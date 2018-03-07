全球科技與資安防護龍頭品牌思科，與關鍵評論網、INSIDE的網路趨勢觀察於2月8日共同舉辦「雲端世代的資安防護之道」線上研討會，邀請三位在雲端資安界擁有豐富經歷與見解的講師，分享雲端工作時代企業如何建立多面向資安防護措施，避免機密資料外洩引發商業危機。

網際網路和物聯網的興起，讓雲端服務和第三方平台逐漸成為「個人」以及「企業」最重要的工具之一。當雲端工作成為主流，擁有龐大用戶帳號的網路平台或雲端空間，最容易成為駭客鎖定的目標。一但雲端服務遭到駭客入侵，資料遭到竊取造成商業機密外洩，則對企業的傷害勢必非同小可。

思科大中華區資訊安全戰略與運營部經理陳宗祈說，過去幾十年企業資訊部署著重於網路（Networking），但近幾年興起的雲端平台和終端裝置運用（如手機、行動裝置等），最終都與企業內部網路息息相關，且近年來資安漏洞更從內網擴及到雲端世界，過往單點對單點的解決方案無法治本，原因都在於無法有效整合。

駭客無法捉摸，掌握「三階段」防禦原則同時進行部署、防禦與應對

陳宗祈強調，企業應具備「全面防禦、縱深防禦」觀念，例如在處理網路問題時就想到終端（Endpoint）及雲端（Cloud）該如何相應部署以及後續維運管理，透過有效整合進行資安全面部署。而思科的Talos 情資團隊能提供分析報告給企業網路、終端及雲端，以最即時豐富的更新協助保護企業資產。

在資安問題的部署外，陳宗祈也說：「駭客永遠是動態的！」因此，當企業面對威脅、攻擊時的基本思考模式，應把握「三階段」防禦原則，也就是碰到資安攻擊「之前、當中、之後」的處置方式，不單只著重於遭受攻擊後的防禦作法，更必須在攻擊進行中判斷情勢，從而在攻擊結束後快速掌握感染路徑、區域，以及我方修復能力，最後進行損失清點。

陳宗祈表示，思科的資安產品都是本此「三階段」原則進行來設計，如次世代防火牆、VPN或防火牆加上次世代IPS作為資安相對應部署。即使威脅已產生，思科也提供Advanced Malware Protection或是Network Behavior Analysis解決方案協助企業進行相應處理。

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勒索軟體防禦 首重End to End整合及有效區域聯防

談到近年來肆虐的資安威脅，勒索軟體所造成的危害不容忽視。思科大中華區資安資深技術顧問林傳凱說，勒索軟體的感染機制是惡意程式透過某種途徑入侵受害者電腦，搜尋檔案並加密，使其無法被讀取，受害者必須付款取得加密鑰使方能恢復運作。

典型的攻擊過程是先讓用戶受感染，接著在背景中開始加密檔案，最後向受害者要求贖金。全世界第一個勒索軟體出現於1989年，而現今的勒索軟體則更難防禦，透過電子郵件夾帶惡意程式或釣魚網站鏈結，或使用者不小心下載了惡意程式導致感染。一旦遭駭，所要付出的代價更高。

在此情況下，企業如何進行全面部署防禦與應對顯得更加重要。林傳凱說，思科提供的End to End解決方案，可讓企業在不同感染途徑下都有相應解法。若是從網路途徑感染，可使用Umbrella或Web/Email Security + AMP工具。

Umbrella靠的是將企業DNS直接指向思科Umbrella網域（208.67.222.222），不論是企業內部使用，或是行動裝置使用者在任何地方要與Internet連結，都會先透過Umbrella過濾來阻斷外來威脅。

而Web Security （WSA）/AMP的作用，是在用戶下載檔案時，事先過濾病毒與惡意程式、域名的判斷及檢查等。另一方面，若是從Email感染，則可利用思科的ESA/AMP電子郵件安全防護。

林傳凱表示，思科的每項資安產品都使用AMP進階惡意程式保護機制來應付APT攻擊。AMP最大的好處在於防禦之外，更可進行深度分析，同時達到事前防範與事後分析，加強管理效率。而AMP也是「三階段」防禦原則中，遭受攻擊「之後」的解決方案，透過AMP的分析來統整全面資訊，進而發出警告與防禦。

