Kobe Bryant以動畫短片抱回小金人，他的下一個計畫是什麼？

文：ROCIO

老實和你們說，我發誓，拿奧斯卡的感覺比拿冠軍還棒!

在NBA奮鬥20個球季後，Kobe Bryant手戴五枚總冠軍戒指，於2016年風光退役。而今天，39歲的Kobe在第90屆奧斯卡頒獎典禮上，竟寫下令人瞠目的體育界歷史紀錄，以短片動畫《致親愛的籃球》（Dear Basketball）榮獲奧斯卡「最佳動畫短片獎」，笑納生平第一座小金人。

網友翻譯影片：Dear Basketball中文字幕

Kobe Bryant跳脫舒適圈，擔任這部5分鐘的動畫短片的男主角。短片中，Kobe親自配音，以低沉的嗓音、緩緩唸出他對籃球的「愛」。而這段5分鐘的獨白內容是源自Kobe退休時登載於Player’s Tribune的詩文。

除了Kobe讓人醉心的嗓音，短片畫面呈現了Kobe小時候對籃球的幻想，及長大後他身穿湖人隊球衣，展現灌籃英姿、閃身上籃，還有令人想念不已的跳投姿勢。當然，這部短片也記錄下他籃球生涯中的經典時刻：即使阿基里斯腱斷裂，仍咬牙回到場上。

我從小就以冠軍為目標，也很努力的為此奮鬥。但像這個（小金人）卻是我不曾預期的。很多人問我退休後要做什麼，我都和他們說我要想當作家，做個說故事的人。而現在我能在這裡（指得獎和接受訪問），這一切都太瘋狂了。

「瘋狂」的部分，或許也包括他去年在舞台上參與的表演：他和短片的配樂大師John Williams在舞台上進行現場表演。John Williams指揮管絃樂隊演奏，一旁的Kobe則像是獨奏者般，親身朗誦Dear Basketball的詩句：

Kobe獨有的「黑曼巴精神」使他在各領域得以不停燃燒生命，超越自我。不過，他在受訪中亦坦然訴說轉換跑道的經驗一點也不容易。對於那些正在或即將奉獻歲月給運動的後輩們，他分享了一些退休建言及指引。

「身為運動員很困難的是當你重新來過，你必須放下自負，然後⋯從頭開始。」

「你得重新當個初學者，學習各種最基本的事物。這就是最艱難的部分。」

「首先，我的建議是你必須找到真正喜歡的事情。」Kobe加重語氣「我每天起床後都等不及提筆寫作，也等不及進錄音室。」

「當你找到熱愛的事物，所有事情都變得有意義了。」

Kobe Bryant受訪影片：

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航