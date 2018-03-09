吃甲狀腺能不能補甲狀腺？小心補出甲狀腺毒症

文：林世航營養師

這兩天醫界、營養界正在討論一個有趣的議題：吃甲狀腺能不能補甲狀腺！？乍聽之下，這是個很突兀的事情，為什麼營養師、醫師、中醫師群起討論呢？原來，是有位暢銷作家提到魚的甲狀腺在頭的部位，以形補形的概念下，建議粉絲可以吃魚頭補甲狀腺。

我看到這則貼文時，馬上私訊我一位在新加坡動物園當病理獸醫的朋友，問一些有關魚的甲狀腺問題，姑且不論魚到底有沒有甲狀腺，還是只是類似於人類甲狀腺的腺泡組織，朋友問我說甲狀腺素不是也會破壞嗎？吃這個有用嗎？在隔天下午，朋友給了我一篇NEJM的文獻，而研究正是一篇攝取甲狀腺的中毒案例報導。

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甲狀腺毒症連續案件

這起一連串的案件發生於美國，在1984至1985年間，明尼蘇達州西南方，還有愛荷華州與南達科他州的交界處附近的社區，有許多居民發生了無痛性的甲狀腺問題。

其中有一位病患在抽血後發現，血液中甲狀腺素（T4和T3）的濃度都比起正常水平高出25％，這位病患也出現了失眠、頭痛、心跳加速等症狀。除了這一個病患之外，這一連串的非甲狀腺亢進的甲狀腺毒症，病例總數超過120位，所有的病患都並未接受甲狀腺素替代療法、也並未有甲狀腺相關遺傳疾病，這也讓學者認為事有蹊蹺，進一步來調查這些病例的關聯性。

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在調查中，學者發現這些病患在發病前，似乎都吃了特定的肉或者是雞肉製品，才導致非甲抗性甲狀腺炎，而在後續的調查中才發現，這些病患都是吃了來自於A肉品屠宰塲的牛絞肉。

甲狀腺毒症的兇手：牛絞肉

這一批牛絞肉，是用頸部肉所製成的，學者進一步檢測了牛絞肉的碘與甲狀腺素含量，結果發現牛絞肉中，每克竟然含有43.7微克的碘，是一般牛肉的1,450倍之多，而且也含有11.4微克的T4甲狀腺素，與0.67微克的T3甲狀腺素，如果換算成一塊漢堡肉（0.25磅）則會攝取到1,300微克的T4甲狀腺素與76微克的T3甲狀腺素，這已經高於治療甲狀腺功能低下患者的劑量

備註：1987年的治療劑量為T4 100微克、T3 50微克

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除了檢測牛肉，學者也招募了數個受試者試吃以這批牛絞肉做成的漢堡排（227克），在攝取後的4、8、12、24小時檢測血液中甲狀腺素含量，並持續追蹤達24天。結果發現受試者吃了這個漢堡排後，體內甲狀腺素迅速增高，到8小時達到最高點，而且在攝取後的14天才回復到生理含量。

除了甲狀腺素異常以外，學者同時也檢測了促甲狀腺分泌激素（TSH），結果也發現TSH異常減少，這與甲狀腺素增加的現象相符。

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不過，為什麼吃牛絞肉會造成甲狀腺素異常升高呢？原來，這個牛絞肉部位是使用頸部肉絞打而成，這家肉品屠宰場並未特別去除食道部位，所以就將甲狀腺參入其中，所以讓消費者也吃到了甲狀腺，導致甲狀腺毒症。在經過這個案例後，美國農業部也特別規定不能將食道也作為絞肉的原料之一。

其實不只這一篇研究，過去也有研究發現狗如果攝取了含有甲狀腺的食物，也會引起甲狀腺毒症的問題，但回到這個主題，確實並未有研究指出，魚頭的甲狀腺素和碘的含量，因此無法得知吃含有甲狀腺泡的魚頭會導致甲狀腺毒症。

但千萬不要因為看了這些錯誤的資訊，特別吃含有甲狀腺的肉品，避免發生甲狀腺毒症，想要有健康的甲狀腺，請諮詢正統醫師和營養師。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航