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面對資安威脅 企業的安全營運管理從「人」開始

隨著虛擬世界中的威脅急遽增加，思科如何從產品與解決方案層面來幫助用戶呢？思科大中華區資安戰略暨資深資安顧問游証硯指出，企業的盲點在於往往用95%時間與精力來處理發生機率只有5%的低度威脅，反而忽視有針對性的社交網路攻擊或釣魚、木馬程式等「高級威脅」。因此企業在面對威脅時，應建構資安管理思維，並提升對情境的感知能力。

游証硯說，未來的資安營運管理生態，分為「人才培養」、「資料監控」以及「威脅情報應用」三大層面。資安的根本和攻防都在於「人」，因此關鍵首在防禦人才的養成，包含技術與執行流程規劃，以及行業間的聯防、與業務合作夥伴建立關係都是首要之務。

在大數據（Big Data）時代下，資訊的監控與維運十分重要，而一般業務、網路工具與控制手段、檢測與分析資安事件、安全指標的設定與調整，都是資安運作實際面臨的課題。因此如何在面對威脅後，分析並產生自主性情報，再將情報分享給業界，才是資安運作該有的思維模式。

遵循「簡單、自動、開放」三原則 部署最合適資安解決方案

游証硯建議，真正的網路安全策略首要之務在於企業應釐清資產的重要性，亦即「哪些資產最重要？」進而進行管理控制與技術控制，從技術層面時時檢視問題，進行保護。不同產業的企業當然會依照行業類別不同而有所調整，但相同的是，企業的資安策略都需要管理階層的支持，進而整合到人員，操作及IT執行流程中。

以思科為例，游証硯提到數位安全管理三個最重要的思維：「簡單」、「開放」與「自動」。讓產品的管理介面更簡單、快速、容易上手，任何產品能夠從各方面與第三方服務做異質性整合，自動化管理則提高效率，也將既有產品進行整合性架構，協助用戶進行全面防禦。

游証硯表示，企業在部署防火牆或端點資安時，可參考三個思路與步驟：「資安能力設計」、「資安架構設計」與「資安部署設計」。資安能力設計，指的是技術層面資安工具解決風險、威脅的評估，而不只側重資安產品的規劃，更要站在攻擊者或查核主的角度來思考。

而資安架構設計，著重在與原有網路環境的整合，端看企業需要什麼樣的資安能力加以結合運用，融會「簡單、開放、自動」原則達到高效率管理。最後，資安部署的設計，牽涉到每個產品的模式與設備選擇，利用行業界的最佳實踐（Best Practice）進行產品的實際應用，並驗證此部署能否達到企業資安能力的要求。

游証硯也分享思科的資安管理與架構設計四步驟：（一）建立資安架構，鞏固內、外部網路運行；（二）建立資安營運中心核心功能，確保設備間管理順暢；（三）威脅評估與測試，強調「持續性管理」的重要；（四）人員訓練與改進，必須不斷更新。

此外，在資安管理設計的導入思維，游証硯也提出三點建議：第一，發現問題與風險，也就是「查漏補缺」；第二，從管理與技術控制層面解決問題與降低風險，如針對網路、系統或應用安全進行檢視，將結果併入一般維運流程；第三，最後確認是否合規、安全以作為績效評估標準。游証硯也提到資安管理的流程中可從「速贏」開始進行資安評估，威脅搜索或管理，並建立「管理、操作、驗證」的循環流程。

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掌握資安六大原則 威脅再多也不怕

雲端時代，未來網路犯罪勢必愈演愈烈，思科三位資安專家提供六大原則，讓企業面對資安威脅時，能基於明確且清楚的方向隨時做好準備：

一、企業上下一心：與管理階層溝通，讓其認知到這是場數位軍備競賽

二、監測目標釐清：建立監測機制，讓企業知道要尋找或監控的內容與方向

三、更新IT架構：將早期網路安全分區觀念，轉換為真正商務應用功能取向，藉此重新設計企業IT架構

四、加強人才培養：快速培訓IT人員理解資安攻防手段與知識

五、落實存取控制：最高權限管理者的存取必須控制

六、情報分享串連：在行業間分享與轉換情報，成為企業間安全戰略的基石，彼此受惠

藉由上述資安觀念的建立與落實，並利用思科的全面架構解決方案加以輔助，企業在多變的雲端世界中，就能透過絕佳的偵測、監控能力及情資強化防禦措施建立資安防護傘，達到最堅固有效的資安防護。

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