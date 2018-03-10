提供孩子改變的可能，看見她們鑽石般的天賦

小時候的願望

1970年代，自己還年幼時，每當週末的下午，好喜歡倚靠在窗邊，聽著隔壁鄰居傳來斷斷續續，時而近，時而遠的鋼琴練習聲。雖然琴聲有時並不成調，但對當時的自己而言，卻是傾慕盼望的聲音，心裡總會想著：如果我也有機會學習，那該是多麼棒的事。

對於出生在當時，或更為年長的你我來說，在家庭經濟的限制下，依著興趣學習才藝，是一個不好向父母說出的奢侈願望。所以，當我們為人父母後，這份年幼時的遺憾，便寄託在下一代。有時，我們甚至比起自己的孩子更有熱情於各類才藝的探索。如同，在許多才藝教室外，父母拿著相機紀錄孩子的學習過程，即時分享在社群網站上，已是許多家庭的日常生活景象。然而，我們也都明白並非每個孩子都能有著這一份幸運。

小真的故事

2006年，921地震已過了好些年，對許多未曾實質受災的人們而言，那一瞬間的驚恐已漸漸消失。但是，許多嚴重受災家庭，卻始終沒能恢復原本生活，住在台中新社的小真一家就是其中之一。5月是桃子、李子，到了可以採收的季節。小真的爸爸也有一區不算大的果園，但這年的收成不好，無法負擔孩子下個學期的生活與學習費用。所以透過里長的介紹下，來到家扶中心求助。

第一次家庭訪視的這天，小真爸爸特意到了山下大路旁的便利超商等我。他說：「山裡的路，不好找，也不好走，你車放著，我帶你去」。我坐上他的鐵牛車，經過的路慢慢變窄、變陡，直到走過僅容一輛車通行的山區產業道路後，來到小真家。那是一棟緊鄰著果園，紅色鐵皮屋頂的平房。

屋內，小真與妹妹也在家裡等著我的來訪，但最吸引目光是角落的一架鋼琴，它與家中其他擺設有著明顯的違和感。小真說：「琴是老師送的」。這位小真口中的老師是媽媽的朋友，而小真的媽媽過世在地震的當下。「她的媽媽是希望女兒要彈琴，才會有氣質。不過，地震後，就沒什麼再練了」小真的爸爸摸著鋼琴上的灰塵，邊說著過去這個家的故事。

結束家訪的工作，小真的爸爸載著我下山。坐在他的身旁，我說：「要不要讓孩子再學琴。學費上，我們（家扶中心）可以有些幫忙。我想孩子的媽媽，應該會希望她們可以繼續學」。爸爸沒有立即答應，只說會再回去問問孩子的意願。

幾個星期後，小真和妹妹重新學琴。一次週末，遇到小真的爸爸正開著鐵牛車，要送小真和妹妹下山學琴。幾句招呼後，小真的爸爸說：「孩子恢復學琴後，感覺快樂一點」。邊說著，他拿出一袋桃子給我，推說是次級品，賣不了好價錢。我拿了兩顆後說著：「剩下的，讓小真帶去給教琴的老師和班上同學。這是好禮物，可以分享給更多孩子周邊的人」。

鐵牛車慢慢從視線中模糊，但小真剛才的笑容總是清晰。

孩子等待改變的機會

書寫《讓天賦自由》的作者肯・羅賓森提到一個讓人印象深刻的故事。創作享譽全球的音樂劇——《貓》與《歌劇魅影》的舞蹈家吉莉安・林恩（Gillian Lynne），曾在年幼時因為無法專注於課堂上的學習，而一度被擔心是否患有注意力不足過動症。然而，就在惶恐不安的媽媽帶著小吉莉安就醫接受診斷時，醫師與媽媽都發現她能跟著音樂，自然的舞動肢體，表情優雅而愉悅。此後，小吉莉安開始學習舞蹈，後來所達到的成就，廣為人知。所以，我們知道像是小真、小吉莉安以及每個孩子等待的，是一次改變的機會。但貧窮、具有照顧風險的家庭，仍影響著台灣許多孩子的發展與未來

2017年5月，我國正式由總統公布兒童權利公約，向世界宣告台灣將致力落實兒童權利：不因兒童的種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他主張、國籍或社會背景、財產、出生或其他身分地位等而有任何區別；承認每個兒童均有權享有適於其生理、心理、精神、道德與社會發展之生活水準。所以，看見孩子發展上的需要，不因其家庭背景而有差別，是孩子的權利，是我們每個人的義務。

看見與提供孩子改變的可能

家扶基金會在台灣扶助的弱勢孩子約五萬名，其中來自單親、失親或隔代教養的孩子佔了將近八成！在長期陪伴的過程中，我們發現這群孩子其實有著無限的可能，卻因為身上的貧窮枷鎖而退卻、放棄了！依據「台灣貧窮兒少資料庫」調查顯示，接受扶助的兒少中，83％有一項或一項以上的特定專才，將近50％的孩子有運動上的天賦，另有約40％有音樂及表演上的天分，但這些才華與天賦實際能夠被注意到，且獲得好的養分，穩定培養卻是少數。

在家扶服務弱勢兒少的經驗中，我們發現許多家長忙於生計，不容易發掘及啟發孩子在各項才藝上的潛能，即便有些孩子確實興趣或天賦較為明顯，在學校幸運地遇到能發現其潛能的老師，也會礙於家中經濟資源的限制，而無法進一步積極地栽培孩子，讓孩子無後顧之憂的學習。所以，家扶成立了多元的才藝班【註】 ，讓許多對各種才藝學習有興趣的孩子一起在進行舞蹈、打擊、各種樂器......等才藝學習。當才藝老師進一步在這些團體中發現相對突出的孩子時，社工就會與家長一起努力陪伴與栽培孩子，並提供培養個人才藝學習所需的資源，讓具潛力的孩子，不因家庭困境而失去了人生得更多可能性。

讓我們一起看見孩子如鑽石一般的天賦

2018年，小真與妹妹已藉著音樂天賦成為國小老師，遠離貧困。而此刻，在全台各地的家扶中心，還有著許多如同小真一般的孩子，透過團體或者個別的才藝學習，在舞蹈、在打擊、在各種樂器的表演上，漸漸看見自己的不同，並學會才藝之外的人際溝通、情緒控制與團隊合作。當代腦神經科學的發展，提醒著我們，一個孩子需要多元刺激的接觸，才能有助於腦部發展與未來運用。在少子化的時代，每個孩子對於國家社會來說，真的是一個都不能少的關鍵。所以，請讓我們一同珍惜每個孩子，陪著她們看見自己如鑽石般的天賦。

註釋：全台灣，每年接受家扶基金會協助，持續學習才藝的弱勢家庭兒少約2,000位，並且有53組團體持續在各類型的才藝項目上學習，才藝學習的類型包括各種舞蹈、樂器、繪畫、體育……等多元類型。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航