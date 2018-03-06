每天喝兩杯飲料、中午吃一個便當，加一盒水果，外食族一天要用掉好多紙容器，這些使用完的紙容器你都丟哪裡呢？

1.直接丟到垃圾桶。

2.沖洗後丟到紙類回收。

3.沖洗後丟到紙容器回收。

圖說：圖片是打包好的廢紙容器磚。攝／游伊甄

紙容器、紙類回收要分開

正確答案是「3」，公告應回收之紙容器，例如紙杯、紙盒、紙便當盒等都要先簡易沖洗或擦拭，再以廢紙容器類回收。廢紙容器是可回收的資源垃圾，千萬不要丟到垃圾桶。紙容器跟紙類雖然都有「紙」的成份，但是這兩類資源垃圾要分開回收。因為紙容器有PE或PP塑膠膜，甚至可能含有鋁箔，需要特殊的處理技術才能有效回收，讓資源循環再利用。而且，目前沒有自動化設備可以自動分選紙容器和紙類，如果沒有正確分類，紙容器很可能就會和一般垃圾一起進到焚化爐，或者是跟紙類回收混在一起，造成紙類回收的雜質變多，不利於資源循環。

《回收綠報報》這次就帶大家到紙容器處理廠「連泰紙業股份有限公司」（簡稱：連泰公司），讓大家實際看看紙容器處理的過程。

紙容器回收處理流程

紙容器為了要盛裝飲料或者有湯汁的食物，都是採取複合材質，其中，「紙」用來成型，「塑膠膜」用來防水、黏貼各層，「鋁箔」則用來隔絕光線。紙容器回收處理的困難點就在於此，為了讓這些材料都可以回收再利用，必須經過多道工序和技術，把各層分離，將各類原料分離出來。

連泰公司每月處理量約2,500公噸，飲料包（包括：紙盒包和鋁箔包）的部分大約1,300公噸，紙餐具大約1,200公噸。連泰公司的設備，每月的處理量其實可以達到一個月3,500公噸。連泰公司連大鈞先生說明，廢紙容器的處理流程：廢紙容器進廠之後，必須先通過環保署委託的第三方公正機構做稽核認證。接著會使用大型機具卸載、人工解包，再運送到水力散漿區，透過「水力散漿」分離紙漿跟塑膠薄膜，接著會進入「浮力分選」、「鋁塑分離」，分選出塑膠薄膜跟鋁箔材質。塑膠在回收處理過程中會經過三道清洗程序，最後再將清洗乾淨的塑膠薄膜脫水後，才能送到造粒機進行造粒。經過這些程序，紙製便當盒、紙杯上的塑膠薄膜，就變成了一顆一顆的塑膠粒，後續再經過塑膠射出等製程，製作成各種用品。

圖說：連泰公司的紙容器處理流程。圖／連泰公司提供

圖說：紙容器回收需要經過多道流程，連泰公司的處理設備，占地廣大。攝／游伊甄

連泰公司在利樂公司的輔導和協助下，從國外導入廢紙容器處理技術，為了克服不同材質的專業問題，除了仰賴造紙時期所累積的人才和經驗，也進行多項產學合作實驗，一步步改良，完成這套適合臺灣的廢紙容器處理機制。

技術之外，環保署致力於回收推廣，並且建立補貼政策也是幕後的重要推手。連大鈞表示，連泰公司整套的處理技術可以說是在環保署、生產廠商、回收商以及再利用廠多方合作之下完成。

圖說：圖片是經過第一道浮力分選出來的塑膠膜。攝／游伊甄

資源循環再利用

使用過的飲料包、紙餐具經過多道程序回收處理，最終產生哪些可以再利用的物質呢？連大鈞先生表示，產生的紙漿可以做為各類工業用紙的原料，也可以做成擦手紙。回收紙漿製擦手紙在歐美市場相當普遍，但是目前臺灣民眾的接受度並不高。另外，塑膠粒可用為各類射出級塑膠粒的替代原料或是色母。鋁箔則做為污水處理劑，用於廠內的污水處理。廢水污泥所生成的可燃氣，可以作為燃料，用來發電。污泥氣化後的飛灰則可以製成防火磚等防火建材。

「只要擺對位置，這些都是資源，不是垃圾」，連泰公司秉持物盡其用的精神，為每種廢棄物找到再利用的管道。

圖說：這是紙容器經過水力散漿之後，處理而成的紙漿。攝／游伊甄

目前臺灣紙餐具的塑膠模成分有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）兩種，目前沒辦法分類，兩種塑膠膜混雜的情況，會讓塑膠粒的品質變差，回收用途受到限制。這是連泰公司目前所遭遇的困難，他們也積極地和大專校院進行產學合作，希望研發出應對的方案。

連泰公司堅守環保的行列，不斷努力。他們需要你我的舉手之勞，共同努力。下次用完紙容器，記得簡易清洗或擦拭後堆疊起來，以廢紙容器類回收，不僅可以防止蚊蠅孳生、節省空間，更可以為資源循環助一臂之力。