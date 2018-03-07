來自白色巨塔的性平報告：八成女醫師、六成男醫師受性騷擾，為什麼幾乎無人敢說？

發源好萊塢，反性侵、性騷擾的「#MeToo」運動在亞洲發酵，也吹進台灣醫界。由年輕的住院醫師、醫學生組成的「醫師勞動條件改革小組」今（7）日召開記者會，公佈第一份「醫師職場性別友善調查報告」，發現醫院內部有八成女醫師曾遭遇性騷擾，男醫師的受害比例也高達六成，騷擾者甚至還有院長等級。不過因為擔心被報復，成為白色巨塔內眾人皆知，卻無人敢言的情況。

醫師勞動條件改革小組自去（2017）年5月開始著手調查醫院內部的性騷擾案例，共回收約600份問卷，並進行多次質性訪談，今日公布調查結果。調查指出，調查報告揭露，有高達80%的女醫師與63%的男醫師曾遭受職場性騷擾。

該問卷對性騷擾的定義，涵蓋了以下五種： 性別騷擾（具含性別歧視的語言或行為）

性挑逗（包括一切不受歡迎、不合宜或帶有攻擊性的口頭或肢體上吃豆腐的行為）

性賄賂

性要脅

性攻擊（性侵害）

遭遇性騷擾，卻被回「醫生就是喜歡妳」

根據調查結果，醫院內的騷擾者，其實不只來自於病患或是家屬，女醫師承受的壓力，也來自院內的上級或同事。

醫勞小組指出，受害的多半為職級比較低的不分科女醫師，包括實習的女醫師，或是還沒有分科的住院醫師，占67.5%。排名第二的是外科系，有59.09%的外科女醫師，曾在外科系刀房內外，經歷或目擊同事受上級或雇主性騷擾。

Photo credit: 醫勞小組提供

醫勞小組執行委員魏若庭表示，臨床醫學教育中，有些技術需要靠「手把手」的師徒制學習，有些不懷好意的高層醫師，藉此觸碰、騷擾女醫師。而在外科系刀房則常發生高層對女醫師開黃腔與性騷擾，這些隱而不宣的白色巨塔現象，已造成女醫學生選科別的阻礙。

台北市醫師職業工會理事郭伃婷醫師也說，醫院內對於前輩是絕對的服從，上下權力不對等的情況，當下無法做反應。她說，曾看過高層醫師觸碰女醫師手部、大腿甚至臀部，或假藉教學名義從背後「熊抱」女醫學生。

她更指出，有單位會對上層投其所好，特別安排女醫學生到該單位實習，甚至告知「醫生就是喜歡妳」，大多實習或住院女醫師為求安然度過學習過程，也擔心遭到報復，不會馬上反應、也不循管道申訴，多數選擇忍耐。

郭伃婷透露，性騷擾的加害者之中，職級高者，甚至有到院長等級。

長工時除了過勞，可能也成姑息性騷擾的原因

雖然調查顯示，有高比例的人經歷過性騷擾，但只有3%的受害者曾循管道申訴。而曾遭遇性騷擾、卻沒有使用申訴機制的醫師中，有約60%表示自己是因為覺得沒時間或心力處理，才沒有進入性平程序。

魏若庭表示，衛福部去年公告住院醫師每周工時不得超過80小時，目前工時超過上限者仍不在少數，而且調查曾遭受性騷擾的女醫師當中，每周工時超過80小時者，遭遇性騷擾的頻率、曾親身經歷或目擊同事與病人遭上級或雇主騷擾的比例，也比工時符合80小時標準的人來得高。

魏若庭說，醫師的臨床工作繁忙，除了照顧病人，還要兼顧自己的學習，過長的工時，會讓性騷擾受害者沒有多餘的時間和心力去處理這樣的事件，以致性騷擾在職場繼續蔓延，她並呼籲改善醫師過長工時的勞動條件。

不能承認的秘密：醫院男性受害者0人申訴

除了多數的人因沒時間或心力處理性騷擾事件（60%），調查報告也顯示，沒有申訴的人當中，更有人擔心申訴過程不被保密（42%），或是擔心來自醫院或上級的不利處分與壓力（33%）。有一半的受訪者認為申訴無用，也有12%的醫師不知有申訴管道可用。

值得注意的是，醫勞小組調查結果，曾遭遇性騷擾的男性受害者，竟然全數沒有使用過申訴管道。醫勞小組指出，原因之一是擔心暴露陰柔氣質，反而更受另眼看待。

Photo credit: 醫勞小組提供

醫勞小組呼籲，醫療機構應透過線上通報、匿名申訴來降低通報門檻、並保護通報者隱私，讓遭遇性騷擾的醫療人員能免於被報復的恐懼勇於通報。另外也建議在性平會設置外部專家委員，防止內部權力不對等，使得申訴管道沒有發揮實際作用。

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核稿編輯：楊士範