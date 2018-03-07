盡信民調，不如補強民調

作者：余固台（台大研究生）

民意調查已經成為民主政治中不可或缺的一環，從施政滿意度、選舉當選機率、甚至到各政黨的初選，都常以「全民調」的形式來進行。然而最近這幾年，民意調查已經開始受到越來越多人的質疑，民調結果與實際結果的誤差也越來越大。

首先是抽樣方式的誤差。由於目前各大民調機構所進行的電腦輔助電話訪問系統（CATI）抽樣調查，還是以市內電話為樣本進行隨機抽樣，因此只有接得到電話的民眾（通常為長者）才被統計在民調當中，上班或只使用手機的年輕人無法接到電話，造成意向在民調中無法估測。在世代之間的認知有所落差的情況下，民調結果與實際結果的差距便越來越大，遠的從2014年縣市長選舉，事前評估朱立倫十拿九穩大勝游錫堃，最後卻只小贏三萬票，國民黨意料之外的大崩盤；近的如英國脫歐公投，事前民調總顯示英國會留歐，結果卻出人意表的脫歐，都是明顯的例子。

其次是機構效應的誤差，明明是相同議題，在不同機構所進行的民調結果，亦有可能產生不同。例如《中國時報》與《自由時報》，即使針對同一件議題，也可能出現南轅北轍的民調結果；更有甚者，某些機構所進行的民調，實際是為了某些特定政黨保駕護航。君不見「台灣世代智庫」或「美麗島電子報」，一向被認為親綠；「台灣競爭力論壇」，一向被認為親藍。如此產生的民調又有什麼參考價值？或許就只是為了操作輿論，影響真正的民意罷了。

諷刺的是，這些機構效應的民調常還被有心人士刻意操作，國民黨台中初選時林佳龍與綠營屢屢做些策略性民調，結果盧秀燕還刻意引述這些民調，標榜完勝江啟臣，這就是一種理性抉擇之下的另類賽局，結果當然不言而喻。

最後是民意與真實之間的落差：民調不僅可以操作民意，現在還可能操作候選人。

由於已經有政黨將「全民調」納入初選機制中，而且沒有有效的誠信機制，使得不同政黨傾向的民眾，可以透過支持對方陣營較弱的候選人，讓他在初選中勝出，進而讓己方陣營取得有利地位。君不見當初國民黨總統選舉，獨派人士跟PTT網友在網路上號召「堅定挺柱」，讓洪秀柱「破磚」成功，但在初選過後實際民意卻直直落，最終落得「換柱」、國民黨空前大敗的下場？

民調對民主政治的影響越來越大，有心人士也越來越透過民調來影響政治，我們更應該養成對民調的批判與識讀能力。對於輕信民調，將「全民調」納入初選機制、甚至是初選機制唯一標準的政黨來說，能不慎乎？

Photo Credit: AP/達志影像

每個政黨的文化有所不同，採用民調制度時決策者必須謹慎思考，民進黨當初採用全民調是為了解決人頭黨員的「必然之惡」，因為在剛解嚴的那個年代，民進黨唯有透過人頭黨員模式才能快速發展基層組織，其後也需靠全民調的制度解決諸多相關弊病。當民進黨採用全民調行之久遠後，已經高度制度化並且成為為黨員共識，甚至綠營支持者還有餘力進到國民黨初選的場，操作「挑對手」的策略。

相形之下，國民黨本來本身就擁有傳統的基層組織，其政治文化屬性較為保守，成員不太願意表達政治傾向。當民調用取樣抽到都是年齡層偏高的支持者，再加上綠營選民干擾，民調的信度與效度必然產生偏誤，為避免初選屢屢重蹈過往的各種覆轍，適時恢復部分的黨員投票、設定排綠機制以及針對年輕選民進行加權，都是可行的補救辦法，值得謹慎思考。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航