在重疊水域遭日本「水砲」追趕，漁業署：台灣漁船違反兩項規定

（中央社）

一名吳姓釣友在臉書指出，4日他搭乘「東半球28號」娛樂漁船出海，前往宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣點釣魚時，遭日本水產廳公務船追逐並以水砲攻擊，所幸海巡署艦艇隨即趕往馳援。

吳姓釣友5日受訪時說，4日凌晨約5時，他與10多名釣友搭乘「東半球28號」剛抵達釣點時，日本水產廳公務船就逐漸逼近，並先以麥克風廣播驅離，之後還企圖登上娛樂漁船，但因船長擔心被拘捕就拒絕駛離，想不到日本公務船在後追逐娛樂漁船約兩個小時後開始噴水，沿途還廣播「立即停船！立即停船！」最後海巡署巡護船抵達現場護漁後，日方公務船才離開。

吳姓釣友表示，過去只聽過台灣漁民在釣魚台附近作業時會被日方驅趕、扣押，想不到現在連在「黑水溝」海釣也被趕。

「東半球28號」李姓船東向中央社記者說，娛樂漁船當時沒有越界，日本公務船竟在台灣海域用強硬手段驅離，幾乎是侵門踏戶實在太過分；對於近日帶客人出海卻遭日方驅離，最後都只能立即返航，客人沒釣到只能退款，他粗估虧了新台幣10萬元，只能說「事情過了就算了，只要人船平安就好」。

蘇澳區漁會理事曾泰山5日受訪時說，目前蘇澳區漁會主要幹部正在日本與洽談台日漁業合作事宜，但日方近日居然在海上有這樣動作，實在太沒有誠意，也希望政府態度要硬起來，積極護漁。蘇澳區漁民們說，「黑水溝」當地常可釣到紅飛刀、長尾鳥等高經濟魚類，是知名釣點。

外交部5日也發表聲明，日方公務船對「東」船實施緊追，直至接近我國領海附近，外交部認為日本做法過當，已於5日中午同步在台北及東京向日方表達嚴正抗議。至於「東」船是否有越界作業行為，將由行政院農業委員會漁業署進行查證，外交部也已洽請日方提供具體事證。

漁業署5日說明，蘇澳籍東半球28號2月28日以特定漁業身分從蘇澳出港，3日上午在已談定的台日協議水域範圍外約10浬，遭日本水產廳追趕；東半球28號4日再度以娛樂漁船身分出港，上午7時位置雖有超過暫定執法線，但在與那國島西側的台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼12浬領海範圍，卻遭日方緊追並噴水干擾。

台日漁業會議前夕緊追台灣漁船，立委：討論重疊爭議水域

《中央社》報導，中國國民黨立法院黨團昨（6）日針對此事召開記者會，書記長李彥秀說，台灣漁船在合理的經濟海域遭到攻擊，外交部的態度是過於軟弱，而這件事發生在台日漁業談判前夕，這是否是日方給的下馬威？

李彥秀說，若得不到日方善意的說明，犧牲的是漁民的權益，接下來是不是可能犧牲國人的食安，進口日本核災食品？與會的國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，此事涉及主權及以及人民捕魚的權利，政府不可以低調、委曲求全，駐日代表謝長廷應提出強烈抗議，並要求日方保證，不能再發生類似事件。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，表達嚴正抗議，且要日方完整說明，這是最重要的；至於要求謝長廷回立法院備詢，這是立委的職權，她沒意見，但前提必須要先清楚知道日方的說明。

（中央社）中國國民黨立委江啟臣昨日下午在立法院會質詢時也表示，近日將召開台日漁業委員會議，這次事件發生地點剛好是重疊水域，日方一直不願與台灣談重疊爭議水域議題，會不會列入台日漁業委員會議議程？

外交部部長吳釗燮說，相關爭議的八重山水域，一定會在台日漁業委員會的議程上。江啟臣要求政府態度應該強硬，吳釗燮說，不是強硬不強硬的問題。江啟臣又要求政府態度不能軟弱，吳釗燮說，「我們從來沒有軟弱過」、「我們不會示弱」。

