《英國製造》：英國兩世紀的經濟成就，中國短短20年就超越了

文：伊凡・戴維斯（Evan Davis）

就在即將進入千禧年之前，我注意到有奇妙的事情發生了。

製造產品變得好便宜，不管是在電器行、DIY 貨架上、服飾店或是禮品店，你都會發覺，價格好像非常低。我那時正在考慮把一條舊棉被送洗，但我的伴侶卻不經意地說，買一條新的還比較便宜。他說對了！Argos店裡賣的新棉被——雖然是合成纖維的——一條只要10英鎊（合新台幣約386元），但是在倫敦乾洗一條棉被，至少需要25英鎊（合新台幣約965元）。

接著我在報上看到新聞，說英國的竊盜率降低了，但不是因為警察人數增加，而是因為耐用消費品降價。現在買台全新、合法的DVD錄放影機只要20英鎊（合新台幣約772元），哪個竊賊還大費周章去偷二手的？

我和一個朋友走在國王路（King’s Road）上，忽然看到有家商店在賣鞋，一雙只要五英鎊（合新台幣約193元），簡直便宜得出奇，尤其我們剛剛才在隔壁的星巴克（Starbucks），花了差不多同等的價錢喝咖啡。我感到非常不可思議，一杯咖啡竟然可以和一雙鞋同價！但後來我才發現，原來這雙鞋是潮流的一部分，因為在Asda超市，一條牛仔褲也是賣五英鎊。

那個聖誕節，我哥哥說起孩子們將會收到一大堆禮物，倒不是因為他今年特別慷慨，而是因為玩具變得好廉價，以往常相同的預算就可以買到多更多的東西。我那時也正納悶，家家戶戶開始蔓延、幾乎氾濫成災的聖誕燈火，是否也因賤價所致呢？

隨著時間逝去，製造物品的價格會發生逐漸下降的長遠趨勢，但目前這個現象過於極端，顯然有什麼事情在發生，而且不只是生活中的小插曲，也反映在通貨膨脹的詳細數字裡。某些特別的產品——尤其是衣服和鞋襪——開始降價：1996年下降，1997年回漲，但1998年又降，然後就一年、一年降到2010年；耐用消費品也從1998年開始降價，持續降到2010年。

從1987到1997年間，英國貨品價格的上升速度比整體價格緩慢，但是1997年後的十年之間，通貨膨脹率的分歧卻變得非常醒目：當貨品不斷下跌之際，服務業相對變得越來越昂貴。這解釋了為什麼服務項目如現泡咖啡和乾洗的價位，竟要比鞋子和新棉被都來得更高。

你或許覺得像棉被、乾洗這類小事，不足以代表英國經濟的整體走向，但這是誤解。直到1997年之前，貨物與服務價格之間的差異，不過就如鮑莫爾效應（Baumol's cost disease）而已，但1997年之後，兩個數字差距擴大的速度完全是另一回事，是由世上其他地方能夠低價組裝的物品所造成。尤其是在1990年代末期，中國的崛起，將全球製造產品的價格一律壓低，因此在昂貴的西方國家製造這些貨品，已變得不再有吸引力。

許多在中國崛起之前就已經明顯的趨勢，中國進入全球市場以後，即刻變本加厲，其結果便是製造業者失業率的快速上升，以及製造產業在英國整體經濟佔的比例急遽下降，變化之快是1997年之前未能想見的。

然而數據顯示，英國製造業的產量還是在上升，所以舊的趨勢仍然明顯。成長與衰落同時進行。值得注意的是，1997至2007年之間，從英國把工廠外移到中國的公司，在統計上仍被當成製造業來看待，即使這些公司在英國本地已經不從事任何製造工作了。也就是說，這些公司的僱員——例如管理階層和行銷業務——都被當成製造業工作者，而他們坐在辦公桌前的工作也被當成是製造業來計算。

十年之間，相當於每年失去一萬份製造業的工作，而在這段期間，英國的整體失業率並不算特別高。事實上，英國經濟吸引了很多國外來的勞動人口，都找得到相應的職位，超乎很多人的想像。

也因此對英國來說，這段時間的變遷速度之快令人咋舌，而變遷的時代，就是引起焦慮的時代，大家忍不住問：中國變成世界工廠以後，還有什麼東西是我們可以製造的呢？如果早在2007年之前，很多人已開始擔心英國在世界上所處的地位，那麼今天這個焦慮恐怕更要放大好幾倍，因為金融危機已經證明，我們所習慣的生活方式是無法長久維繫的。

雖然相對於大多數其他國家的人民，英國人對中國崛起並非特別擔憂，然而經濟權力由西方轉向東方的事實，無疑影響了住在西歐和美國的每一個人，傷害了我們的經濟與文化優越感。接下來，我們便該統觀一下工廠東移的現象了。

