2018/03/07, 藝文

地表最弱的吸管：不只為環保，它將改變墜落二十年的台灣竹業

Photo Credit：元泰竹藝社
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在旅遊勝地峇里島，當地的竹吸管已有百年歷史，現在仍是他們的生活習慣，歐美也再度流行起用曬乾的小麥稈喝飲料，如今人類重拾起自然素材，看似進步，或許只是條回頭路⋯為了向外界證明「竹的可能性」，對失落的台灣竹業而言，除了元泰以外的各家廠商，皆在年輕化後開始設計符合現代消費者需求的商品，待製造品越趨成熟，銷售穩定後，原料需求自然會發展出來，竹農、工廠便能從中看見生計，逐步補上那消失的20年。

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文：KH

那天下午的台北氣溫不到十度，當媒體還在煩惱霸王寒流這個名字已被用上，這波新冷氣團該如何取個響亮又霸氣的稱號時，他從更冷的南投縣竹山鎮開車來到採訪地點。名片上寫著「元泰竹藝社」負責人林家宏，我原本以為這會是一篇談環保餐具的專訪，殊不知，林家宏眼中不只有那些差點被我冠上文創之名的產品，而是在它背後的，台灣竹業面臨二十餘年的斷層問題。

「我覺得自己的力量太小了，希望透過募資讓更多人了解竹業困境和竹子的優點，讓更多店家願意合作，也把廠商和使用者們串連起來，互相影響，對產業、環保造成正向循環⋯⋯

這樣對產業才有幫助，不是我一直講故事就好，如果你在你們家轉角咖啡廳就能用到的話，它已經成為日常用品，那才是真的。」

截自元泰竹藝社2
Photo Credit：元泰竹藝社
竹業現況和竹子的優點

古人曾說竹乃歲寒三友，是高雅、純潔、堅毅的象徵。但或許就是這份傲骨，讓竹子成為非常難加工的材料，必須靠技術和勞力換來成品，並日漸被方便大量生產的石化產品取代，幼時故鄉的竹椅不復見，取而代之的是來自量販店、跨國家具行中坐起來總是不舒服又容易解體，價格卻充滿「競爭力」的塑膠椅。

此說法並非空穴來風，若在網路上搜尋「台灣 竹業」或「台灣 竹 論文」等關鍵字，為數不多的每篇新聞、學術文章，甚至各廠商放在官網的自我介紹，都會提及1990年代的急速衰退，以及各項驚人，卻又不被大眾熟知的數字：台灣竹業在巔峰期的收成量高達1300萬根，過去十年卻僅剩約167萬根，總收入衰退近80%，相關廠商也從千家降到不足百家。

石化工業、自由貿易、921地震等因素互相堆疊之下，中游加工廠對竹材的需求暴跌，業者只購買各自需要的部分，於是竹農的利潤減少，許多人休耕靠政府補助維生，廠商則進一步改向各國進口材料，持續惡性循環到產業產生斷層。再加上適合種植竹林的丘陵逐步建起住宅區，還要和茶葉、水果等經濟作物爭地，於是竹業便默默泡沫化。

大環境固然慘澹，但高風亮節的竹子們豈會如此輕易低頭？

林家宏在六年前因家中變故返鄉，繼承家業，提起每天一起生活的綠色高瘦夥伴，他語帶得意分享，過去閩南式建築的周遭都會種竹林，大家自己種植、就地取材，枝節做成掃把，竹葉拿來包粽子，中段較粗的地方拿來削成竹筷，而竹頭竹根還能變成存錢筒、煙灰缸，傳統人家的扁擔和桌椅也都是竹子製造，剩餘廢料再撒回去土地上做養份，利用價值將近100%，一片竹林就能循環利用好幾年。

事實上，竹子的優缺不只這些，每根帶點傲嬌的它各有特色，不像木材便於切割出工規尺寸，你硬要熱化處理將它塑形，沾沾水卻又可能彎回原樣，但若投以信任，竹子便會忠誠待你。

