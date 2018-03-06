南北韓元首將在4月會談，金正恩：和南韓共寫統一的歷史

出訪北韓的南韓總統特使團今（6）日回到南韓，帶回來歷史性的突破。南韓總統府晚間表示，兩韓最高元首將於4月底，在板門店和平之家舉行元首會晤。而北韓當局也表示，若能保證北韓的國家安全，北韓「沒有理由繼續保持核武」。

南韓青瓦臺國家安全室室長鄭義溶，日前率領南韓總統特使團造訪北韓，昨日還與北韓最高領導人金正恩共進晚餐。特使團於今天返回南韓。

《韓聯社》報導，鄭義溶在新聞發佈會上表示，經兩韓雙方商定，4月底將在邊境板門店的和平之家舉行第3次兩韓首腦會談，並將為此舉行工作會議，商討具體事宜。

鄭義溶表示，為緩解軍事緊張、加強密切協商，南北韓雙方決定開通首腦熱線，並將在第3次首腦會談前進行首次通話。北韓也表明，將實現半島「無核化」的意願，並提到如果對北韓軍事威脅消除、北韓的安全獲得保障，北韓就「沒有理由擁核」。北韓也透露，願意與開誠佈公地和美國為「無核化」磋商，並恢復與美關係。

北韓也承諾，南北韓對話期間，不會再進行核子試驗和導彈試射等挑釁行為，也表示北韓不會對南韓使用核子或傳統武器。

這樣的承諾，將會是南北韓國家元首超過10年再見面。也是金正恩上任以來，第一次接待南韓總統。

歷年南北韓元首見面會

2000年6月13日 - 15日：韓國總統金大中、北韓國防委員會委員長金正日，在北韓首都平壤進行會面，是兩韓分治55年後雙方領導人首次見面，並簽署《北南共同宣言》，同年金大中還因歷史性會面，獲得了諾貝爾和平獎。

Photo credit: Reuters/達志影像

2007年10月2日-4日：韓國總統盧武鉉、北韓國防委員會委員長金正日，在北韓首都平壤進行會面，其中盧武鉉以步行方式穿越兩韓國界的北緯38度線，會後簽署《北南關係發展與和平繁榮宣言》。

Photo credit: Reuters/達志影像

北韓自文在寅去年5月上任以來，已試射10發飛彈，更於2017年9月實施核試爆。然而在南韓邀請北韓參加2月的平昌冬奧之後，兩韓關係逐漸和緩。

《美聯社》報導，從平昌 冬奧、到金正恩近期舉辦奢華的晚宴款待南韓代表團，都顯出這個自信的政治家正在「轉型」，已和2017年被將領圍繞、慶祝他們最新導彈發射成功很不一樣。

報導指出，為了表明這樣的會議對他來說有多重要，金正恩在上個月還派了他的妹妹金與正到南韓，親自送交邀請函給文在寅。而她的訪問，也標誌著金家族的成員多年來首度穿越邊界。

《衛報》報導，北韓國家領導人金正恩表示， 他希望能大力推進與南韓的關係，並告訴南韓訪問團，他希望「寫出一個新的國家統一的歷史」。

北韓官方朝鮮中央通訊社報導，金正恩一再表示，北韓 堅持原則立場，堅定不移地推進南北關係，並在世界範圍內為國家統一，創造新的歷史。

雖然北韓當局多次宣布準備與美國官員交談，但美國總統川普一直抵制這些提議。美國 將繼續向北韓施壓，於周一（5日）宣布將針對北韓使用化學武器，進行新一輪象徵性制裁。 美國也曾表示，任何會談都必須是在北韓 放棄其核計劃和導彈計劃上，不過北韓則認為，武器是該國生存所必需。

報導指出，雖然目前還不確定金正恩的融冰之旅會到什麼程度（他不太可能拜訪首爾），不過他在上台之後，面對美國的威脅、中國的背離、俄國的漠不關心，北韓正開始逐漸向南韓靠攏。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