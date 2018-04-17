排灣族現代女巫的「成巫之路」：神靈附體完還得去看醫生

一般人對女巫的想像，可能來自宮崎駿電影裡的少女，或是中古世紀歐洲的傳說。但在台灣，也有非常「本土」的女巫，原住民族中，包括阿美族、排灣族、卑南族，都有巫師文化，其中，排灣族的「巫師群」甚至像交響樂團一樣，有龐大的編制。

不過，17世紀以來基督、天主教會進入部落，原住民又受漢人文化影響，加上日治時期皇民化運動，原住民族傳統宗教信仰逐漸式微，連一直以來祭典保存得最完整的台東縣達仁鄉土坂部落，從1953起已超過54年沒有出現新女巫，直到2007年，達仁鄉公所舉辦了「女巫研習班」，才讓傳統信仰不至於消失。

關鍵評論網採訪到了「女巫研習班」出身的Mamauwan（漢名：包惠玲），目前是土坂部落的「首席女巫」，除了替人消災解厄，也背負了文化傳承的重擔。

巫師不只關乎宗教，更影響了部落秩序的穩定

在排灣族的傳統信仰中，巫師就是部落的「神職人員」，負責執行部落祭典，跟神靈溝通。而排灣族的「巫師群」有繁複的階層分工，包括只有女生能擔任的女巫、只有男生能擔任的男覡（覡：男性的巫師），還有祭司、國司等，其中又以女巫地位最高，並由一名法力最高強的「首席女巫」領導，但這些巫師全都屬於部落頭目的「幕僚」。

2015年，台東縣達仁鄉土坂部落Galaigai頭目家巫師群，當時首席女巫仍是Mamauwan的師傅Dremedreman。

資料來源: 包惠玲《當代東排灣族patjaljinuk頭目家一位pulingau傳人的儀式實踐》

過去，傳統信仰深厚的時代，人們相信打獵或耕作是否順利，取決於祖靈的保佑。資源的多寡，又決定了部落人口是否昌盛、部落秩序是否穩定，因此，能與祖靈對話的巫師，影響了部落頭目在族人心中的地位。提到頭目與巫師的關係，Mamauwan說，「現在排灣族部落很多頭目，但都沒有巫師，沒有巫師你做頭目怎麼保護族人？」

女巫在排灣族部落中，除了要「輔佐頭目」，也是信徒的心靈支柱。出身於排灣族大埔部落巫師家族的邱新雲，接受文化部《台灣故事島》採訪時曾分享，小時後，只要離開家，無論是去外地參加考試還是比賽，她身為祭司的父親和身為女巫的姑媽，都會為她祈福，「做完了儀式後，每個孩子離開家都充滿了希望、充滿了安全感。」因此，巫師在傳統排灣族文化中，地位很崇高。

不過，想要成為女巫，必須先得到祖靈的認可。傳說中，祖靈挑中「女巫候選人」後，就會在她的生活中「降下」女巫最重要的道具「巫珠」，夢到巫珠，或在生活中意外發現巫珠的女孩1，就得拜上一代女巫為師，以師徒制的方式，學習祭祀、通靈所需的知識，經過「封立女巫」的畢業儀式後，就要聽命於頭目家的「首席女巫」，開始替部落族人服務。

然而現在，西方基督教、天主教教深入部落，現代教育又時常將宗教解釋為「迷信」。因此，有的年輕人就算收到巫珠，也不太願意把女巫納入「職涯考量」。

邱新雲表示，「以前，幾乎家家戶戶都有一個關心你的女巫。」但根據中研院民族所所長胡台麗2016年發表於研討會的論文，已故的土坂部落女巫Dremedreman（漢名：朱連金）回憶，她1953年嫁入土坂部落時，土坂部落還有14位女巫，分別屬於土坂部落的三個頭目2。但接下來的54年，土坂部落再也沒產生新女巫。土坂部落現任女巫Muakai（漢名：林秀蘭）也說起，2003年的五年祭，整個土坂部落還有5～10位女巫，但2008年五年祭時，能獨立職司祭儀的女巫只剩不到三位。

