《英國製造》：防止盜版音樂，跟保護笑話版權一樣困難

英國在技術與科學上的世界排名很高,在品牌和廣告領域表現不凡,並稱得上是全球創意產業方面的佼佼者——這些都應該讓我們感到高興才對,因為它們都是優良的產業,而且利潤豐厚。不過在我們過於洋洋得意,或者為了我們的聰明才智而驕矜自喜之前,我們必須知道,倚賴腦力賺錢的國家是相當脆弱的,因為我們還是要在這個物質世界穿衣吃飯。

製造汽車或種植小麥,本質上跟產生創意有很大的差別——一個點子並不像物質產品的獨有性,是很容易被分享、複製和盜用的。因此在這裡,我們要對智慧財產做個簡要的巡禮,了解一下當我們的國家企圖透過製造思想而非產物來謀生時,對我們的公司、經濟與社會究竟具有什麼意涵?

首先可以思考一下,為什麼我們不拿構想,而是要拿具體的物質當聖誕禮物呢?試試看小孩子會有什麼反應,我猜他們對抽象的概念不會太興奮吧?小朋友直覺地馬上就知道智慧財產和物質財產的區別——就前者而言,你把點子告訴他們之後,雖然他們就擁有了這個點子,卻不屬於他們專有。一份禮物象徵著透過一種犧牲而做出的具象承諾或寵愛,點子卻無法如此,因為我可以同時把這個點子給很多人,而且點子不花錢,我完全沒有犧牲,不像買一雙襪子。

再舉個例子,你會寧可聽到自己正值青春期的女兒做出什麼告白——從店裡偷一條巧克力棒?還是非法下載一首歌曲?無論音樂界怎樣極力告訴我們,非法下載是竊盜行為,很多人還是很難將兩者劃上等號,因為具象財產的失去很容易理解,但音樂被非法下載之後,抽象的智慧財產感覺上還是非常完整,產權持有人好像並沒有損失。

如果智慧財產與物質財產在施與受上有如此差異,它們在買賣上也同樣有很大的區別。

試想如果我要把一個點子賣給你,我便必須告訴你內容,你才能決定要不要買,但是我一旦告訴你內容,你可能也就不需要向我購買了,因為你已經獲得了這個點子。一個點子一旦給出去了,就不能再收回或拿走,基於這些特質,要說服人們花錢買點子,讓他們彷彿心甘情願花錢去買真實的物件一般,非常困難,因為很難釐清究竟是為了什麼而付費。況且,即使你真的付錢買了我的點子,我也很難禁止你不去轉售我的點子,從我的智慧勞動裡獲取你的利潤。

當一個想法被說清楚後,幾乎不需要任何花費就可以被輕易複製,這是最基本的難處;一個點子如果被記錄下來、拍成影片、印刷出去,或者對外解說,立刻就失去它的獨佔性。智慧財產中的「財產」兩個字,只是象徵性的說法,我們創造專利法、版權法、商標法,目的是想讓智慧財產變得比較接近真實財產,讓擁有權的釐清變得比較容易,但實際上還是不那麼簡單。

我們可以舉一個例子來了解這些問題:笑話——這是一個沒有受到智慧財產保障的領域。當某人創造了一個好笑的笑話之後,可以像野火那樣快速蔓延開來,很多人都會從中獲得樂趣,可是這個笑話的原始創作者,卻不會收到任何金錢上的報酬,也不會得到笑話「作者」身分的認定。

經濟學家會擔心此一現象:如果完全沒有酬勞的話,將來還有誰願意創造笑話呢?所幸他們的憂慮並未成真,業餘和專業的喜劇演員仍然存在,而且他們偶爾還是會獲得相當大的報酬(雖然如果我們的世界演化到有一天,連聽重複的笑話都要付錢的時候,他們的報酬顯然會更加優渥)。

我想喜劇演員之能生存,主要是因為很多笑話其實是在於他們表演說笑話的方式,而非只是特定的笑點而已,所以喜劇演員能夠為他們的表演時間而收費。但儘管如此,有些習於創造大量笑話的喜劇演員,畢竟仍經常活在素材被盜用的恐懼之中。

相較於以說故事為表演基礎的同業,那些以大量而快速單句笑話為表演內容的喜劇演員,所承擔的風險就特別高,例如提姆.范恩(Tim Vine),有一陣子有封電子郵件瘋狂流傳,裡面引用了很多他的笑話,可是郵件裡卻說這些笑話的原始創作者是已經過世的老喜劇演員湯米.古柏(Tommy Cooper),結果范恩反而被不知情的人說他抄襲前人的老笑話。

2009年,丹.安多波爾斯基(Dan Antopolski)的單句笑話,贏得了當年愛丁堡邊緣劇場(Edinburgh Fringe)的最好笑笑話獎,結果幾週之內,這個笑話就被無數業餘的喜劇演員在自己的表演中借用,甚至還被印製在T恤衫上,但沒有人註明安多波爾斯基為原作者,他也沒有收到任何版權費。