台灣日本關係協會秘書長張淑玲6日則在外交部例行新聞說明會受訪說，東半球28號案必須要區分3日與4日兩個部分，其中我國漁船4日絕未越界作業。國際法對實施緊追權有相關要件，包括漁船越界時是否正在從事捕釣行為等，如果條件都不見得成立，政府認為日方公務船就直接緊追台灣漁船到台灣領海外圍，是過當行為。

至於日方對台灣抗議的回應？張淑玲表示，在台北這邊，日方表達會呈報日本國內。媒體問及台日漁業委員會議部分，張淑玲表示，「會按照預定來舉行」，這次事件不影響會議舉行，政府也會盡力維護漁民權益。

漁業委員會議是否會討論到這次事件及台日漁業協議尚未涵蓋的範圍？張淑玲說，目前會議召開日期與議題「都還在籌備階段」。有爭議議題，包括漁船是否越界、違規作業都可能被討論。她說，漁業協議水域以外問題，台灣也希望與日本加強合作，但相關議題都還在討論，尚未確定。

《台日漁業協議》2013年簽署，日本漁民不滿日本政府未溝通就簽條約，反彈聲浪不停，我國與日方除了每年定期舉辦台日漁業協商委員會化解之外，也透過民間組織協調，解決漁民衝突。2016年3月，第五次台日漁業委員會舉行前，就有日本沖繩漁民向日本政府提交陳情書，要求修改《台日漁業協議》內容，限縮台灣漁民作業水域，禁止台灣漁船進入八重山群島北方海域。

漁業署：日方「噴水」執法過當，但東半球28號也違規

農委會漁業署署長黃鴻燕6日解釋，東半球28號漁船（以下簡稱東船）連續兩天被日本公務船緊追案，東船共觸犯相關規定的行為有兩個類型，但是對於日本公務船對東船噴水，認為雖可執法，然而噴水「太粗魯」，所以外交部已抗議執法過當。

Photo credit: 漁業署 漁業署官網提供的東半球28號漁船航跡圖

圖中有藍點的粉色路線，為東船近日引起爭議的兩趟航程航線。綠色實線內（約東經122度30分以東、東京126度以西、北緯24度49分以北），是台日漁業協議海域，台灣漁船經申請可自由進出。紅色虛線是台灣片面劃設的海巡執法線。

東船3月3日之所以被日方追逐，是因為回程時航行到協議海域之外。但3月4日的航程並未超越我方劃定的暫定執法線。

「東半球28號」近日引起爭議的航程共兩趟，一趟是3月1日～3日，順時針方向由蘇號出海再回台，第二趟是3月4日出海原路返回。

關於東船違規類型，漁業署表示，首先，東船的漁業執照為延繩釣漁業，在3月1～3日間進入台日漁業協議海域內及海域外作業捕魚，由於在此海域內作業必須事先申請核備，東船未經許可作業，已經違反《延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法》第3條規定。

他並說，3月3日在台日漁業協議海域之外作業（圖中綠色實線外），則因為位處雙邊主張的重疊經濟水域，加上超出政府劃設的暫定執法線（圖中紅色虛線），台灣漁船在這個水域作業也會惹出爭議。他說，東船以上違規情事，將研議核處收回漁業證照及其幹部船員執業證書一年以下或罰鍰。

其次，東船3月4日以娛樂漁船出港，黃鴻燕說，當天出海活動範圍距離台灣本島海岸37浬，已違反《娛樂漁業管理辦法》第21條第1項規定，即娛樂漁船活動區域要在台灣本島距岸30浬內的限制範圍，以及未配置足額的幹部船員，也要另案研議懲處。

此外，漁業署另表示，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，已在歷次的台日漁業委員會上向日方表達應儘速達成協商安排，漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。

《ETtoday》報導，當天在「東半球28號」的吳姓釣客在得知消息後在臉書上貼文，「我一直以為您是強者，結果……我錯了；我一直以為有公平正義，結果……我錯了。各位漁民朋友您們要團結 ！」並在下方留言中表示4日那天沒越界，「但不能超出我海域30這點，真的很不爽，不合理的法規。」

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核稿編輯：楊士範