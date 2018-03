當面試官問「What’s your notice period?」是什麼意思？

有天Melissa聽到有人說:「She handed in her notice yesterday.」難道昨天要交什麼嗎?Melissa就狐疑地問了:「what notice?」

原來美國人說hand in your notice意思是遞交辭呈,也可以用give in your notice。

Hand和give都有把東西遞出去的意思:

hand in your notice/give in your notice:to tell your employer that you intend to leave your job after a particular period of time

學英文的盲點經常不在單字「背得太少」,而是字的意思「知道得不夠廣」,每個字都看得懂,湊起來卻不知道什麼意思。想要英文講起來地道,可以從擴充已經認得的字的用法開始,你會發現每一字裡都藏著很多細節,包含不同的詞性,不同的搭配,不同的意義延伸。

notice當動詞是「注意、發現」

I noticed there are several cracks in the wall after the earthquake.

地震過後我發現牆上有些裂痕。

也可以拿來形容因某些特色而「被關注」,通常用被動。

She was first noticed by a well-known Youtuber at the age of eleven, and started her own career on the Internet.

她最一開始是在11歲的時候被一名網紅注意到,於是就展開了她在網路上的事業。

Notice當名詞是離職通知、公告

Hand in one’s notice的notice表示告知離職的通知,特別是書面的辭呈,如果是老闆要請員工離職的通知,則用give sb. notice.

I’m giving you seven days’ notice.

我提前七天通知你(七天後,要請你離開工作崗位)。

如果是報紙、雜誌上的公告、標語,也可以用notice:

I saw a notice in the newspaper announcing their grand opening.

我看到報紙上有他們開幕的公告。 There was a notice on the wall saying “No smoking”.

我看到牆上有公告寫著禁止吸煙。

面試官:「What’s your notice period?」

notice也常在面試場合聽見,意思不是問你「通知期間」,是問你「什麼時候可以上班?」、「離到職還要多長時間?」

What’s your notice period?(你的離職通知時間多長?)

Four weeks.(四週。)

用notice當知會、通知的片語

at a moment’s notice提前通知的時間很短/很突然

We can't be expected to just drop everything and leave at a moment's notice.

大家不會希望我們就這樣把事丟在一旁突然走人的。

at short notice 這麼臨時

I can't cancel my plans at such short notice.

我無法在這麼短的時間裡取消計畫。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航