農委會林業試驗所的多篇文獻和對外受訪中，專家皆強調過竹子對環境的好處，每公頃可吸收12公噸二氧化碳，氧氣產生量比相同面積的樹木多35%等，且生長週期遠快於樹、藤類，更能在山頭內部埋進盤根錯節的地下莖，對水土保持充滿幫助。

「但因為太日常了，所以我們沒有發現它的存在和重要。」很少有人能明確敘述眼前各項物品的製作過程，更別提背後的產業或環境問題，仔細想想，或許人類的感情關係也沒這麼矛盾，餐具、衣物才是我們最熟悉的陌生人。而提起竹子的優點和現實落差，家宏只能感嘆。

開始設計餐具的過程

至於元泰走上環保家用品之路的緣由，其實是一場美麗巧合，家宏在2012年前後返鄉繼承家業，望著工廠裡產量驟減的機具，他發現問題源自產業本身。竹製品遭石化產品取代，原料供大於求的農民們放棄種竹，或改往海邊運送給蚵農搭棚，生產者則轉向中國、東南亞進口竹料，林家宏坦承：「發現原因後，我沒有辦法靠自己的力量彌補它。」

不過就在當地民宿委託下，元泰以從業30年的經驗設計出第一款竹製日用品——牙刷，並慢慢從產業鏈中找出求生之道；但光取得原料便是場挑戰，家宏只能靠竹山當地的人脈慢慢找到供應商，並合作出有效利用的方法。

「例如牙刷只要一段，就跟其他廠商協調，拿他們不要，我們卻需要的部分，進料後互相幫忙。」

用竹製品幫助產業再生、環境保護的概念上路後，荒野保護協會主婦聯盟綠色和平組織等團體接連相中竹製品的可能性，便打開一扇新大門。

接著，元泰開始研發竹吸管，翻遍最常見的孟宗竹太粗，想用桂竹的細枝，卻又無法統一規格，他們最後把念頭打在過去多用來製造毛筆桿的箭竹上，其竹種的管徑、管深必須適中，不能粗細不一，生長年分和時段穩定，至少兩年以上的成熟竹才能拿來加工。家宏強調，「把細的竹子切下來磨平就能做成吸管沒錯，但要成為商品卻是另一回事，重點在於『適不適合量產』？」

截自元泰竹藝社1
Photo Credit：元泰竹藝社

而吸管的製造過程非常簡單，先進料，裁切出需要部分，接著送入機具碳化，將植物中的糖、水分烘乾，使毛細口緊緻，減少黴菌自然成長的空間，接著一根一根清潔內部，家宏曾想再次加工，讓內芯的規格統一化，最後卻發現「自然的尚好」，若用外力破壞箭竹內壁，反倒是多此一舉，原本纖維就像蓮花葉一樣，已有足夠的隔水力，硬要磨出相同管徑的吸管，著實太小看大自然奧妙。

綜觀人類與吸管的歷史，早在三千七百多年前，連周杰倫都拿來寫過歌的美索不達米亞平原上，當時的人類便會用蘆葦吸管過濾麥酒，據元泰竹藝社成員張允欣說明，拋棄式紙吸管其實直到19世紀才成為主流，美國政府希望防止小兒麻痺、肺結核傳染，便呼籲民眾使用吸管，避免直接以口接觸餐廳提供的杯具，直到50年代後，速食業為了節省外帶成本，開始大量使用塑膠製造的一次性餐具，至今形成人類生活的一部份。

不過在旅遊勝地峇里島，當地的竹吸管已有百年歷史，現在仍是他們的生活習慣，歐美也再度流行起用曬乾的小麥稈喝飲料，如今人類重拾起自然素材，看似進步，或許只是條回頭路，當生活過度富足，發現石化魔神的恐怕後，才懊悔起當年為了迅速、便宜所留下的後果，然而，竹子仍屹立在丘陵寒風中，驀然回首，始終在燈火闌珊處。

