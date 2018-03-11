海苔熊導讀《情緒陰影》：我是誰？一場穿越陰影的冒險之旅

文：海苔熊（科普心理暨愛情心理學家）

我是誰？一場穿越陰影的冒險之旅！

「與其當個完美的人，我更想當個完整的人。」榮格曾說。

「狀態好的時候追求完美，狀態不好的時候追求完整，這才是人生啊！」焦安溥（張懸）也說過。

問題是，到底怎麼樣才算完整？皓宜的這本《情緒陰影》，用四大類、共五十六個原型，帶我們一步一步來回答「完整」這個問題。

第一步，我們必須先回答：我是誰？

第一步：我是誰？

這是一個需要問自己一輩子的問題。心理學家很喜歡把人分成不同的類別，但人是很複雜的，不管怎麼分類，最後都會遇到一個問題：「會不會有些時候我呈現出來的是這個樣子，另一些時候呈現出來的是另外一個樣子？那麼，哪一個才是真正的我呢？」

多年前我問一位研究人格心理學的學者這個問題，記得那時候他給我的答案是：「雖然你有時候比較外向，有些時候比較內向，但如果你大部分的時候，意即你和大部分的人比較起來，你還是偏向外向的那一邊，我們就比較傾向於說你是一個外向的人。」

當年我剛接觸心理學，似懂非懂，但這幾年下來越想越不對勁。

什麼叫做「大部分的時候」？

「誰」是大部分的人？

某次整理我的研究資料時，看著躺在書櫃裡的那些人格量表，我心想：我心情好的時候，寫出來的可能是一種樣子的我；心情不好的時候，寫出來的可能又是另外一個我；弔詭的是，這些「我」之間可能是彼此互相排斥、矛盾的……

直到我開始接觸了榮格心理學才發現，其實，所有你呈現出來的樣子都是你，因為每個人本來就混雜著各種矛盾、複雜、正反兩極的面向。所以，重點不在於「你是誰」，而在於「你怎麼把這麼多複雜的自己進行整合」。

也因此，人格或原型的分類仍是必要的。這本書第一個層次的理解，就是藉由對各種原型的描述來了解自己。

有了初步的了解之後，接著，我們就能在人生不同的時刻思索第二個問題：我此時像誰？

第二步：我此時像誰？

這本書裡的原型看似複雜繁多，但當你仔細閱讀每一個原型，就可發現都蘊含了盈與缺、正面與反面、光明與陰影、優點與缺點等等。例如，獨立的人也有依賴的一面；耍廢的人也有勤奮的時候；老愛生氣責備的人，其實是為了求好心切；過度照顧他人的人，其實內心可能是嫉妒匱乏的……。而我們所要做的事情，就是在每天的生活中問自己：我現在像誰？現在我顯現的是哪一種原型？又有哪一些原型潛藏在情緒後面蠢蠢欲動？

我知道你可能覺得複雜，來給個「翻譯蒟蒻」好了：「現在的我，光明和黑暗的部分，分別是什麼？」

光明的一面：通常你可以活到這麼大歲數，勢必有自己的一套「生存之道」，而這也可能是你個性中光明或正向的一面。

黑暗的一面：不可諱言的，所有的光明都蘊含著黑暗（反之亦然），如果你假裝視而不見（眼睛業障重），這個潛藏的陰影就會一點一滴地吞噬你的生活、人際，甚至健康。

因此，在了解自己的路途上必須問的問題是：我的黑暗面是什麼？

什麼時候可以看到自己的陰影呢？通常在「別人惹到你」，或是激起你的情緒時。舉例來說，我有一個同事老愛「給我建議」，一下子要我在會議上不要太過度表現，一下子又想插手我經手的案子等等。幾次合作下來，我慢慢發現，或許現在主導他的是「療癒者」、「友伴」與「萬人迷」的原型，一方面他的過度關心已經越界了，二方面他又希望能夠拉攏我、得到我的支持，三方面又有一點嫉妒我（怕我表現太多而贏得老闆更多的寵愛）；每每跟他相處，我都覺得很累、很煩躁，但還是「無法讓自己不去注意」有關他的事情。怎麼會這樣呢，莫非我是「抖M」（受虐癖）？