Photo Credit:Reuters/達志影像

過去幾年來,英國喜劇界對笑話著作權的態度已經開始產生變化,但主流派(mainstream)和異質派(alternative)涇渭分明。

異質派喜劇演員史都華.李(Steward Lee)在其著作《我如何逃避某種特定命運》(How I Escaped My Certain Fate)書中指出:「傳統上,主流派喜劇表演對素材不是很珍惜,不像異質派的同行那樣。對主流派喜劇演員來說,笑話只是笑話,猶如風和雨的自然現象,不受抽象的擁有權概念所限制。」史都華.李跟其他很多喜劇演員一樣,曾利用他們的幽默技巧對剽竊素材的人做出報復:主流派喜劇演員喬.派斯瓜立(Joe Pasquale)曾「借用」了另一位喜劇演員麥可.雷德蒙(Michael Redmond)的笑話,史都華大不以為然,就在他的電視節目《90年代喜劇演員》(’90s Comedian)表演中,詳細談論了事情的來龍去脈,然後講了一個精心營造的笑話,是喬.派斯瓜立不可能盜用的。

就像兒童電視節目《大野人》(The Mighty Boosh),對早餐食品糖泡芙(Sugar Puffs)在廣告中抄襲了他們的部分橋段深感不滿,於是就在他們的舞台表演中,故意加上了一個情節殺死蜂蜜怪獸(Honey Monster)——即糖泡芙品牌所使用的吉祥物——做為報復。

相較於喜劇演員的缺乏保障,有些智慧財產的保護極為頑強,例如〈生日快樂歌〉(Happy Birthday to You),是《金氏世界紀錄》(Guinness Book of Record)中最多人認得的英文歌曲,曲子始於19世紀末期美國肯塔基州(Kentucky)的一家幼稚園,兩位希爾姊妹(Mildred J. Hill & Patty Smith Hill)寫了一首〈大家早安歌〉(Good Morning to All),在一日之始迎接來上課的小朋友們。這首歌在1893年被收錄在童歌選輯《幼稚園之歌的故事》(Song Stories for the Kindergarten)出版,後來有人把歌詞改寫成生日快樂歌,但已經沒有人知道是誰在何時修改。

1935年,芝加哥(Chicago)克萊頓.山米出版公司(Clayton E. Summy Publishing Company)將〈生日快樂歌〉的版權註冊在第三位希爾姊妹——潔西卡(Jessica)——名下;潔西卡在法庭上成功證明了〈生日快樂歌〉和〈大家早安歌〉之間的相似之處。山米公司後來在1970年代被樺樹有限公司(Birch Tree Limited)蒐購,而樺樹公司又在1990年代被華納.查伯爾(Warner Chappell)兼併,今天,〈生日快樂歌〉的版權屬於一個叫山米.伯爾恰德音樂(Summy Birchard Music)的部門。

這首歌的版權非常嚴格,據估計每年可賺進200萬美元(合新台幣約6,365萬元)的版權費。2003年,華納.查伯爾向紀錄片《公司》(The Corporation)收取了一萬美金(合新台幣約32萬元)的版權費,才允許他們在片中播放〈生日快樂歌〉。這是為什麼我們很少在各種電影裡聽見這首歌的原因,導演們通常寧可選擇沒有版權問題的另一首歌代替——〈他是個快樂好傢伙〉(For He’s A Jolly Good Fellow)。對未來的新進導演們來說,好消息是版權有年限,〈生日快樂歌〉的歐洲版權在2016年到期了(希爾大姊Mildred過世滿百年),美國版權則要到2030年才會期滿。

不過〈生日快樂歌〉屬於特例,比較常見的狀況是智慧勞動者必須掙扎奮鬥,才能保有自己的智慧財產。當然,在真實的商業世界裡,很少有任何一個念頭是可以獨立存在的,就像笑話往往還是得透過喜劇演員的表演才有娛樂效果,再聰明的點子,最好也是要透過某種具象的傳達——一本書、一張唱片、一顆藥丸或一項高科技裝備等——這些都是能用對物質產品的傳統保護手法來做交易的形式,然而這種保護的價值是相對小的,因為真正重要的核心價值是產品背後的聰明才智。

如果你覺得這些聽起來都過於抽象,不妨想想那些銷售報紙、音樂、化學製藥、或者流行物件的行業,如何保護他們的智慧財產,一直都是這些產業非常重要的環節,尤其數位複製的技術,幾乎已經可以將物質組成化整為零的今天,保護智慧財產更是這些產業最棘手的挑戰。

盜版對音樂產業來說,一直都是個令人頭疼的問題:在1980年代期間,空白錄音帶的盛行導致業界推出一場運動,宣稱「在家私錄殺死音樂」(Home Taping is Killing Music)。和今天唱片公司所面對非法下載的風起雲湧,過去消費者在家裡用空白錄音帶錄製音樂的行徑,簡直像一段太平歲月;現在要保護音樂,幾乎跟保護笑話一樣困難。

2010年,環球公司(Universal)——世上最大的音樂公司——數位部門副董事長法蘭西斯.基凌(Francis Keeling)坦承,這場仗基本上已經打輸了:「你可以防止盜版嗎?不可能。」基凌在一個音樂會議上說。「我們在有些市場,例如西班牙與義大利,大家會說:『你買音樂?可以免費下載,幹嘛花錢買呢?』」在像西班牙這樣的國家來說,這種態度對當地音樂的負面影響相當可怕。2005至2010年之間,西班牙歌手/音樂家的唱片銷售量下滑了六五%,導致唱片公司轉而把心力投資在英文歌手/音樂家身上,因為他們有較大的國際吸引力,其結果是讓西班牙(及其他情況類似的國家)慢慢變成了「文化沙漠」——借用另一個音樂製作人的說法。

