我們這代人三生有幸，目睹國破黨危新帝制

全國人大開會，民建聯煞有介事提案，要求在大灣區撥地建「香港村」，讓香港人回去居住，又能照顧港式生活需要云云。有電台聽眾問：「香港村」上網要不要翻牆？能否讀香港報紙？能否用whatsapp？

一語中的。

預算案撥錢推動本地學生多到內地交流，殊不知莘莘學子過關後，體驗國情第一課，就是網路長城的威力，機不離手的年輕一代，發現社交平台通訊軟體全封鎖，踏入祖國懷抱，深刻體會老大哥如何掩人耳目，什麼宏偉高鐵美麗新世界都是假。

習大帝修憲，永續連任。黨的喉舌說，修憲「體現人民意志」，得到「在許多地區、部門和廣大黨員幹部群眾一致呼籲」。大會上宣讀修憲說明的人大秘書長王晨講完一段，更放下稿紙拍掌，拍得響亮，拍到最後。「群眾一致呼籲」如何體現？他們如何擁護？滅聲就是王道，把所有反對與異見封殺，剩下就是歌頌的回聲。

微博新一波審查，「稱帝」不能說，「袁世凱」歷史不能講，就連沒有前文後理寫「我反對」三字都被封殺。若然修憲後的「新型政黨制度」，真的如《人民日報》評論文章所形容，是「對人類政治文明重大貢獻」，為何不讓人民自由發表意見；既如此高大自信，有什麼好害怕。《1984》的荒謬成為日常，人民大會堂掌聲與頌歌吵耳，只剩一片喧囂的寂靜。

微博上有一個被刪掉的留言說：乾脆把整個國務院與政府都廢掉算了，反正黨管一切，還要政府來幹什麼？

不止黨媒姓黨、槍炮也姓黨、各級國家機構要「堅持黨的全面領導」。大規模機構改革與部門整合，懂得玩政治的人都深明，大規模重組，部門有生有死，官員大換位，正是當權者破格提升親信，或明正言順去除眼中釘的有效手段。新設監察委，做得好固然可以反貪，但若非真正獨立公正及受充分監督下行事，就變成新時代新帝制下的東廠，橫行無忌的超級權力機構。

然而，黨內黨外異見聲音已消滅，公民社會壓得粉碎，維權律師消失無蹤，媒體全部姓黨。一切本來已經微弱的制衡消失殆盡，時光倒流。

人大秘書長明言，取消國家主席任期限制是為了「有利維護以中共總書記習近平為核心的黨中央權威和統一領導」。「統一領導」四字，鄧小平就明確反對過，1978年12月，文化大革命十年浩劫後痛定思痛，鄧說「黨的一元化領導，往往因此變成了個人領導」「加強黨的領導，變成了黨去包辦一切、干預一切；實行一元化領導，變成了黨政不分、以黨代政；堅持中央的統一領導，變成了『一切統一口徑』」

國已破，只剩黨；黨亦危危乎，只集權一人。我們這代人三生有幸，目睹歷史大倒退，有生之年，將親睹一眾奴才頌揚習帝之治堪比堯舜，說不定重金投資生物科技，研究長生不老有成，真箇千秋萬世，萬歲萬歲萬萬歲；也說不定，日後權力交替鬥得你死我活，喉舌會說，那叫禪讓。

本文原刊於明報專欄《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