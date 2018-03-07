地表最弱的吸管：不只為環保，它將改變墜落二十年的台灣竹業

文：KH

那天下午的台北氣溫不到十度，當媒體還在煩惱霸王寒流這個名字已被用上，這波新冷氣團該如何取個響亮又霸氣的稱號時，他從更冷的南投縣竹山鎮開車來到採訪地點。名片上寫著「元泰竹藝社」負責人林家宏，我原本以為這會是一篇談環保餐具的專訪，殊不知，林家宏眼中不只有那些差點被我冠上文創之名的產品，而是在它背後的，台灣竹業面臨二十餘年的斷層問題。

「我覺得自己的力量太小了，希望透過募資讓更多人了解竹業困境和竹子的優點，讓更多店家願意合作，也把廠商和使用者們串連起來，互相影響，對產業、環保造成正向循環⋯⋯ 這樣對產業才有幫助，不是我一直講故事就好，如果你在你們家轉角咖啡廳就能用到的話，它已經成為日常用品，那才是真的。」

Photo Credit：元泰竹藝社

竹業現況和竹子的優點

古人曾說竹乃歲寒三友，是高雅、純潔、堅毅的象徵。但或許就是這份傲骨，讓竹子成為非常難加工的材料，必須靠技術和勞力換來成品，並日漸被方便大量生產的石化產品取代，幼時故鄉的竹椅不復見，取而代之的是來自量販店、跨國家具行中坐起來總是不舒服又容易解體，價格卻充滿「競爭力」的塑膠椅。

此說法並非空穴來風，若在網路上搜尋「台灣 竹業」或「台灣 竹 論文」等關鍵字，為數不多的每篇新聞、學術文章，甚至各廠商放在官網的自我介紹，都會提及1990年代的急速衰退，以及各項驚人，卻又不被大眾熟知的數字：台灣竹業在巔峰期的收成量高達1300萬根，過去十年卻僅剩約167萬根，總收入衰退近80%，相關廠商也從千家降到不足百家。

石化工業、自由貿易、921地震等因素互相堆疊之下，中游加工廠對竹材的需求暴跌，業者只購買各自需要的部分，於是竹農的利潤減少，許多人休耕靠政府補助維生，廠商則進一步改向各國進口材料，持續惡性循環到產業產生斷層。再加上適合種植竹林的丘陵逐步建起住宅區，還要和茶葉、水果等經濟作物爭地，於是竹業便默默泡沫化。

大環境固然慘澹，但高風亮節的竹子們豈會如此輕易低頭？

林家宏在六年前因家中變故返鄉，繼承家業，提起每天一起生活的綠色高瘦夥伴，他語帶得意分享，過去閩南式建築的周遭都會種竹林，大家自己種植、就地取材，枝節做成掃把，竹葉拿來包粽子，中段較粗的地方拿來削成竹筷，而竹頭竹根還能變成存錢筒、煙灰缸，傳統人家的扁擔和桌椅也都是竹子製造，剩餘廢料再撒回去土地上做養份，利用價值將近100%，一片竹林就能循環利用好幾年。

事實上，竹子的優缺不只這些，每根帶點傲嬌的它各有特色，不像木材便於切割出工規尺寸，你硬要熱化處理將它塑形，沾沾水卻又可能彎回原樣，但若投以信任，竹子便會忠誠待你。

在農委會林業試驗所的多篇文獻和對外受訪中，專家皆強調過竹子對環境的好處，每公頃可吸收12公噸二氧化碳，氧氣產生量比相同面積的樹木多35%等，且生長週期遠快於樹、藤類，更能在山頭內部埋進盤根錯節的地下莖，對水土保持充滿幫助。

「但因為太日常了，所以我們沒有發現它的存在和重要。」很少有人能明確敘述眼前各項物品的製作過程，更別提背後的產業或環境問題，仔細想想，或許人類的感情關係也沒這麼矛盾，餐具、衣物才是我們最熟悉的陌生人。而提起竹子的優點和現實落差，家宏只能感嘆。

開始設計餐具的過程

至於元泰走上環保家用品之路的緣由，其實是一場美麗巧合，家宏在2012年前後返鄉繼承家業，望著工廠裡產量驟減的機具，他發現問題源自產業本身。竹製品遭石化產品取代，原料供大於求的農民們放棄種竹，或改往海邊運送給蚵農搭棚，生產者則轉向中國、東南亞進口竹料，林家宏坦承：「發現原因後，我沒有辦法靠自己的力量彌補它。」

不過就在當地民宿委託下，元泰以從業30年的經驗設計出第一款竹製日用品——牙刷，並慢慢從產業鏈中找出求生之道；但光取得原料便是場挑戰，家宏只能靠竹山當地的人脈慢慢找到供應商，並合作出有效利用的方法。

「例如牙刷只要一段，就跟其他廠商協調，拿他們不要，我們卻需要的部分，進料後互相幫忙。」

用竹製品幫助產業再生、環境保護的概念上路後，荒野保護協會、主婦聯盟、綠色和平組織等團體接連相中竹製品的可能性，便打開一扇新大門。

接著，元泰開始研發竹吸管，翻遍最常見的孟宗竹太粗，想用桂竹的細枝，卻又無法統一規格，他們最後把念頭打在過去多用來製造毛筆桿的箭竹上，其竹種的管徑、管深必須適中，不能粗細不一，生長年分和時段穩定，至少兩年以上的成熟竹才能拿來加工。家宏強調，「把細的竹子切下來磨平就能做成吸管沒錯，但要成為商品卻是另一回事，重點在於『適不適合量產』？」

