為什麼地震來了臺北搖得特別大？談盆地的場址效應

文:郭俊翔(國家地震工程研究中心)

每當有較大規模地震發生時,若臺北盆地之震動較周邊大,幾乎都可見到電視新聞及一般民眾朗朗上口地說這是因為「盆地效應」或「場址效應」所造成的震波放大現象,今天就來談談臺北盆地的場址效應。

我們來追溯最早的典故。據筆者所知,最早記載有關場址效應(Site Effect)的文獻是在距今超過100年前,由有現代地震學之父之稱的約翰.米爾恩(John Milne)於1898年所出版的《Seismology》(地震學)一書,書中原文提到,

It is an easy matter to select two stations within 1000 feet of each other where the average range of horizontal motion at the one station shall be five times, and even ten times, greater than it is at the other." (Milne, 1898, p. 81)