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在中國崛起之前與之後，大家對英國「去工業化」的焦慮感始終都有過度傾向。放大眼光來看，我們將工廠移向中國，並非因為他們已經變得比我們更好，而是因為一直到目前為止，中國的經濟還遠遠落在後面，其他的經濟選項較少，於是將製造業轉往中國，使我們能夠將資源運用在產值更高的活動上。

因為我們太容易被中國的進展震懾住，且容我進一步說明。1983年，也就是屬於中國的工業革命剛展開之初，中國人民的平均所得只相當於英國人在1700年——即英國的工業革命起步之前——的平均所得。中國的表現驚人之處，在於自1983年後的這20年裡，中國造就了英國以兩世紀所達到的成績；易言之，中國工業化的進程，十倍於我們的速度。

這是因為中國比我們更精於操作嗎？抑或中國找到了製造業的祕訣，是世上其他國家都未曾發掘的？當然不是。今日中國比起18世紀的英國有一個強大的優勢：中國並不需要發明工業化的概念，只需要改進即可。

中國的企業模式相對簡單：從生產的過程中學習。他們為西方客源產製物品，回報之一便是他們有機會學習西方如何從事製造的過程。產品設計與成本設備暫時都是進口而來，但當中國學會成功為西方製造貨物之後，便可採取這個模式為自己所用。

由外面觀察中國的成功，很容易令人自嘆弗如，歷史中已有諸多類似經驗，例如1980年代間，美國對日本的經濟強勢大感焦心；19世紀時，英國對德國的工業化也至為憂慮。當我們發現中國經濟成長的速率如此驚人時，格外容易感覺惶惑不安，因為我們看到，中國自1997年後的十年之間，每年的成長率都有10％左右，冥冥中便也以為這個國家將會以同樣的速度無止盡地發展下去。

這種想法是很自然的，卻也因此導致了駭人的推論：中國目前的人均國內生產總值約為英國的七分之一，設想從現在起，中國的經濟發展不斷以每年10％的速度提升，那麼25年之後，即將超越英國，而且再過另一個25年，便將成為我們的五倍。

數字幻想的推論，足以令人頭暈目眩，例如從蝌蚪的成長速度做推論，不消多久就能想像牠長成一隻大鯨魚。可見在現實生活中，推論非常容易誤導。誠然，一個特殊的潮流有可能持續很久，但更常見的狀況是，一個特殊潮流就是一種特例，或者無法長久維繫而在某個時間點開始倒退，或者曇花一現之後逐漸消聲匿跡。

中國不可能永遠以10％——甚至8％——的速度每年成長，當它越接近西方國家的生活水準之後，成長就會越加困難；因為它需要開始發明自己的成長，而不再只是撿現成已有的發明去應用。當中國和英國一般富裕的時候，中國無疑也會和英國一樣精熟於創新與發明，但相對於目前的經驗，它也將發現進入創新、發明的階段後，是多麼痛苦又緩慢的過程。

因此，對於中國過去十幾二十年的快速成長，應該視為起始點相對低落的反映，當他們的人均國內生產總值達到我們的水平時，必然也將面臨與我們類似的困擾。

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書籍介紹

本文摘錄自《英國製造：國家如何維繫經濟命脈》，立緒文化

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作者：伊凡・戴維斯（Evan Davis）

譯者：蔡明燁

當經濟不斷受挫之際，市場上很少出現正面的經濟觀。產業外移、房市泡沫、物價齊漲，薪資水平卻長期低迷甚至倒退，除了籠統歸因大環境不景氣之外，人們也開始質疑自己究竟能夠產製或銷售什麼有價值的東西，而未來的經濟又該走向何方？

他山之石，可以攻錯，在思考我們國家的產業發展時，或許可以看看英國如何度過金融海嘯，重新調整經濟體質，站穩腳步迎向國際新局的例子。而隨著篇章開展，讀者亦能逐漸將書中分析套用在台灣的經濟發展上，當在面對國內經濟轉型的各種挑戰時，不再如無頭蒼蠅般惶惶不安。

作者伊凡・戴維斯為英國經濟學者，也是長期深入觀察當地產業的財經記者，書中對英國經濟的分析採取正向樂觀的論點，但絕不盲目，而是就事論事，從嚴謹的數據與比較分析中得出持平而論的根據，並做出有力的提醒和檢討，目的是要說服讀者，一個正常開放國家的謀生實力，其實比我們所想像中要強得多。

本書為 BBC 電視頻道紀錄片《英國製造》的同名出版品，作者透過實地踏訪各國的產業案例，釐清過去英國到底做錯了什麼，又做對了什麼，好讓英國能夠在世界上立足。此外，透過了解英國現代經濟的發展趨勢，也能對工業化發展產生較宏觀的認知，從而不斷自我調整以適應變遷中的環境，正面迎向來自新興經濟體的挑戰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航