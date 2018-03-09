《食物正義》：窮得沒錢吃飯，但為什麼還是這麼胖？

作者：羅伯．高特里布、阿努帕瑪．喬旭

窮得沒錢吃飯，但還是這麼胖，Why？

另一個引起食物正義捍衛者關注的重點，是許多窮到吃飯有一頓沒一頓的人，居然也出現明顯過重或過度肥胖的現象。根據洛杉磯郡公共衛生局統計，南洛杉磯區有全郡最高的貧窮率，三餐不繼的比率也最高，但該郡最高的成人肥胖率（三五．五％）和兒童肥胖率（二八．九％）也落在此區，心臟病死亡率和糖尿病發生率也比全郡平均值高三成（一二．三％，相較於全郡的八．七％）。

在我們的研究工作中，第一次碰到這個怪異現象是在一九九○年代中期，當我們正與UCLA的研究員一起合作。我們與UCLA團隊第一次合作是在一九九四年，就在《洛杉磯時報》做了一系列關於學齡兒童飢餓問題的報導之後。UCLA的兩位重要營養學家夏綠蒂．紐曼（Charlotte Neumann）和蓋爾．哈里遜（Gail Harrison）希望找出學生日常飲食與他們身體質量指數（body mass index，簡稱BMI，用以判定凡胖程度的一種便利方法）的關係。他們對十四所學校的分析結果大感意外：很多學生雖然表示自己在一天或一週中有時會餓肚子，但卻有非常高比率出現過重和肥胖情形。「這些數字令我們震驚。」紐曼當時說。該研究發表後，世界各地其他研究員也發現相似的現象。雖然不同族群都同樣出現過胖現象，但其中以弱勢族群惡化得最嚴重。

約瑟．博韋所說的「爛食物」（包括速食、汽水及其他垃圾食物），其吸引力與食品業的大手筆行銷有著密切關係。在所有媒體廣告主當中，食品和飲料製造商名列前茅，每年編列鉅額的廣告預算。二○○四年，食品及飲料公司的龍頭──菲利浦莫里斯／卡夫食品、百事公司及雀巢，分別花了十億美元以上在廣告上。前五十大廣告主，還包括麥當勞（十四億）、沃爾瑪（八億），以及旗下擁有肯德基、塔可鐘和必勝客的百勝餐飲集團（Yum Brands，八億）。根據國際消費食物組織協會（International Association of Consumer Food Organization）的調查，食品業的全球廣告預算高達四百億美元，比全世界七成國家的國內生產總值（GDP）還要多。

他們用綿綿不絕的廣告，操縱著你我的食物選擇

如果你在孩子年幼時抓住他的心，你就能在未來多年繼續擁有他。 ──麥可．席勒斯（Mike Searles），玩具反斗城總裁

廣告影響了所有人的食物選擇，尤其在弱勢族群中特別顯著。食品和飲料業者們每年花一○○至一五○億美元瞄準青少年和兒童，美國八到十二歲的兒童平均每天看二十一支食品廣告。在這些針對二至十一歲兒童的食品廣告中，有高達九八％是高糖、高脂或高鹽的產品。其中又以電視廣告特別惡劣，一項研究指出，便利或快速的食品和甜食占廣告食品的八三％。這些廣告中設定的「點心時間」場景，出現的畫面比早餐、午餐和晚餐的總合還要多。

很明顯的，垃圾食物廣告是門大生意：兒童和青少年消費者花的二○○○億美元中，營業額最高的四大類是糖果和零食、軟性飲料、速食及穀類加工食品。亞利桑納大學傳播教授戴爾．康克爾（Dale Kunkel）表示，相較於偶一為之的廣告，這種疲勞轟炸式的廣告「對兒童的影響很大」。康克爾也是國家醫學院兒童食物行銷委員會的成員。

許多食品業者在網路上也相當活躍，他們會利用各式各樣的遊戲和網路互動來籠絡兒童。除了前面提過的卡夫食品推出的便利餐網路遊戲，還有許多知名品牌也特別為兒童消費者設立遊戲網站，把品牌、商標、產品置入各個遊戲之中，包括即時麥片Post的Postopia、卡夫食品的Candystand，以及菲多利的INNW.com等等。業者也積極拉攏知名的美食部落客，用美酒佳餚款待他們，請他們住豪華旅館，期待他們在部落格中置入性行銷自家的產品。根據《洛杉磯時報》的報導，食品業者會為許多「媽咪部落客」（mommy bloggers）提供「免費廚具、假期、食品雜貨和足夠餵飽一整個街區小孩的水果味點心」，以博得她們一句美言。

