從打工度假到拿工作簽證：一位推廣日本富山縣魚津市的台灣女孩

文：Yuan

富山縣魚津市，一個台灣人不熟悉的日本小鎮。但其實它就在鼎鼎大名的黑部立山附近，海鮮的品質全日本數一數二，也是富山縣居酒屋／餐廳密度最高的地方。

星期一的清晨，魚津仍舊飄著雪，但市役所的門前已然熱絡了起來。今天將採訪在魚津市役所工商觀光課服務的小花，她靦腆、似乎有點怕生的外表下，究竟有著怎麼樣的性格；她與市役所之間從打工度假到如今正式工作簽證，一路走來，又有怎樣的故事呢？

以下，以小花第一人稱敘述自己的經歷。

我想到個台灣人很少的小鎮生活，而魚津市正好非常適合我。

我大學時讀日文系，那時心中就覺得，沒有來日本走一趟，好像蠻可惜的，隨著打工度假的年限將至（笑），再加上在台灣的工作遇到一些瓶頸。在台灣做的是進出口貿易的業務，我也不是排斥那個工作，但是，雜務很多，總是搞到很晚才下班，而我是很需要自己時間的人……於是就萌生了改變的念頭，想說，不妨申請打工度假看看吧！

那時已經通過了日檢 N1，事實上，在眾多拿到打工度假簽證的人之中，擁有 N1程度的並不多，所以，透過派遣公司在找尋日本這邊工作的時候，我也更可以好好地思考我的選擇：我想找一個比較鄉下，不會有太多台灣人，平常都只能用日文的地方，這樣子我的日文才會進步；我也想找一個還沒吸引太多注意，但是有特色等著人發現的小鎮。

魚津市這個地方正是我想要的。

大家都是熟面孔，滿滿人情味的美麗小鎮

魚津市在日本北陸，富山縣的東部。西臨日本重要漁場及加盟世界最美海灣的「富山灣」，東面3,000公尺級的北阿爾卑斯山脈。

這裡是一個純樸的小鎮，常常我走一走，就會遇到認識的人，彼此問候閒聊；還有一次我忘了帶傘，遠方一個不認識的阿姨，看到我，就奔跑過來，撐著傘說：「至少在等紅綠燈的時候，我們可以一起撐著傘」，頓時，一股暖流從心中流過，有種回到家鄉的感覺。

這樣的人情味也反映在其他地方，例如水族館館長人很好很幽默。魚津水族館號稱是日本最老的水族館，他雖然規模小，卻呈現整個立山到富山灣的豐富生態，為了重現平地田裡的生態，水族館裡面甚至種了一塊田，秋天時還會收割。我一直很喜歡水族館，看到魚津這裡的水族館這麼有意思，很用心在經營，就很開心。

週末我會騎騎腳踏車、去圖書館，跟朋友一起出遊。我印象很深刻，之前夏天的時候，我朋友一個澳洲混血兒，從飯山市過來，我就跟她一起跑到觀測點去看海市蜃樓（蜃気楼），春夏之際的海市蜃樓，虛像在上，當你看到那個建築彷彿飄浮在空中，旁邊又有好友相伴，就特別覺得興奮又震撼。

圖片來源：作者提供 蜃気楼

外國人竟然也能進入公家單位？市役所工商觀光課的工作

打工度假一開始的時候，其實每天都蠻緊繃的，因為環境很新，我日文還沒有講得很好，也聽說日本人很嚴謹、一板一眼，所以很害怕做錯事情。但是，對於這樣的我，魚津市長卻直接的和我見面，給我鼓勵；上司也一一的帶著我跟到市公所裡的所有課的課長級長官們讓他們認識我，這樣一步一步的帶我去適應去熟悉環境。

後來漸漸知道工作上要做什麼了，就愈來愈得心應手，像我現在負責跟台灣有關的事務、接待媒體參訪團等等；出差台灣的旅展；更新或翻譯魚津觀光的內容；還有管理魚津的粉專。

圖片來源：作者提供 魚津吉祥物與小花

這個粉專的藍色吉祥物是魚津的吉祥物，也就是我旁邊的這隻，很可愛，他叫做ミラたん（Miratan）。他的外型是海市蜃樓，下方藍色的臉是海水，上面淺藍的部分就是虛像，這幾個藍色的點點是窗戶、三角形則是埋沒林博物館的地標建築。

提到埋沒林博物館，像我工作有時候的任務是帶台灣媒體團（Blogger、雜誌等）參訪魚津景點，埋沒林博物館就是其中很特殊的一個。他被日本人票選為是一個很恐怖的博物館，埋沒林所帶來的氣氛有點陰森，但可以在裡面學到很多地形變化，自然知識。

圖片來源：作者提供 埋没林博物館

除了這些工作上的任務，在市役所工作這一年多來，印象最深刻的是，今年 2月3日要上映的電影《羊之木》（錦戶亮主演）整個劇組來我們魚津拍攝，而因為錦戶亮是市役所職員，所以整個劇組就拉到市役所裡面拍電影。我第一次看到整個電影的拍攝，就覺得好酷喔！我也有去當臨時演員，就那種走過去的角色，雖然最後被卡掉了，哈哈哈！

