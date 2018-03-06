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「必比登」不等於「星星級」，米其林推薦36間台灣美食你吃過幾個？
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隨著米其林公布「必比登推介」名單，台灣網友好高興終於在台灣也能吃到米其林了！不過「必比登推介」，其實不等於米其林星星。
（中央社）台北米其林指南發布前一週，米其林今率先公布榮獲「必比登推介」的美食餐廳，有36家店家及餐廳入選，其中10家來自夜市，包含陳董藥燉排骨、施老闆麻辣臭豆腐等。
「台北米其林指南」將於14日出刊，在出刊前一週，米其林官方今天率先公布「必比登推介」美食餐廳名單，「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，代表這些餐廳供應物超所值的美味佳餚。
首屆台北「必比登推介」名單涵蓋了36間餐廳和店家，除了台式餐館、牛肉麵這些台式料理以外，也有10家夜市小吃入選。
入選美食分別為：
牛肉麵
- 永康牛肉麵
- 牛店精燉牛肉麵
- 劉山東牛肉麵
- 林東芳牛肉麵
- 廖家牛肉麵
- 老山東牛肉家常麵店
- 建宏牛肉麵
- 清真中國牛肉麵食館
台式餐廳
- 茂園
- 美麗餐廳
- My灶
- 我家小廚房
- 雙月食品
夜市小吃
- 陳董藥燉排骨（饒河夜市）
- 福州世祖胡椒餅（饒河夜市）
- 施老闆麻辣臭豆腐（饒河夜市）
- 阿男麻油雞（南機場夜市）
- 臭老闆現蒸臭豆腐（南機場夜市）
- 劉芋仔（寧夏夜市）
- 豬肝榮仔（寧夏夜市）
- 梁記滷味（臨江街夜市）
- 駱記小炒（臨江街夜市）
- 海友十全排骨（士林夜市）
點心類
- 杭州小籠湯包
- 阜杭豆漿
異國料理
- 點水樓（松山）江浙菜
- 鼎泰豐（信義）滬菜
- 好公道金雞園 滬菜
- 濱松屋 日本菜
- 想想廚房 印度菜
- 彭家園 粵菜
- 醉楓園小館 粵菜
- 宋廚菜館 京菜
- 北平陶然亭 京菜
- 祥和蔬食 素菜
- 一號糧倉 創新料理
米其林美食地圖
《米其林指南》國際總監米高·艾利斯（Michael ELLIS）表示，米其林的評審員深入挖掘台北各式各樣的美食風貌，其中也包含了當地的特色佳餚，例如牛肉麵、豬腳、花枝丸等等，全都是味美價廉的餐點。
另外，必比登也收錄了夜市的風味小吃，包括了健康養生的麻油雞、豬肝/豬肚湯、雞雜滷味、海帶、鴨翅，甚至還有一間供應素食臭豆腐的店家。
夜市小吃可比江振誠？「必比登推介」不等於「星星」級餐廳
隨著米其林公布「必比登推介」名單，台灣網友好高興終於在台灣也能吃到米其林了。不過「必比登推介」，其實不等於米其林星星。
《蘋果日報》報導，米其林共分為兩個層級︰星級評等及一般評等。
「星級評等」是最廣為人知的「米其林星星」，分1顆星、2顆星、3顆星3種星級，能獲得三顆星對餐廳來說便是至高榮耀。台灣廚師江振誠經營的法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」，於2016年新加坡米其林指南中就被評鑑為二星。
而「必比登推介」（Bib Gourmand），則屬於米其林的「一般評等」。「必比登推介」經常被錯認是摘星入圍名單，其實它是米其林為了滿足各類消費族群的需求，根據當地物價，推薦出最經濟實惠的美食。
在美食之都巴黎，必比登的門檻為36歐元（約台幣1300元），在紐約，登上「必比登」的餐廳，大概落在40塊美元（約台幣1171元），而在曼谷，則是1000泰銖（約台幣930元），「台北必比登推介」則是每人平均消費額約在新台幣1000元以下的店家。
米其林指出，多虧必比登，米其林評審員發現有越來越多餐飲家致力以中價位呈現正宗、高水準的餐飲體驗。
隨著餐廳和其他非餐館的美食界線日趨模糊，米其林也逐步調適。從2014年開始，它在愛爾蘭單獨列出了「美食酒吧」， 2016年香港和澳門指南，則介紹了著名街頭美食。
在《米其林指南法國2016》中，還出現了全新的「米其林餐盤」（ L’assiette），有這個標誌的餐館，代表其「口味尚佳」。
而無論是星星餐廳還是必比登，米其林所有的餐廳都會獲得「叉子和湯匙」的評分，作為餐廳整體舒適性和質量的主觀反映。排名從一到五，一個叉子和湯匙代表「舒適」，如果獲得五個，則代表「豪華」。
另外，米啟林也用「兩個銅板」的圖示，標示便宜的銅板美食，有此標誌的餐廳提供不超過20歐元的簡單餐飲（約台幣722元）。
新聞來源：
核稿編輯：羊正鈺