【酷兒亞洲】直擊酷兒台灣：《回到初識的原點》、《屬於自己的舞台》

2017年5月，台灣法院宣布現行《民法》未保障同性婚姻自由平等，已屬「違憲」，台灣同性婚姻眼見只剩下「最後一哩路」。台灣的同志／酷兒歷史從白先勇筆下的「新公園」（即228公園）一路走到今天每年10月底的同志大遊行；短短的幾十年間，那些流過的眼淚，吼出的吶喊，走過的軌跡，以及所有的歷史記憶，形塑出了一個獨一無二的「酷兒台灣」。

2010年間的婚姻平權運動，無疑是台灣近代巨大的文化衝擊。解嚴之後的台灣同志，從暗黑的街角，一步步跨至公共領域。然而當同志從紅樓酒吧，凱道遊行，進一步企圖越入法律體制時，卻在台灣社會新舊世代，先進與保守，以及文化宗教之間，造成了重大的騷動甚至裂痕。紀錄片集《酷兒台灣》以這場文化巨變為起始，兩位主持人：夫夫之道里歐，以及《超級星光大道》的戴安娜，帶著年輕，新鮮，新世代的觀點，為2010世代的台灣同志留下紀錄。《回到初識的原點》的一開始，就是婚姻平權運動中「反方」的「叫囂」；從這場運動中正反兩方的聲音，尋找一個溝通。

Photo Credit：GagaOOLala同志電影線上看 《回到初識的原點》中反對同婚牧師 趙培芬

這片騷動看似水火不容，意見相左已經變成是敵方，而化解歧見畢竟是唯一的解套。我們看到了「婚姻平權小蜜蜂」像苦行增般走上街頭，冒著被謾罵的風險，努力地化解彼此差異；看到陳志豪牧師從一個反同的基督徒，漸漸地在基督教的教義下，了解，接受，並且支持同志；我們也看到上一輩的爺爺奶奶，談笑風生地說同性戀沒有關係啊！此外，我們也看到了反同基督徒的心聲以及他們的焦慮。

回到初識的原點吧！當你卸除了身上的性別，性取向，宗教文化等標籤；回到最初，大家也不過就是一個普通人！

沒什麼不一樣，更沒什麼敵我差異。這概念看似簡單，卻是婚姻平權運動上，一條艱鉅卻必須的路。回顧世界同運歷史，走在最前端的，永遠是最挑戰／挑釁意味的那群人，例如紐約石牆事件，愛爾蘭出格皇后，她們是最妖最酷，最顛覆的⋯⋯扮裝皇后，而在台灣，這一塊也沒有缺席過。

台灣的扮裝文化曾經在1990年代有過一個高峰，當時伴隨著茂盛的同運，夜店，舞曲文化，扮裝妖姬也大肆撒野；然而「正典」男同志形象蔚為主流之後；扮裝妖姬漸漸被邊緣化，扮裝妖姬的「不男不女」，也經常受到保守大眾的批評。

主流同志甚至排斥扮裝者，認為他／她們為同志染上了污名。然而，從身體進行解放，才是真正的勇敢與勇氣。《屬於自己的舞台》則帶領我們進入這群勇敢鬥士的世界。他們的勇於在公共空間，展現他們喜歡的身體樣貌，有時是覺得自在，覺得好玩。

有些扮裝者甚至是異男，然而當他們進行性別越界的時候，他們覺得驕傲自在，覺得被肯定，而且美得要死。

片中的扮裝妖姬們，或許我們曾在某個夜店，或大遊行的時候見到過，他們都在我們週遭的各個角落，扮演不同的身份，可能是工程師，可能是你的牙醫，或者幫你做飯糰的；而當她們濃妝驗抹的時候，才真正站上了屬於自己的舞台，真正地在做自己，做得很快樂。對於同志，快樂地做自己，永遠是終極目標。我們的社會在接受同志之前，必須先接受扮裝妖姬；而同志如果無法認同妖姬，是永遠不可能接受自己的。

責任編輯：游千慧

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