圖窮匕現，而且讓民眾厭煩。洪秀柱擁有前主席的政治高度，本應扮演積極輔選的角色，下來參賽不僅陷入「球員兼裁判」的疑慮，同時也讓國民黨的世代交替產生斷層。

至於曾經擔任過台北副市長的邱文祥所提出的「柯文哲模式」，本質上就是民進黨搞的「在野大聯盟」樣版，其與國民黨支持的想像差異甚大，要用綠營邏輯嫁接在藍營土壤上，必然出現「橘逾淮為枳」的後遺症。

台北市具有獨特的政經地位，自然是兵家之爭的樞紐。特別在民進黨執政低迷、兩岸陷入冷和僵局、柯文哲市政毫無建樹以及市民求變的心理因素下，國民黨的選情樂觀且被期待。然而對國民黨而言，由誰掛帥出征應該要有戰略思維，除了參選決心與續行力外，候選人是否具備豐富的行政資歷、全球與兩岸的視野、符合世代交替的形象都是重大考量，張顯耀之所以引起參選熱潮與輿論關注，其原因就不難理解了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航