雖然推廣魚津很困難，但也有感動的時刻

現在覺得工作上最困難的事情就是如何把魚津的魅力推廣出去。雖然台灣人很喜歡日本，但是其實也還蠻注意很多季節的變化跟旅遊的品質，可能覺得秋天就要有楓葉；春天要有櫻花，所以魚津這樣一個地方，要如何發展特色，是我每天都在想的事情。

但是，在這過程中，有時也會很感動，像是去年遇到一個人，看了我的發文，真的就從台灣來看我們的祭典たてもん。這個祭典很有意思，我們會在晚上旋轉這個三角形的たてもん（Tatemon），旋轉之際，就象徵船上放很多供品送達到神明那裡，請他保佑我們出海平安。那天晚上，一方面很感動我發的內容真的有人看，另一方面也被旋轉的たてもん所震撼了。

圖片來源：作者提供 たてもん祭典

從有點沒自信，轉變為勇於嘗試各種新事物

在台灣的我，其實是一個沒有辦法像這樣子跟人家講這麼多話的人，我有點內向，而且很沒自信。但是來到魚津之後，反正也沒有什麼人認識我，包袱很少，就可以讓自己放空，從零開始。於是，心中充滿了什麼失敗都不害怕的勇氣，我也去嘗試了很多新的事物。

去年六月打工度假簽證要到期之前，市役所問我要不要拿正式工作簽證繼續做下去，其實一開始聽到蠻驚訝的，覺得說政府單位也能核發工作簽證啊？但沒想到，在富山那裡已經有一個先例，也是公家的單位，所以，因為覺得自己還有很多可以學習的地方，也還有很多新的挑戰，就與市役所試著走流程申請看看了。

當聽到工作簽證核發下來時，心情還是蠻開心的，我想可以在這個像家的地方繼續努力、接受挑戰，真是很棒的一件事。

編輯後記

與小花訪談後，我們將一起前往富山機場，迎接來自台灣的雜誌媒體團，她接下來的工作行程就是陪同體驗魚津市。在富山機場等待飛機抵達時，小花只是笑吟吟地聽著她日本人同事的對話，不時回個一兩句；而當媒體團走進大廳時，小花彷彿換了一個人似地，臉依舊是笑吟吟地，但眼神散發著認真，很熱絡地就迎上去跟媒體團裡面的朋友聊了起來。

接著我們一夥人前往寿司栄享用午餐，席間，小花也是一方面張羅著茶水、熱手巾等，一方面很熱情地跟大家講著話。例如她就介紹了現在我們吃的這樣一個壽司套餐，稱為富山湾鮨，是有嚴格規定必須使用富山灣的海鮮、富山縣的米，而且價格必須落在2,500 – 3,500日圓，這是為了讓旅客對價格有個概念，不然，有時候走進去壽司店不知道價格的時候，都會覺得心裡毛毛的。這餐我們固然是吃得津津有味，而大家也聊得津津有味，氣氛很歡樂。

下午的一個行程是前往辻佛檀，讓媒體團的朋友體驗手作漆藝，他們先將圖案淺淺地烙印在杯子上，再用筆觸輕輕地漆上顏色。小花在旁作著翻譯，雖然這已經不是她第一次來做漆藝體驗，但是看得出來她仍舊樂在其中。

圖片來源：作者提供 漆藝體驗成品

辻佛檀的職人店長後來還帶我們進去工作室，看到他們另外在做的修復佛像工作，那一筆一刷細心地上色，不禁讓人肅然起敬。辻佛檀另外一項讓人驚嘆的作品是玻璃杯。只要將水注入，橫看或俯視將可以看到幽然發光的圖案，如櫻花或是魚津的海市蜃樓，當想要小酌一杯時，倒酒進這個七彩琉璃杯之中，想必興致將會大增吧。

小花在魚津發現自己的熱情，轉變成散發著光芒認真的女人

與小花分別之際，已近傍晚，我覺得她工作的認真態度卻像溫暖的冬日太陽，能夠把人照得心神激昂，想向她看齊，絲毫不會覺得冷。我想，她真的很熱愛她的工作，想把魚津的魅力推廣出去，所以才能夠從那個有點內向、沒自信的女孩，轉變成散發著光芒、認真的女人。

看著小花的蛻變，不禁讓人覺得，魚津，是個讓人重新發現自己熱情的地方；也是個就算在我們挑戰不熟悉的人事物時，也能包容，給予像家鄉般的溫情的地方。

活動資訊

人生的結果大概是由無數個小小的決定累積而成。2018年，全新的開始。WIJ特別邀請到幾位也曾經面臨抉擇的海外工作人，針對日本職涯分享自己專屬的故事以及生存法則。在這樣節奏快速的時代是否有獨門心法？如何在變動的時代依然維持自己獨有的風格？答案，不該只有一個。

如果你也能把握眼前出現的機會，試著顛覆一次也好，讓自己變得更加不同，相信會是一場充滿蛻變的旅程。

活動名稱：WIJ 2018日本職涯線上座談-答案，不該只有一個

時間：3月17日 台灣線上14:00 - 16:00 日本現場 15:00 - 18:00

地點：〒108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル4階 （株式会社エウレカ / eureka， Inc.）

詳細情形請參考活動網頁

本文經日本．職場．生活．趨勢授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航