現代人的習巫之旅：女巫研習班

2000年左右，土版部落頭目Galaigai（漢名：包秀美）的首席女巫、Mamauwan的姨婆過世，整個家族忽然意識到，再不做點什麼，祭祀文化就要失傳。身為頭目女兒的Mamauwan雖然從小就耳濡目染，也對祭祀文化很有興趣，但當時她也覺得上班、帶小孩才是人生「正途」，沒想過當女巫。直到2007年，台東縣達仁鄉公所開設了「女巫研習班」。

2007年，時任達仁鄉公所秘書的邱新雲，開辦「祭師女巫經文研習班」，招募對巫師文化有興趣的學員免費參加，不限排灣族人，但「頭目家族成員」和「通過族語認證者」優先率取。面對這樣新穎的傳授方式，不少部落耆老擔心會觸怒祖靈，甚至遭天譴，但頭目家族和關注文化傳承的部落知識份子卻都認為，這是時代變遷下，不得不做的改變。

對身為頭目的Galaigai而言，「女巫研習班」解決了她懸宕七年的焦慮，她於是直接幫女兒Mamauwan和姪女Tjuku（漢名：呂美惠）報名研習班，Mamauwan就這麼開啟習巫之路。

當時研習班收了20多名學員，來自台東縣達仁鄉各處，授課老師就是Galaigai頭目家當時僅剩的女巫Dremedreman，上課內容則是背誦祭祀的九段經文。這些艱澀的排灣族語「文言文」，Mamauwan唸得非常吃力，「我已經很會說族語了，但它的經文非常難唸，大概有八成都是平常不會用到的字。」

為了更快學會，Mamauwan和表姐Tjuku特別認真，「研習班的師傅畢竟是我們家的家臣，我們只要聽到有任何儀式，我們一定放假，跟她做中學，帶著錄音筆走來走去，回去再整理。」半年的課程結束後，包括Mamauwan在內，共有來自三個部落的七名學生完成學業，被安排參加立巫儀式，成為部落「名義上」的新巫師。

但Mamauwan認為，研習班只是「開啟她習巫的一扇門」，真正融會貫通，並能問心無愧的自稱巫師，是她和表姐向師傅拜師之後。

為了學得更進階的通靈、占卜等，課程結束後，Mamauwan又跟Tjuku自費向老師學習，貼身跟著老師見習所有儀式。2014年，Mamauwan正式受封為女巫，也在儀式上收到「巫珠」，獲得祖先認可，開始獨立職司祭儀。2016年，Galaigai頭目家上一代最後一位女巫Dremedreman過世，Mamauwan接下首席女巫的擔重擔，成為母親Galaigai最重要的幕僚。

圖表製作：關鍵評論網 李修慧｜圖表設計：關鍵評論網 林奕甫

巫師的神通廣大，來自無數的「田野調查」

排灣族女巫的工作，主要分成「歲時祭儀」和「生命儀禮」。歲時祭儀就是祭典，關乎部落平安、作物豐收；生命儀禮則以個人為主，幫人祈福、醫病都算在內。

排灣族一年有十幾個歲時祭儀，還有一整套龐大的神靈體系，每個神靈位階不同、分工精細，哪個神在什麼位階、主掌哪些事情、祂存在哪個方位，都是女巫必須了解的。祝禱的經文也不是一成不變，必須自行揀選適合的詞彙、靈活運用，才能成功「請到」神靈下凡。

除了每年的固定祭典，有時候Mamauwan也會接到一些突然的祈福需求，「比如公部門要造橋，會請我們巫師去做儀式，這時我們巫師自己就要想，主掌這個區域的神靈是誰？有沒有什麼故事？以前是不是有人在這邊發生意外死亡？這些都要調查清楚。」

排灣族的女巫必須像都市社區的里長一樣，了解部落大小事，從古到今的傳說、史蹟，也都是她們必須要做的田野調查。「所以有人說巫師神通廣大，巫師不是神通廣大，是要做很多功課。」

而生命儀禮，包括神靈附體、醫病、占卜，由於是個人需求，這類的活動一律得收費，最便宜的也要6000元。而這麼多儀禮中，最困難的就是「神靈附體」，類似佛道教說的「附身」。

Mamauwan回憶，第一次成功附體是在2016年她師傅的喪禮，當時有好幾個神靈輪流下凡「借用」Mamauwan的身體，雖然被附身時沒有知覺，但儀式結束後，她元氣大傷，精神低迷了一個禮拜，不僅如此，附體時身心靈的轉變，失去身體控制權的感覺，也讓Mamauwan非常不能適應，「我好好的一個人，我怎麼會這樣，怎麼會這樣身體被借來借去。」

