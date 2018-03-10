食用葡萄 vs. 釀酒葡萄：哪一種比較甜？釀酒葡萄能吃嗎？

食用葡萄 vs. 釀酒葡萄差別大調查

一般的食用葡萄能拿來釀酒嗎？又或者，釀酒用的葡萄們可以吃嗎？究竟葡萄酒中出現的葡萄品種，和我們平常在吃的葡萄有沒有不同呢？今天就讓我們來好好認識葡萄酒的靈魂：釀酒葡萄！

差別一：釀酒葡萄能吃嗎？

以葡萄的外觀來說，食用葡萄的果實較大，而為了達到較好的口感，皮薄肉厚是基本條件，有的食用葡萄甚至「無籽」；反之，釀酒葡萄的果實較小、皮厚肉薄，且裡頭充滿了種籽。相信各位酒迷們都知道，葡萄皮與籽充滿了單寧成份，而這玩意兒會帶來澀味，可想而知在食用口感上是不太好的。所以釀酒葡萄到底能不能吃呢？如果你不怕澀的話，當然還是能吃，而且吃起來其實挺不賴的！至於為什麼？接著嗑下去就知道囉！

差別二：猜猜那種葡萄比較甜？

看到這個問題時，你可能會心想：當然是食用葡萄比較甜囉！畢竟是拿來吃的嘛，但其實，真正比較甜的是「釀酒葡萄」！話說如此，但其實我們平常吃的葡萄還是很甜啦！只是釀酒葡萄的果肉本身比它更甜更多汁罷了。

那麼，為什麼釀酒葡萄會這麼甜呢？這是因為釀酒的時候需要透過糖分和酵母作用，以產生酒精，所以甜度絕對是釀酒葡萄的必被條件之一。

差別三：如果你到葡萄園會發現...

各位有沒有想過一個問題：為什麼生產葡萄酒的國家都位在緯度較低的地方呢？沒錯，正是因為釀酒葡萄所需要的生長環境和食用葡萄是不同的。前者的生長環境僅限於溫和涼爽的區域，後者則涵蓋亞熱帶到溫帶地區。

如果有機會到國外的酒莊葡萄園，會發現那裡的土地怎麼感覺都乾乾的，也很少看他們澆水。這是為了要讓葡萄樹的根部深入地底，藉此吸取養份，同時還會不停修剪枝葉，避免葡萄藤不段橫向生長，讓養分分散到果實以外的地方。

差別四：葡萄藤越老價值越高？

一般來說，食用葡萄生長大概30年就算很老了，因為隨著樹藤年紀增加，長出來的葡萄美味指數會跟著下降。但是對釀酒葡萄來說，樹藤平均壽命可達60年左右，而且年紀越大，結出來的果實香氣更集中、濃郁，這也是為什麼有些酒莊會專挑老藤釀酒。

看完這四個關於食用葡萄和釀酒葡萄的差別，是不是也讓你嚇一跳呢？希望透過這一連串有趣的問答，大家都能對葡萄酒的原料：釀酒葡萄，有更多的認識！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航