後來我終於發現，我之所以這麼注意他，是因為那些原型其實也是我的陰影。這個勾起我情緒的人，就像是一面鏡子，讓我看到了原來我有些時候也會過度涉入別人的決定（療癒者的陰影）、害怕被別人取代（友伴的陰影），並且無時無刻不在渴望獲得別人的喜歡，恐懼有一天不再被看見（萬人迷的陰影）等等。

這些「陰影」看似負面，但許多時候也多虧了它們，我才能夠做一個稱職的領導者，幫助那些心靈需要照顧的人。

所以，這本書第二個層次的理解，就是試著去看見：不論此時此刻你被勾動的、所呈現出來的是哪一種原型，都可能有正反兩面，而這兩面，都有它獨特的功能。書裡每一個原型之後，都附有該原型的檢核自問，正是協助你去看見這些正面與反面的自己。

最後，我們要回答一開始「如何整合」的問題。

第三步：我如何平衡？

我曾看過一個廣告，廣告中的女主角因為長期壓抑自己的情緒，不論受委屈或生氣，她都強顏歡笑、都說「沒關係」——沒想到日子久了，她只剩下這個笑得很詭異的一號表情，就像是一只詭異的木偶娃娃。或許她本來是為了人際和諧而戴上微笑的假面具，可是戴久了，卻發現這個面具拔不下來了。

成為一個完整的人，就是不要只用一個面具在世界上生存。所謂的「平衡」，就是讓自己不同的人格原型都有出來透透氣的機會，讓那些光明面和陰影面，都可以被看見，都可以上舞台表演。

這本書第二到五章的最後，都附上兩個以上的書寫活動（如果購買圖卡套組，還有五十六張「原型圖卡」的互動遊戲），你可以試著在每一次的自我探索、與夥伴討論的過程當中，漸漸找到平衡光明與黑暗，讓每個原型都有機會出場的方法。

Photo Credit: 遠流出版提供

在原型的森林裡找回自己

研究自我的心理學家麥康諾（McConnell）等人指出，當你對自己的認識，以及在不同的人面前呈現出來的模樣越多元、複雜的時候（自我複雜度高，high self complexity），你就需要更多的掌控感（self-aspect control）。如果你的個性單純、人生簡單就算了；但若你是一個自我複雜度高的人，在高掌控感的情況下，你的憂鬱程度會比較少、壓力比較小、自尊心比較高、生活適應力較佳，也較少有生理症狀。

換句話說，在複雜的人生裡，你需要更了解自己；而《情緒陰影》這本書，將是自我探索的一個重要起點。

如果生命是一座森林，所謂的完整，就是能夠穿透自己如樹影般的陰影，然後看見，陰影的背面亦是光明。

附錄：海苔熊的閱讀筆記

Photo Credit: 遠流出版提供

Photo Credit: 遠流出版提供

Photo Credit: 遠流出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《情緒陰影：「心靈整合之父」榮格，帶你認識內在原型，享受情緒自由》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：許皓宜

當遇上無法真心擁抱的負面時刻——

看到朋友在臉書曬幸福照，你突然覺得心情低落，就把他封鎖了；

最討厭突然插隊超車的駕駛，總想按喇叭來表達不滿；

上台報告後，覺得台風不夠穩健的自己好糟糕，變得好沮喪；

進入一個陌生團體，身旁的人看起來又厲害又迷人，你開始害怕……

這些，都是「情緒陰影」！

「情緒陰影」，就是讓人在情感暴雨來襲時，常常找不到傘的窘境；是阻礙我們身心能量的「情結」所在，也是我們心靈深處的「雜質」。這些無法被自我所意識到的情感經驗，原來背後，暗藏著許多我們還不夠了解自己的地方。

所以，這本書要帶領你——覺察「情緒陰影」的存在，把它提取到意識層面反覆思考，轉化成正向的力量。

本書特色

榮格理論→諮商案例→覺察機制

56個原型人物的深刻剖析

10項自我探索的書寫練習

畫出你的情緒陰影面積

穿透情緒陰影，修復情感傷痕，找回你要的中性與自由。你會發現真正的自己，遠比你所知的還要豐富。

「只有不理解黑暗的人，才會恐懼夜晚。透過理解你內在的黑暗與神祕，你會變得簡單純粹。」——榮格

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航