對竹業、環保兩方向的願景

小小一根吸管是否能撐起產業，並身兼環保之途？其實訣竅不難，在於「創造連結」，正如本文搶先公佈的結論。

外界許多聲音會質疑，製造環保餐具的過程反是否浪費了更多資源？張允欣也解釋：「大家必須看見產品的一生。」以塑膠吸管為例，雖然生產方便迅速，被丟棄後卻難以仔細回收，即使能完成回收，更要面臨處理廠、掩埋場供不應求的現況，而且石化製品的一生不像水資源能循環利用，國小課本畫得出水分子從降水、流動，再度蒸發凝結為雲的過程，卻無法告訴人們塑膠最後的下場。

根據財團法人塑膠工業技術發展中心的資料，目前台灣每年使用30億支塑膠吸管，以一支18cm長度來計算，竟能環繞地球13.5圈。即使市面已廣泛流通的不鏽鋼、玻璃吸管「可能」需要更多工業用水、電，但在各項數據、執行面上皆無法否定塑膠產品的危害更大，允欣認為，當環保餐具率遠高於拋棄式產品後，批評言論將不攻自破，這也是他們在文宣第一行便隆重又戲謔稱竹製品要「打擊拋棄式石化產品」的原因。

更何況竹吸管生產過程簡易，家宏有點誇飾、又自傲的說「唯一不環保的地方，可能只有打磨時產生的粉塵啦。」而竹吸管問世前，曾在少數咖啡廳搶先試用，許多遺忘竹子，對台灣竹業斷層完全陌生的顧客為此驚訝，接著店家會再進一步介紹竹子的優點，以及消滅石化產品的理念，藉此提倡竹業復興、環保兩大議題。

截自元泰竹藝社3
Photo Credit：元泰竹藝社

過程中元泰也參考顧客意見調整了烘乾時間、設計更適合使用的外觀，甚至把吸管其中一側切斜打磨，乍看之下就像日本忍者用來潛水偷襲敵城時的呼吸管，至於「波霸吸管」也是從剩餘廢料中找出大管徑的竹材再想出這個idea，如果像家宏兩名孩子一樣愛咬吸管，更真的把竹吸管也「咬爆」的嘴饞者，還能自行切除受損部份、打磨後繼續使用。

定價為何那麼低？林家宏笑道：「牙刷、吸管本來就是民生用品，不應該把價格訂太高，我的目的就是要讓大家能持續使用，變成一種習慣。」

而元泰未來也將開設工作坊，讓有興趣，或有異見的群眾一起參與採竹到製作的過程，實際體驗這條生產鏈。此外，元泰的下一項目標則是種植自有林，他們已和農民完成協議，待募資完成後便會展開計畫，在難以取得箭竹，甚至多半長在生態保護區的台灣西岸穩定貨源和品質，多餘竹材還能與其他廠商合作，目前便有養蜂人找上家宏，希望能用竹子做成蜂巢。

這些目標都是為了向外界證明「竹的可能性」，對失落的台灣竹業而言，除了元泰以外的各家廠商，皆在年輕化後開始設計符合現代消費者需求的商品，待製造品越趨成熟，銷售穩定後，原料需求自然會發展出來，竹農、工廠便能從中看見生計，逐步補上那消失的20年。

「要有很多個點互相連結，大家合作找出解決方法，這個產業才會蓬勃發展，而且有了文化後便不怕被模仿。」如流星曇花一現的文創精品，除了創造明星品牌外，實際上真能帶來革新嗎？林家宏強調：「必須在產業裡一直轉，跨越品牌、產品、設計三點，讓產業復興，這才是腳踏實地長出來的東西。」

瞭解更多專案內容：元氣竹吸管 ｜地表最弱的吸管

責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航

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