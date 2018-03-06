「必比登」不等於「星星級」，米其林推薦36間台灣美食你吃過幾個？

（中央社）台北米其林指南發布前一週，米其林今率先公布榮獲「必比登推介」的美食餐廳，有36家店家及餐廳入選，其中10家來自夜市，包含陳董藥燉排骨、施老闆麻辣臭豆腐等。



「台北米其林指南」將於14日出刊，在出刊前一週，米其林官方今天率先公布「必比登推介」美食餐廳名單，「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，代表這些餐廳供應物超所值的美味佳餚。



首屆台北「必比登推介」名單涵蓋了36間餐廳和店家，除了台式餐館、牛肉麵這些台式料理以外，也有10家夜市小吃入選。

入選美食分別為：

牛肉麵

永康牛肉麵 牛店精燉牛肉麵 劉山東牛肉麵 林東芳牛肉麵 廖家牛肉麵 老山東牛肉家常麵店 建宏牛肉麵 清真中國牛肉麵食館

台式餐廳

茂園 美麗餐廳 My灶 我家小廚房 雙月食品

Photo credit: 米其林官網

夜市小吃

陳董藥燉排骨（饒河夜市） 福州世祖胡椒餅（饒河夜市） 施老闆麻辣臭豆腐（饒河夜市） 阿男麻油雞（南機場夜市） 臭老闆現蒸臭豆腐（南機場夜市） 劉芋仔（寧夏夜市） 豬肝榮仔（寧夏夜市） 梁記滷味（臨江街夜市） 駱記小炒（臨江街夜市） 海友十全排骨（士林夜市）

點心類

杭州小籠湯包 阜杭豆漿

異國料理

點水樓（松山）江浙菜 鼎泰豐（信義）滬菜 好公道金雞園 滬菜 濱松屋 日本菜 想想廚房 印度菜 彭家園 粵菜 醉楓園小館 粵菜 宋廚菜館 京菜 北平陶然亭 京菜 祥和蔬食 素菜 一號糧倉 創新料理

米其林美食地圖

《米其林指南》國際總監米高·艾利斯（Michael ELLIS）表示，米其林的評審員深入挖掘台北各式各樣的美食風貌，其中也包含了當地的特色佳餚，例如牛肉麵、豬腳、花枝丸等等，全都是味美價廉的餐點。

另外，必比登也收錄了夜市的風味小吃，包括了健康養生的麻油雞、豬肝/豬肚湯、雞雜滷味、海帶、鴨翅，甚至還有一間供應素食臭豆腐的店家。

夜市小吃可比江振誠？「必比登推介」不等於「星星」級餐廳

隨著米其林公布「必比登推介」名單，台灣網友好高興終於在台灣也能吃到米其林了。不過「必比登推介」，其實不等於米其林星星。

《蘋果日報》報導，米其林共分為兩個層級︰星級評等及一般評等。



「星級評等」是最廣為人知的「米其林星星」，分1顆星、2顆星、3顆星3種星級，能獲得三顆星對餐廳來說便是至高榮耀。台灣廚師江振誠經營的法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」，於2016年新加坡米其林指南中就被評鑑為二星。

Photo credit: 米其林官網

而「必比登推介」（Bib Gourmand），則屬於米其林的「一般評等」。「必比登推介」經常被錯認是摘星入圍名單，其實它是米其林為了滿足各類消費族群的需求，根據當地物價，推薦出最經濟實惠的美食。

在美食之都巴黎，必比登的門檻為36歐元（約台幣1300元），在紐約，登上「必比登」的餐廳，大概落在40塊美元（約台幣1171元），而在曼谷，則是1000泰銖（約台幣930元），「台北必比登推介」則是每人平均消費額約在新台幣1000元以下的店家。

米其林指出，多虧必比登，米其林評審員發現有越來越多餐飲家致力以中價位呈現正宗、高水準的餐飲體驗。

Photo credit: 米其林官網

隨著餐廳和其他非餐館的美食界線日趨模糊，米其林也逐步調適。 從2014年開始，它 在愛爾蘭 單獨列出了「美食酒吧」， 2016年香港和澳門指南，則介紹了著名街頭美食。

在《米其林指南法國2016》中，還出現了全新的「米其林餐盤」（ L’assiette），有這個標誌的餐館，代表其「口味尚佳」。

Photo credit: 米其林官網

而無論是星星餐廳還是必比登，米其林所有的餐廳都會獲得「叉子和湯匙」的評分，作為餐廳整體舒適性和質量的主觀反映。排名從一到五，一個叉子和湯匙代表「舒適」，如果獲得五個，則代表「豪華」。

Photo credit: 米其林官網

另外，米啟林也用「兩個銅板」的圖示，標示便宜的銅板美食，有此標誌的餐廳提供不超過20歐元的簡單餐飲（約台幣722元）。

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核稿編輯：羊正鈺