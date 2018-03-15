啟動核心的臀肌力量，從「徒手深蹲」開始

文：佳佳冥王星

在短暫的空檔期間，不管是單純想伸展筋骨，或是想要鍛鍊肌力，從「徒手深蹲」開始都會是你的好選擇！這個動作，有助於加強你的臀肌力量，讓你在跑步、跳躍、舉重物時都更穩定、具有彈性，同時還能夠打造身體的完美曲線。

美國知名翹臀大師布瑞特．康崔拉斯在《強曲線．翹臀終極聖經》中，教導新手如何開始臀肌訓練。對臀部鍛鍊有興趣的你，可以先從「股四頭肌的訓練」試試看。

股四頭肌在你的身體有什麼樣的作用？

許多剛接觸這類肌力訓練的新手，並沒有讓髖部好好參與其中。他們將重心往前移，在往下蹲時多以膝蓋彎曲，而非往後坐讓髖部吸收負重的衝擊。而在跨步蹲時，他們踮起腳尖而沒有好好蹲低。這些代償可能會不斷發生，你必須非常努力以避免落入這些圈套。要學會以腳跟為支點施力，感受髖部在動作時做功。

就肌肉啟動的程度和關節活動幅度方面來說，這類動作訓練股四頭肌的效果最好，同時，它們對內收肌的訓練效果也相當不錯。一雙結實美麗的大腿常是許多人努力追逐的目標，而這些運動可以幫助你達成想要的體態。

這類動作的表現相當受到身形比例的影響，意思是，或許你可以很自然的把深蹲和跨步蹲做得很好，但也有可能這對你而言是件難事。不要因為你的深蹲做不好就覺得難過，有些人天生就不適合做深蹲。儘管它們對你而言或許並不簡單，但你仍要努力訓練。

這類動作可以創造許多痠痛，但你千萬不要誤以為痠痛感是肌肉成長的最重要條件。要記住，適度的痠痛是好事，但是太多的痠痛反而會阻礙肌力成長。我們的目標不是要讓你痠得只能像蝸牛一樣爬一個星期。如果你可以用各式各樣的動作訓練臀肌和其他的肌肉，便有機會獲得最佳的成果。

這類動作對於避免膝蓋疼痛也很重要。當以正確的方式訓練時，它可以強化股四頭肌，讓髖部學習參與複合性運動，使膝蓋沿著正確的路徑移動，以減輕膝蓋的壓力。

就如同臀部主導的動作一樣，股四頭肌主導的動作對於體育競賽的表現，也相當有助益。股四頭肌對於許多競賽的動作，包括跑步、跳躍、側向位移等，都非常重要。這類動作可以在低位點增加臀肌肌力，提升跳躍落地時吸收衝擊的能力。

深蹲絕對是下肢訓練的頭幾個選擇，它需要背部核心的穩定、卓越的股四頭肌肌力、在低位點的髖部肌力，以及良好的下肢關節活動度。但是，深蹲以及其他股四頭肌主導的動作，例如跨步蹲，就無法像硬舉或臀舉一樣，高度啟動臀肌。這就是為什麼想要讓臀部有最大的成長，就必須做各種臀部訓練的原因了。

從「徒手深蹲」開始臀部訓練吧！

徒手深蹲是人類基本的動作形式。在開始負重前，你必須先熟悉徒手動作。學會讓髖關節和膝關節分擔負重，是很重要的，長期下來才能維持關節的健康，並且確保最佳的運動表現。

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訓練肌肉：股四頭肌、臀肌

訣竅：

抬頭挺胸、收下巴，維持脖子和脊椎的良好姿勢。 髖部往下蹲時，位在雙腳之間，並讓膝蓋向外，方向與腳掌一致。膝蓋將會沿著腳趾的方向移動。要注意避免讓膝蓋往內塌陷。 上身盡量保持直立，前傾是正常的，但是幅度不要太多。還有，不要圓背。 當你往下蹲時，下背保持自然的弧度。不要讓你的臀部往前捲。 以腳跟為支點施力，不要踮腳尖。

怎麼做：

雙腳與肩膀同寬，腳趾只要放在你覺得舒適的位置即可。你可以讓腳尖指向前，或是微微向外。往外30 度角還滿常見的。 身體挺直，雙臂交叉於胸前。 以髖關節為樞紐往後坐。 由髖部開始動作，接著才是膝蓋。 在不圓背的情況下盡量蹲低；每個人能夠蹲多低的情況都不同，但至少臀部要低於你的膝蓋。 在整個動作的過程中，避免上半身過度前傾。 回到起始位置。

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