醫師「兼職」旅遊業配錯了嗎？知名部落客「林氏璧」被起底，他寧願辭職

知名部落客「林氏壁」經營旅遊生活部落格和臉書，深受網友歡迎。不過日前被教育部起底，證實林氏璧的真實身分其實是台大醫院的公職醫師，依法不得經營商業世界，被記過一次，而林氏璧今日稍早也發文回應，表示自己已辭去醫師一職。不過公務人員能不能兼差經營部落格，也在網路上引發討論。

日本旅遊部落客「林氏璧」，是許多人自助旅行的重要參考資料，他所經營的林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格均日網頁瀏覽量達2萬以上，日本自助旅遊中毒者臉書粉絲團也有89萬人，但日前遭民眾向法務部廉政署檢舉，證實林氏璧自2013年7月1日起擔任台大醫院公職醫師，按《公務員服務法》規定，「公務員不得經營商業或投機事業」，被記過一次。

根據公文，公懲會調查「林氏璧」身分，確認就是台大醫院內科醫師孔祥琪。而經營部落格之餘，也確實有接受廠商試吃、試住邀約、工商服務、分潤、代購等商業行為，文章多達百餘篇，依《公務員懲戒法》第61條第3項規定記過一次。

林氏璧表示，部落格是由他和妻子掛名共同作者，因為平日工作繁忙，主要作者是妻子，衍生的相關收入屬妻子公司，他未擔任公司任何職務或持有股份，寫部落格都是利用「下班或休息時間」。

不過公懲會指出，林氏璧曾在部落格中提及「林氏璧負責主筆，大家看到的文章九成五都是林氏璧寫的」，與自身辯詞不符，而林氏璧自2013年10月起至2017年8月為止，4年內赴日旅遊、辦事及個人急事須處理多達35次。而該部落格提供大量的工商服務及分潤等訊息不斷更新，無法認定僅是「幫忙家人」。

Photo Credit: 林氏璧和美狐團三狐的小天地 部落格截圖 在部落格中，「林氏璧」介紹了一家人的分工，也大方秀出妻女的照片，但他自己卻未露臉。

公懲會指出，林氏璧經營部落格是「非執行職務之違法行為」，違反《公務員服務法》，且其行為足以使民眾有「公務員不專心自身業務」、「公務紀律鬆散」等不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，但考量他尚需執行臨床工作，為免影響病人醫療權益，不予停職，只依法記過一次。

感嘆醫療環境「崩壞」，醫師選擇轉職做部落客

對此，林氏璧今（6）日也在臉書社團發布聲明稿，承認自己長時間維持醫院醫師和旅遊部落客的兩個身分，由於身心俱疲，已萌生辭意，因此已經在去年12月31日從服務醫院離職。他也強調，他離開並不是因為檢舉，而是無法兼顧兩個身分。

林氏壁表示，十多年前在無名小站開始寫部落格的時候，他還在醫院學習研修。一開始只是和親朋好友分享心得，不曾預期此後幾年可以引起網友的共鳴，算是「無心插柳柳成蔭」。他也指出，比起經營部落格，現在醫療環境的崩壞「相信大家也有所聽聞」，自己只是無力改變整個環境的小角色，難免沮喪無力。也因為檢舉，讓他下定最後決心要放棄醫師的身分。

林氏壁表示，辭去醫師職務之後，會繼續為大家爭取最好的福利，發掘更多日本有趣的東西和大家分享。

公務員就不能兼外快嗎？

《Yahoo奇摩新聞》報導，此案一出，引發部落客界議論，若循此規定，許多經營部落格、臉書粉絲團的教師、公務員可能也須連帶受懲，影響層面非常廣大。

不過，經營部落格算是公務員禁區嗎？

林氏璧是台大醫院的公職醫師，根據「醫聲論壇」網友tiger wu指出，公職醫師是經銓敘部銓敘過的，享有公保的福利，約用醫師是直接和醫院簽約，用的是勞保。公職醫師理論上是比約用醫師的福利好及較有保障，但是在薪水上，約用醫師就比較有彈性，要看如何和醫院談。

而去（2017）年7月，有上千名公務員連署，表示政府推動年金改革使得公務員退休所得減少，希望能放寬法規，讓公務員能兼差賺外快。當時銓敘部表示，研擬修正《公務員服務法》，規劃「公務員兼職兼業許可辦法」配套，考慮開放基層公務員、非主管職、撫養眷屬多的公務員，可以在下班時間兼差兼職。

《蘋果日報》2017年報導，現行規定公務員可以兼任教學或研究，每週不得超過4小時，銓敘部考慮放寬到上班時間兼差每個月不超過8小時、兼任教學研究的兼差時數，每月不超過20小時，非上班時間則不限時數，只要未涉及利益輸送，下班後只要報備核准，就可在外兼職；不過，兼差每月薪資不能超過當時的基本工資2萬1009元。

報導指出，民進黨立委葉宜津擔憂，公務人員赴民間企業兼職，涉利益迴避問題；立委鍾佳濱也說，兼差恐和利益團體掛鉤，非民眾樂見。全國公務人員協會理事長李來希也痛批，這項政策「捨本逐末」，兼差多賺兩萬元「能做甚麼？」且兼差的公務員「不敬業」，逐漸會把重心放到副業上，「養廉慢慢會出問題！」呼籲蔡政府「好好照顧軍公教，不需要開放兼差、走偏鋒」。

不過報導也指出，知情官員透露，過去公務員兼差包括到補習班兼課，或技工、工友兼開計程車，只要沒被抓到就沒事。但兼差風險不小，可能引起同事眼紅，向所屬機關檢舉，有人因此遭記過懲處。

而對於林氏璧被記過，公務員臉書交流平台「台灣公務革新力量聯盟」則表示不以為然，貼文質疑經營自助旅遊部落格，會造成公職醫師執行業務多大影響？也在留言處表示，「跟醫療界廠商接觸，確實可能會有利益衝突迴避的問題，比如說這位醫師可能可以決定買哪些廠商的藥品設備。」不過林氏璧在旅遊業發展，小編則質疑是「醫療界跨足旅遊界」嗎？

《自由時報》報導，對於此事，台大醫院則回應，林氏璧已離職，在院期間表現正常，院方對其經營部落格並不知情，無從評論。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