那一個禮拜，Mamauwan甚至一度想要放棄，覺得「如果我可以只做其他儀式，不用附體該有多好」，但媽媽不斷告誡她：「祖先選你，不能拒絕。」一週後，Mamauwan的精神逐漸恢復，回歸理性後，她開始告訴自己：「服務族人，是我的責任，我只能不斷讓自己功力更強。」

不過現在，Mamauwan還是盡可能少做「神靈附體」，可以的話都用簡單的儀式代替，「附體很累，那種累不是睡一兩天可以復原。」Mamauwan說，「以前老師傅都說很討厭做這個儀式，做完都要去看病，我自己也會，魂回不來、頭暈，就看一下內科讓他給你頭痛藥。」

除了附體的不適應，Mamauwan也承受來自親友的壓力。Mamauwan的丈夫林勝德是卑南族人，雖然林勝德的媽媽也是卑南族巫師，但Mamauwan說，「可能是因為他接受現代的教育，認為這種東西好像迷信」。

Mamauwan當年在研習班時，她總是瞞著丈夫練習，「他人不在的時候我就很認真的唸（經文），但他在的時候我不唸。」研習班結束第一次立巫前，Mamauwan才跟她的先生深談。起初，林勝德還半信半疑，覺得「是不是神棍啊？」但跟著Mamauwan去過幾次儀式，見過「神靈附體」時老師傅的語調、舉止，林勝德終於相信，還對Mamauwan說，「你們這個真的很玄。」

現代的巫師：跨部落、跨文化祈福

相較於師傅當「全職巫師」，Mamauwan目前的正職是台東縣太麻里鄉公所的社會課課長，所以部落族人如果要問卜、招魂，都會盡量安排在週末，如果是時間固定的祭典，她則需要提早排休回部落。

但Mamauwan的女巫「業務」並沒有比上一代輕鬆，除了土坂部落，她也常「跨部落」職司祭典，比方歷史博物館展出排灣族文物，都會請Mamauwan前去祈福，告訴祖靈，排灣族的舊物被運來這裡展出。

有時，則是因為其他部落傳統宗教已經被西方宗教替代，土坂部落女巫不得不去其他部落「代理女巫」。Mamauwan舉例，預計2020年通車的台九線南迴草埔隧道，雖然最靠近台東達仁鄉的森永部落，但森永部落已經沒有巫師，因此有一年施工不順，「裡面的人夢到有人跟他說要用傳統方式去祈福，就叫我的師傅Dremedreman去做。」

平日，Mamauwan就居住在原漢混雜的台東市區，涉入大多數人不懂的排灣族傳統宗教，但她從來不覺得衝突。Mamauwan也曾到寺廟安太歲，鬼月時公司普渡也得跟著準備，Mamauwan說，「這邊是屬於漢人的地方，我在你這邊活動，我就要尊重這邊的土地神靈。」但她也說，同理，「進部落，就是要買兩瓶酒，告知我們的神靈一聲，你要做什麼，互相尊重，很簡單的道理。」

常常和寺廟住持、師傅聊天的Mamauwan覺得自己和其他的宗教工作者沒有什麼不同，對她來說，「任何宗教都一樣，我們都走在幫助人、服務人的路上。」

【注1】 巫 珠出現的方式，有各種神奇的說法，有的說出生時手裡就握有烏珠，或是身體上長了腫胞，用刀劃開後竟掉出巫珠，石門部落的老女巫曾說是掃地撿到，土坂部落17歲的年輕女巫則說多次夢到。而在大多數女巫受封儀式上，通常也都有從「天花板」降下巫珠的神奇橋段。對於無珠的材質，不同部落也有不同說法，最常見的說法是無患子的黑色種子。

【注2】：土坂部落目前有三個頭目家族：

家屋名Patjaljinuk，漢姓「包」

家屋名Saljingusan，漢姓「古」

家屋名Ladan，漢姓「陳」

根據Mamauwan的說明，包姓是最初的頭目，古姓頭目在日治因為瘟疫、受到外敵討伐，無力照顧部落族人，所以搬來依附包姓頭目。而古姓頭目是近代自古樓部落遷徙而來。

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核稿編輯：羊正鈺