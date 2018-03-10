中共隔代接班制度已被破壞，大象旁的小螞蟻怎能不謹慎？

文：李忠憲（成大電機系教授）

報紙的頭條，是中國軍事經費大幅提升到超過五兆，習近平修憲取消國家主席兩屆十年的任期限制，加上美國川普打算強力進行的關稅貿易戰爭，看起來真的怵目驚心，台灣就像在中美兩隻大象旁邊的小螞蟻，大象打架的時候，小螞蟻會遭殃，大象溫存的時候，小螞蟻可能也會遭殃。

習近平取消任期限制的做法，一手摧毁鄧小平為中國設計幾十年來隔代接班的穩定制度，中國本來是共產黨一黨專政的國家，中國共產黨一黨控制軍事、行政、經濟、司法、立法所有的國家機關，本來體制上還有一個七人常委的設計，現在一黨之上，還有一人專斷獨行，可以做任何決策和決定，沒有其他制衡和對抗的聲音。在這種情況之下，如果做出錯誤的判斷，沒有自行修正的可能，將會造成中國和世界巨大的災難。

習近平的做法和中國所有的帝王，一樣會面臨到老年體力衰退時的接班問題，帝制最大的問題就是接班人的問題，再英明睿智聰明絕頂的領袖，總有體力和智力衰退，迎接死亡的那一天。帝王在身強力壯的時候指定的接班人，與年老力衰的時候所想要的接班人往往不一樣，尤其人有私心和盲點，所重視的核心價值不一定是國家的利益，這也是鄧小平在中國共產黨一黨專政的體制之下，沒有其他辦法，勉強創造出來隔代接班的聰明穩定架構。

除了接班的問題，另外一個效應就是「比照辦理」，這種效應在政治上非常有效而且說服力很強，前陣子有機會和某位老謀深算的政治領袖對談，他説的非常直白：所有的人都是政客，連嘉義市長，黨都可以無條件提名連任參選，對照之下，總統當然也是同樣辦理。

雖然我對他不是十分欣賞，但他的話不無道理——習近平這樣的做法，對於權力的既得利益者是一種鼓舞，國家主席可以去掉任期限制，小一號的政治人物和軍方將領為什麼不可以？雖然沒有辦法做到總書記那麼大的位子，但是在個人掌握的權力範圍之內，每個人一定會想辦法繼續留下來，總書記自己如此，當然無法嚴厲看待這些事情。屆時社會上各個領域將更難新陳代謝，更加保守、腐敗和圈地戀棧。

除此之外，中國在網路世界的影響力不斷向外擴張，蘋果把iCloud資料庫的最終加密金鑰交給中國政府，Google無法進入中國營運，臉書言論審查不准台灣出現「支那」，賓士因為達賴喇嘛的格言兩度向中國道歉，中國百萬大軍綿密構成的網路監控部隊，街頭巷尾密集的網路攝影機、影像辨識和人工智慧，警察帶著臉孔辨識技術的眼鏡，還有已經在進行中的中國信用評等制度，芝麻積分，中國已經由原來的一黨IT專政變成一人IT獨裁。

所有共產主義的國家最後都變成一人獨裁的國家，畢竟沒有上帝存在的理想公平分配，就是一個人擁有國家，然後再由他來分配給所有的人，最合理，最有效率。

西方世界一直以為中國在經濟成長之後會帶來民主自由，想不到中國特色的資本主義只是帶著面具的帝制思想。幾千年儒家的奴化教育，只要吃飽像豬狗一樣的圈養活著都無所謂的心態，年輕、中年和老年自我戰鬥的意見領袖，這是西方無法體會的人民，和所謂的知識份子。

台灣身為一隻小螞蟻，在這些大象之間一定要格外小心，以前大象關係好的時候興奮之餘，小螞蟻會被踩死，同樣的大象今天可能要打架了，小螞蟻更不得不謹慎。

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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