食品公司也瞄準學校，做為打造產品忠誠度、引爆病毒行銷的地點。必勝客自一九八五年起開辦讀書樂（Book It!）計畫，用免費的披薩來獎勵閱讀，在將近一百萬間教室裡，每年有二千二百萬名兒童參加這項計畫。該計畫的官方網站上甚至有一個校友專頁，讓畢業生可以來回憶過去的參與經驗。麥當勞是另一個例子，每年所贊助的「麥克教師」募款晚會，同樣也是與學校掛勾的典型手法，晚會中甚至有老師當志工，為學生準備速食。業者每年在青少年身上花二十多億美元的活動宣傳，讀書樂計畫和麥當勞的募款晚會，只是其中的一部分而已。

為了吸引學生，業者花招百出。二○○一年，通用磨坊（General Mills）付給明尼亞波里斯市十個小學老師一小筆津貼，請他們擔任「特約品牌經理」，在學年開始時，在他們的汽車上掛巨大廣告招牌，宣傳Reese’s Puff牌穀類加工食品。這個宣傳手法後來引發家長的強烈抗議，在媒體大幅報導下，業者才被迫喊停。二○○七年，佛羅里達州賽米諾郡（Seminole County）學生收到的成績單信封上，直接就印著「麥當勞叔叔」，還承諾會給成績好、操行好、出席率高的學生一份免費快樂兒童餐。憂心的家長蘇珊．裴根（Susan Pagan）寫信給學校董事會抗議，並與「無廣告童年運動」（Campaign for Commercial Free Childhood，簡稱CCFC，總部在波士頓的一個社運組織）聯手，最後高達兩千封憤怒家長的信，讓麥當勞撤回這個行銷計畫，並同意出錢重印沒有快樂兒童餐廣告的信封。不過，孩子們還是可以拿著成績單，去麥當勞兌換快樂兒童餐。

甚至，還有業者與奶瓶製造商聯手，試圖影響年紀更小的嬰幼兒。一家奶瓶製造商就曾與百事公司簽約，把奶瓶做成汽水瓶形狀；另一家飲料業者胡椒博士（Dr. Pepper），也曾推出奶瓶包裝。一九九七年，一群牙科研究員調查一種叫「奶瓶蛀牙」的症狀，結果發現，高達三分之一受訪者曾用奶瓶餵孩子汽水，甚至有超過四分之一的受訪者天天都餵孩子喝汽水，特別是非裔及西裔美國人的比率更高。後來由於爭議太大，業者才停止在奶瓶上印汽水公司logo的做法。

英國、紐西蘭及部分中東國家，目前已經立法規範食品業者不得任意向兒童行銷垃圾食物，國際肥胖症研究協會（International Association for the Study of Obesity）也呼籲全世界政府禁止垃圾食物針對兒童做廣告。英國利物浦市議會正在擬議禁止麥當勞和漢堡王等速食店，推出隨兒童餐附贈玩具的做法；而愛爾蘭則已經禁止利用名人和卡通賣食物給兒童。反倒是美國，直到今天仍然有一堆卡通造型的人物，擠在超市走道上向孩子推銷各種高糖食品。

書籍介紹

《食物正義：小農，菜市，餐廳與餐桌的未來樣貌》，早安財經文化有限公司出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：羅伯．高特里布、阿努帕瑪．喬旭

譯者：蘇采禾、朱道凱

進口的食物比較好？才怪！美國也有黑心大型農場！超市與大賣場暗藏什麼陷阱？小心，別被垃圾食物洗腦了！在家下廚最好？未必，那些號稱快速方便的包裝食品，你確定是安全的？

這是一本醒腦書，提醒我們：想吃得健康，我們不能只管端上桌的食物，而是應該站起來，追溯食物所走過的路徑，從餐桌、市場、大賣場，一路回到世界農場。

本書兩位作者為美國「食物正義」運動的重要成員，藉由本書提出現有食物從種籽到餐桌的歷史背景和分析，以及它所產生的政治、經濟、文化和環境衝擊，書中也提出「食物正義行動與策略」，從根本上改革我們的食物系統。

這本書，是為廣大讀者而寫。希望透過這本書，讓更多人投入食物正義的討論與研究，並進一步喚起行動。世界各地已經有無數團體投入這場運動了，這本書，正是參與和行動的指南。

Photo Credit：早安財經文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航