Photo Credit：元泰竹藝社

而吸管的製造過程非常簡單，先進料，裁切出需要部分，接著送入機具碳化，將植物中的糖、水分烘乾，使毛細口緊緻，減少黴菌自然成長的空間，接著一根一根清潔內部，家宏曾想再次加工，讓內芯的規格統一化，最後卻發現「自然的尚好」，若用外力破壞箭竹內壁，反倒是多此一舉，原本纖維就像蓮花葉一樣，已有足夠的隔水力，硬要磨出相同管徑的吸管，著實太小看大自然奧妙。

綜觀人類與吸管的歷史，早在三千七百多年前，連周杰倫都拿來寫過歌的美索不達米亞平原上，當時的人類便會用蘆葦吸管過濾麥酒，據元泰竹藝社成員張允欣說明，拋棄式紙吸管其實直到19世紀才成為主流，美國政府希望防止小兒麻痺、肺結核傳染，便呼籲民眾使用吸管，避免直接以口接觸餐廳提供的杯具，直到50年代後，速食業為了節省外帶成本，開始大量使用塑膠製造的一次性餐具，至今形成人類生活的一部份。

不過在旅遊勝地峇里島，當地的竹吸管已有百年歷史，現在仍是他們的生活習慣，歐美也再度流行起用曬乾的小麥稈喝飲料，如今人類重拾起自然素材，看似進步，或許只是條回頭路，當生活過度富足，發現石化魔神的恐怕後，才懊悔起當年為了迅速、便宜所留下的後果，然而，竹子仍屹立在丘陵寒風中，驀然回首，始終在燈火闌珊處。

對竹業、環保兩方向的願景

小小一根吸管是否能撐起產業，並身兼環保之途？其實訣竅不難，在於「創造連結」，正如本文搶先公佈的結論。

外界許多聲音會質疑，製造環保餐具的過程反是否浪費了更多資源？張允欣也解釋：「大家必須看見產品的一生。」以塑膠吸管為例，雖然生產方便迅速，被丟棄後卻難以仔細回收，即使能完成回收，更要面臨處理廠、掩埋場供不應求的現況，而且石化製品的一生不像水資源能循環利用，國小課本畫得出水分子從降水、流動，再度蒸發凝結為雲的過程，卻無法告訴人們塑膠最後的下場。

根據財團法人塑膠工業技術發展中心的資料，目前台灣每年使用30億支塑膠吸管，以一支18cm長度來計算，竟能環繞地球13.5圈。即使市面已廣泛流通的不鏽鋼、玻璃吸管「可能」需要更多工業用水、電，但在各項數據、執行面上皆無法否定塑膠產品的危害更大，允欣認為，當環保餐具率遠高於拋棄式產品後，批評言論將不攻自破，這也是他們在文宣第一行便隆重又戲謔稱竹製品要「打擊拋棄式石化產品」的原因。

更何況竹吸管生產過程簡易，家宏有點誇飾、又自傲的說「唯一不環保的地方，可能只有打磨時產生的粉塵啦。」而竹吸管問世前，曾在少數咖啡廳搶先試用，許多遺忘竹子，對台灣竹業斷層完全陌生的顧客為此驚訝，接著店家會再進一步介紹竹子的優點，以及消滅石化產品的理念，藉此提倡竹業復興、環保兩大議題。

Photo Credit：元泰竹藝社

過程中元泰也參考顧客意見調整了烘乾時間、設計更適合使用的外觀，甚至把吸管其中一側切斜打磨，乍看之下就像日本忍者用來潛水偷襲敵城時的呼吸管，至於「波霸吸管」也是從剩餘廢料中找出大管徑的竹材再想出這個idea，如果像家宏兩名孩子一樣愛咬吸管，更真的把竹吸管也「咬爆」的嘴饞者，還能自行切除受損部份、打磨後繼續使用。

定價為何那麼低？林家宏笑道：「牙刷、吸管本來就是民生用品，不應該把價格訂太高，我的目的就是要讓大家能持續使用，變成一種習慣。」

而元泰未來也將開設工作坊，讓有興趣，或有異見的群眾一起參與採竹到製作的過程，實際體驗這條生產鏈。此外，元泰的下一項目標則是種植自有林，他們已和農民完成協議，待募資完成後便會展開計畫，在難以取得箭竹，甚至多半長在生態保護區的台灣西岸穩定貨源和品質，多餘竹材還能與其他廠商合作，目前便有養蜂人找上家宏，希望能用竹子做成蜂巢。

這些目標都是為了向外界證明「竹的可能性」，對失落的台灣竹業而言，除了元泰以外的各家廠商，皆在年輕化後開始設計符合現代消費者需求的商品，待製造品越趨成熟，銷售穩定後，原料需求自然會發展出來，竹農、工廠便能從中看見生計，逐步補上那消失的20年。

「要有很多個點互相連結，大家合作找出解決方法，這個產業才會蓬勃發展，而且有了文化後便不怕被模仿。」如流星曇花一現的文創精品，除了創造明星品牌外，實際上真能帶來革新嗎？林家宏強調：「必須在產業裡一直轉，跨越品牌、產品、設計三點，讓產業復興，這才是腳踏實地長出來的東西。」

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航