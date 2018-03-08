為什麼糖尿病要做眼睛檢查？認識四種常見的糖尿病眼部併發症

「醫生，為什麼我要去做眼睛檢查？我的視力很好耶！」不知道糖友第一次拿到視網膜檢查單時是否有相同的疑惑：為什麼糖尿病要做眼睛檢查？兩者之間有關聯嗎？

根據調查，糖尿病有眼部病變的風險為正常人的25倍。在台灣，糖尿病的視網膜病變盛行率高達30-35%，相當於每三個糖友中有一人有視網膜病變；此外，糖尿病視網膜病變也是造成台灣中老年人失明最主要的原因。至於造成視網膜病變的原因是有哪些？糖友要如何預防視網膜惡化？一起來了解！

什麼是糖尿病視網膜病變？

要了解糖尿病視網膜病變前，我們先來認識視網膜。

人能用眼睛來看清楚影像，是光線透過眼角膜、瞳孔、水晶體、玻璃體等構造，一層一層的傳遞到視網膜後，視神經再將資訊傳到大腦中，才能成為影像。不過視網膜的分辨力並不是均勻分布的，在視網膜中央區域是視覺最敏感的部分稱為「黃斑部」，相較其他四周的區域，黃斑部的感光、辨色能力較差。

糖尿病視網膜病變，就是指視網膜組織受到傷害，使得眼睛視力受損、甚至導致失明的一種併發症。

為什麼會發生糖尿病視網膜病變？

糖尿病視網膜病變屬於小血管病變的一種，長期的高血糖狀態導致供給視網膜營養的小血管受損，造成硬性物質滲出（脂肪、組織液）、水腫、微動脈瘤、出血等現象，隨著病情可能會演變為微血管阻塞和視網膜缺血等，在這階段糖友可能還沒有感覺到視力有任何的問題，此階段稱為非增殖型糖尿病視網膜病變 （nonproliferative diabetic retinopathy, NPDR）。

另外，當視網膜小血管因為阻塞導致缺血、缺氧時，視網膜會生成新生小血管，此階段稱為增殖型糖尿病視網膜病變 （proliferative diabetic retinopathy, PDR）。

四種常見的糖尿病眼部併發症

當視網膜病變變嚴重時，會造成眼睛出現疾病的症狀，常見的眼部併發症有：

1. 眼球內出血

當眼部病變成為增殖性糖尿病視網膜病變時，視網膜會新生小血管，但這些小血管很脆弱，容易破裂，導致視網膜前出血以及玻璃體出血，使得視力出現模糊。

2. 視網膜牽引性剝離

眼球內反覆的出血與癒合，長期下來會導致結疤，造成視網膜變形，嚴重者視網膜會被拉扯從眼球壁上剝離。

3. 黃斑部水腫

當視網膜小血管受損時，血液成份會從受損的地方滲出，和脂肪組成硬性滲出物，導致視網膜增厚，演變為黃班部水腫。因黃班部是視力最敏感的區域，若有病變就會影響視力。需特別注意，黃斑部水腫都有可能發生在非增殖與增值性視網膜病變，而且是視網膜病變中導致失明的最主要原因。

4. 新生性青光眼和虹膜新生血管

發生在增殖性視網膜病變，但是屬於比較少見的併發症，會引起眼睛疼痛、快速惡化視力。

Photo Credit: Health2Sync 智抗糖

糖尿病視網膜病變可以預防嗎？

根據2015年健保署調查，台灣有超過六成的糖友沒有接受年度例行性的眼底檢查，因為視網膜病變可能毫無症狀，導致糖友輕忽了眼部病變的嚴重性。

第一型糖友在初診斷五年之內約有25%會發現視網膜病變；而第二型糖友因較晚被診斷出糖尿病，所以在確診時可能就會同時發現視網膜病變，因此第二型糖友要在一檢查出糖尿病時，就要進行眼部檢查。

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糖尿病要如何降低失明的風險？

首先一定要控制血糖！其次是控制血壓、血脂肪，雖然不能保證一定不會造成視網膜病變，但卻可以大幅降低失明的危險性。除此之外，每年定期接受視網膜檢查，不要拒絕醫師開的檢查單，只要花個幾分鐘，就可以盡早發現視網膜是否病變，及早治療。

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本文經Health2Sync智抗糖授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航